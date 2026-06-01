- SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 13'530,00 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,72 Prozent auf 51'032 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,20 Prozent auf 26'973 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,90 Prozent auf 66'928 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis präsentiert an ASCO neue Daten zu Prostatakrebsmittel Pluvicto präsentiert neue Cosentyx-Daten zu Polymyalgia rheumatica präsentiert am EULAR-Kongress neue Daten zu Immunologie-Portfolio stellt neue Ianalumab-Ergebnisse bei Sjögren-Syndrom und Lupus vor meldet positive Pluvicto-Daten bei Prostatakrebs an Fachkongress - UBS streicht laut Bloomberg in jüngster Abbaurunde Hunderte Stellen EFD legt Rekurs gegen Freispruch von Ex-CS-Risikochefin Lara Warner ein - Roche präsentiert Daten zu Enicepatide und Petrelintide bei Adipositas - Swiss Life schliesst Aktienrückkaufprogramm zur Kapitalherabsetzung ab - Chef von Swisscom-Tochter Localsearch nimmt den Hut - Landis+Gyr: Mittelfristziele 2028 bestätigt Auftragsbestand sorgt für mittelfristige Visibilität Neue Geschäftssegmente Connected Platforms und Grid Intelligence Prograssive Dividendenpolitik wird fortgesetzt Wollen Aktionärsrendite durch Aktienrückkäufe weiter steigern Auf Konzernebene wird eine Bruttomarge von über 35 Prozent erwartet Bruttomarge «Connected Platforms» 30 Prozent - «Grid Intelligence» 50 Prozent vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent - Leclanché: beantragt Verlängerung der Frist für Geschäftsbericht bis Ende Juli Handel bis auf weiteres ausgesetzt Sind in fortgeschrittenen Gesprächen für Finanzierungsvereinbarung zuversichtlich, dass Geschäftsbericht demnächt publiziert wird - CFT schliesst Aktienrückkaufprogramm ab und startet neues - Edisun-Aktionäre stimmen Smartenergy-Übernahme zu - Epic Suisse verkauft Lausanner Geschäftsliegenschaft für 51 Mio. mit Gewinn - Flughafen Zürich: Flugbewegungen im Mai +5,1 Prozent gegenüber VJ - Idorsia: Aprocitentan senkt Albuminurie bei resistenter Hypertonie deutlich meldet neue Ergebnisse für seinen C.-difficile-Impfstoff - Siegfried ernennt Christina Del Vecchio zur neuen Chefjuristin NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH - Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt auf 1,25 Prozent Ausland - DE: EINZELHANDELSUMSATZ REAL APRIL -0,3 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -0,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 5,08 Prozent - AMS Osram: Letko, Brosseau & Associates Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Belimo: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Burckhardt: MBO-Aktionärsgruppe meldet Anteil von 8,598 Prozent - DSM-Firmenich: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Polypeptide: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - SIG: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von <3 Prozent - Straumann: Blackrock meldet Anteil von 5,039 Prozent - Temenos: Martin Ebner/Rosmarie Ebner melden Anteil von 25,34 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Landis+Gyr: Capital Markets Day (15 Uhr) Dienstag - Barry Callebaut: Update Strategie - Implenia: Investor Day Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze April (08:30) - BFS: Dienstleistungsumsätze März (08:30) - Seco: BIP Q1 (09:00) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai (09:30) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April (Dienstag) - BFS: Nominallohnentwicklung 2026 (Dienstag) - OECD-Konjunkturausblick für die Schweiz (Mittwoch) - MK Economiesuisse: Wirtschaftsausblick, Zürich (Mittwoch) - SNB Martin Schlegel: «Preisstabilität: der Beitrag der SNB» (Mittwoch) Ausland: - DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe (09:55) - EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe (10:00) - USA. S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe (15:45) ISM Verarbeitendes Gewerbe (16:00) Bauinvestitionen (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - TKB (3,60 Fr.) per 02.06: - Alpine Select (0,60 Fr.) - Clariant (0,42 Fr.) - Nebag (0,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9120 - USD/CHF: 0,7826 - Swiss Bond Index: +25 BP auf 138,34 Pkte (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,442 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,28 Prozent auf 13'543 Punkte - SLI (Freitag): +0,63 Prozent auf 2'161 Punkte - SPI (Freitag): +0,39 Prozent auf 19'158 Punkte - Dax (Freitag): +0,05 Prozent auf 25'105 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,30 Prozent auf 8'183 Punkte

awp-robot/sw/to