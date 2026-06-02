STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag gemäss den vorbörslichen Indikationen nach den Verlusten vom Vortag leicht fester in den Handel starten. Die Vorgaben sind dabei uneinheitlich. So sind die asiatischen Börsen überwiegend gefallen, während die US-Indizes am Vortag neue Rekordstände erreicht hatten. - SMI vorbörslich: +0,52 Prozent auf 13'375,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,09 Prozent auf 51'079 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,42 Prozent auf 27'087 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,42 Prozent auf 66'651 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika: Ivo Schädler tritt Ende März 2027 vorzeitig in den Ruhestand ernennt Philipp Irniger zum Head Construction und GL-Mitglied schafft neue Position des Chief Digital & Information Officer - ABB erweitert Zusammenarbeit mit Nvidia im Bereich KI-Infrastruktur - Holcim soll EU-Genehmigung für Xella-Kauf bald erhalten (Reuters) - Roche: FDA nimmt Zulassungsantrag für Giredestrant zur Prüfung an - Barry Callebaut: Ziele bestätigt - Rückgang Verkaufsmenge um 1-3 Prozent Mittelfr. Adj. EBIT-Wachstum von mittl. bis hoher einst. Prozent-Bereich CEO: Sehen Ende des Insourcing-Gegenwinds bis Ende 2027 Nordamerika wird zu einem der Hauptinvestitionsgebiete Verlagerung zu Premiumsegmenten in attraktiven Märkten Mittelfristziel 2-4 Prozent Volumenwachstum Konzentration auf zehn Schlüsselmärkte Wollen überdurchschnittliches Umsatz- und Absatzwachstum Werden Beschaffungsportfolio weiter diversifizieren Fokussieren uns auf fünf strategische Wachstumsprioritäten mittelfristig freien Cashflow 300-400 Mio Fr. angepeilt Erwarten allmähliche Erholung der Marktnachfrage Erwarten in nächsten 12-18 Monaten Mengenwachstum von 1-3 Prozent Skalieren Spezialanwendungen in attraktiven Segmenten vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent - Implenia: Marktausblick ist positiv Geschäftserweiterung mit organ. Wachstum u selektive Akquisitionen Ziel Steigerung von Umsatz und EBIT-Marge und Cash Flow-Generierung Mittelfristig Umsatz um 5 bis 10 Milliarden Franken steigern Umsatzsteigerung von bis zu 1 Mrd in 1 bis 3 Jahren erwartet - Mindmaze: Verkauf von Nicht-Kerngeschäften und organisatorische Vereinfachung Verkauf US- und Kanada-Rechte am Programm RLF-OD032 für 3 Mio USD Restrukturierung soll Kostenbasis um rund ein Drittel senken Absichtserklärungen für Verkauf Aktivitäten ausserhalb Neurologie erhält Lizenzgebühren auf mögliche Verkäufe des Produkts - Avolta: Grösseres Aktienpaket soll verkauft werden (Reuters) - Mobilezone konkretisiert Ausblick nach Übernahme - Santhera erhält Orphan-Drug- und Priority-Review für Agamree in Südkorea - Wisekey-Tochter Sealsq kauft Waadtländer Technologiefirma Miraex NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Aargauer KB-Chef Dieter Widmer tritt 2027 zurück - Moody's erhöht Sportradar-Rating auf 'Ba2' PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte April zum VM nominal +0,1 Prozent, real +3,0 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss April 3,22 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Importe April zum VM nominal -3,0 Prozent, real +4,1 Prozent (saisonbereinigt) FH: Uhrenexporte April unbereinigt 2,13 Mrd. Fr. (nom. -16.6 Prozent gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dormakaba: Familie Mankel meldet Anteil von 27,68 Prozent - Straumann: Blackrock meldet Anteil von 4,923 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Barry Callebaut: Conf. Call zu Strategie-Update - Implenia: Investor Day Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Burckhardt: Ergebnis 2025/26 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Medartis: Investor & Media Event WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Mai (Donnerstag) Ausland: - Keine Termine SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Alpine Select (0,60 Fr.) - Clariant (0,42 Fr.) - Nebag (0,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9150 - USD/CHF: 0,7857 - Swiss Bond Index: -27 BP auf 138,07 Pkte (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,442 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,75 Prozent auf 13'305 Punkte - SLI (Montag): -1,36 Prozent auf 2'132 Punkte - SPI (Montag): -1,67 Prozent auf 18'837 Punkte - Dax (Montag): -0,40 Prozent auf 25'003 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,52 Prozent auf 8'147 Punkte

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