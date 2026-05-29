STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag nach seinem Ausrutscher am Vortag wieder mit Gewinnen erwartet. Erneut sind es die Hoffnungen auf ein Abkommen in Nahost, die für positive Vorgaben von der Wall Street und den Märkten in Asien sorgen. Händler bleiben nach dem Hin und Her der vergangenen Wochen allerdings durchaus skeptisch. "Erst wenn die Unterschrift trocken ist, kann man über eine Neupositionierung am Aktienmarkt wirklich nachdenken," sagte ein Börsianer. Immerhin sind die Ölpreise im Vergleich zur Vorwoche klar gefallen. - SMI vorbörslich: +0,22 Prozent auf 13'535,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,05 Prozent auf 50'669 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,91 Prozent auf 26'917 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,68 Prozent auf 66'430 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont-Chef erhält 2025/26 Vergütung von 13,6 Millionen Franken - Dottikon ES 2025/26: Reinergebnis 103,6 Mio Fr. (VJ 105,6 Mio) EBIT 116,8 Mio Fr. (VJ 118,4 Mio) Umsatz 428,4 Mio Fr. (VJ 385,2 Mio) EBITDA 148,0 Mio Fr. (VJ 140,5 Mio) Verzicht auf Dividende vorgeschlagen (VJ 0,00 Fr.) Dottikon 2026/27: Investitionen werden weiter hoch bleiben Einstandortstrategie wird fortgesetzt mit höherem Umsatz und leicht tieferem Ergebnis (HEADLINE) steigert Umsatz zweistellig - Margen sinken (HEADLINE) vorbörsliche Indikation -3,8 Prozent - Alpine-Select-GV genehmigt Dividende und schafft Spielraum für Grossaktionäre - Cicor: Gesamtes Umsatzpotenzial des Programms übersteigt 50 Mio EUR gewinnt Auftrag der franz. Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Landis+Gyr schlägt Scott Reese zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - Youngtimers-Aktionäre stimmen neuem Firmennamen «C Capital Holdings» zu NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Kernkraftwerk Gösgen wegen Jahresrevision vier Wochen abgeschaltet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Tech-Industrie Q1: Umsätze +3,4 Prozent gg VJ - Aufträge +10,1 Prozent Erholung basiert auf Grossunternehmen, KMUs rückläufig Erhebliche Absturzrisiken wegen Irankrieg und US-Zöllen - Ausland: - DE: Einfuhrpreise April +1,2 Prozent gg Vormonat (Prognose +1,1) Einfuhrpreise April +5,3 Prozent gg Vorjahr (Prognose +5,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 4,887 Prozent - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,909 Prozent - Bossard: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,997 Prozent - Cembra: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: Sterling Strategic Value Fund, Sicav-Raif meldet Anteil von 5,155 Prozent - Medartis: Bank of America meldet Anteil von 12,143 Prozent/2,075 Prozent - Mindmaze meldet Eigenanteil von 0,946 Prozent/123,195 Prozent - Newron: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - SIG: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von 3,153 Prozent - Temenos meldet Eigenanteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - Allreal-CEO schliesst Kapitalerhöhungen für Zukäufe nicht aus (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Dottikon ES: BMK 2025/26 (09.45 Uhr) - Leclanché: Ergebnis 2025 (nachbörslich) - GV: Edisun Power (u.a. zu Kapitalerhöhung), Nebag Montag: - Landis+Gyr: Capital Markets Day-tag: Dienstag - Barry Callebaut: Update Strategie WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: BFS: Parahotellerie Q4/Gesamtjahr 2025 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Mai (9.00 Uhr) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Montag) - BFS: Dienstleistungsumsätze März (Montag) Detailhandelsumsätze April (Montag) Nominallohnentwicklung 2026 (Dienstag) - Seco: BIP Q1 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai (Montag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April (Dienstag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen Mai (9.55 Uhr) Konsumentenpreise Mai (14.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel (14.30 Uhr) MNI Chicago (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Romande Energie (1,44 Fr.) per 01.06: - TKB (3,60 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9127 - USD/CHF: 0,7836 - Swiss Bond Index: +22 BP auf 138,09 Pkte (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,486 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,90 Prozent auf 13'505 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,82 Prozent auf 2'147 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,76 Prozent auf 19'084 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,34 Prozent auf 25'092 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,19 Prozent auf 8'189 Punkte

awp-robot/sw/cg