STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag gemäss den vorbörslichen 
  Indikationen nach den Verlusten vom Vortag leicht fester in den Handel
  starten. Die Vorgaben sind dabei uneinheitlich. So sind die asiatischen Börsen
  überwiegend gefallen, während die US-Indizes am Vortag neue Rekordstände
  erreicht hatten.

- SMI vorbörslich: +0,52 Prozent auf 13'375,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Montag): +0,09 Prozent auf 51'079 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +0,42 Prozent auf 27'087 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -0,42 Prozent auf 66'651 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Sika: Ivo Schädler tritt Ende März 2027 vorzeitig in den Ruhestand
        ernennt Philipp Irniger zum Head Construction und GL-Mitglied
        schafft neue Position des Chief Digital & Information Officer

- ABB erweitert Zusammenarbeit mit Nvidia im Bereich KI-Infrastruktur
- Holcim soll EU-Genehmigung für Xella-Kauf bald erhalten (Reuters)
- Roche: FDA nimmt Zulassungsantrag für Giredestrant zur Prüfung an

- Barry Callebaut: Ziele bestätigt - Rückgang Verkaufsmenge um 1-3 Prozent
              Mittelfr. Adj. EBIT-Wachstum von mittl. bis hoher einst. Prozent-Bereich
           CEO: Sehen Ende des Insourcing-Gegenwinds bis Ende 2027
                Nordamerika wird zu einem der Hauptinvestitionsgebiete
                   Verlagerung zu Premiumsegmenten in attraktiven Märkten
                   Mittelfristziel 2-4 Prozent Volumenwachstum
                   Konzentration auf zehn Schlüsselmärkte
                   Wollen überdurchschnittliches Umsatz- und Absatzwachstum
                   Werden Beschaffungsportfolio weiter diversifizieren
                   Fokussieren uns auf fünf strategische Wachstumsprioritäten
                   mittelfristig freien Cashflow 300-400 Mio Fr. angepeilt
                   Erwarten allmähliche Erholung der Marktnachfrage
                   Erwarten in nächsten 12-18 Monaten Mengenwachstum von 1-3 Prozent
                   Skalieren Spezialanwendungen in attraktiven Segmenten
              vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent

- Implenia: Marktausblick ist positiv
            Geschäftserweiterung mit organ. Wachstum u selektive Akquisitionen
            Ziel Steigerung von Umsatz und EBIT-Marge und Cash Flow-Generierung
            Mittelfristig Umsatz um 5 bis 10 Milliarden Franken steigern
            Umsatzsteigerung von bis zu 1 Mrd in 1 bis 3 Jahren erwartet

- Mindmaze: Verkauf von Nicht-Kerngeschäften und organisatorische Vereinfachung
            Verkauf US- und Kanada-Rechte am Programm RLF-OD032 für 3 Mio USD
            Restrukturierung soll Kostenbasis um rund ein Drittel senken
            Absichtserklärungen für Verkauf Aktivitäten ausserhalb Neurologie
            erhält Lizenzgebühren auf mögliche Verkäufe des Produkts

- Avolta: Grösseres Aktienpaket soll verkauft werden (Reuters)
- Mobilezone konkretisiert Ausblick nach Übernahme
- Santhera erhält Orphan-Drug- und Priority-Review für Agamree in Südkorea
- Wisekey-Tochter Sealsq kauft Waadtländer Technologiefirma Miraex

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Aargauer KB-Chef Dieter Widmer tritt 2027 zurück
- Moody's erhöht Sportradar-Rating auf 'Ba2'

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: BAZG: Exporte April zum VM nominal +0,1 Prozent, real +3,0 Prozent (saisonbereinigt)
      BAZG: Handelsbilanzüberschuss April 3,22 Mrd Fr. (saisonbereinigt)
      BAZG: Importe April zum VM nominal -3,0 Prozent, real +4,1 Prozent (saisonbereinigt)
      FH: Uhrenexporte April unbereinigt 2,13 Mrd. Fr. (nom. -16.6 Prozent gg VJ)

- Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Dormakaba: Familie Mankel meldet Anteil von 27,68 Prozent
- Straumann: Blackrock meldet Anteil von 4,923 Prozent

PRESSE DIENSTAG
- 

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Dienstag:
- Barry Callebaut: Conf. Call zu Strategie-Update
- Implenia: Investor Day

  Mittwoch:
- Keine Termine

  Donnerstag:
- Burckhardt: Ergebnis 2025/26 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Medartis: Investor & Media Event 

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai (Donnerstag)
- Seco: Arbeitsmarktdaten Mai (Donnerstag)

  Ausland:
- Keine Termine

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026

  Übernahmeangebote: 
- 

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- 
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- 

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- Alpine Select (0,60 Fr.)
- Clariant (0,42 Fr.)
- Nebag (0,30 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9150
- USD/CHF: 0,7857
- Swiss Bond Index: -27 BP auf 138,07 Pkte (Montag)
- SNB: Kassazinssatz 0,442 Prozent (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): -1,75 Prozent auf 13'305 Punkte
- SLI (Montag): -1,36 Prozent auf 2'132 Punkte
- SPI (Montag): -1,67 Prozent auf 18'837 Punkte
- Dax (Montag): -0,40 Prozent auf 25'003 Punkte
- CAC 40 (Montag): -0,52 Prozent auf 8'147 Punkte

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(AWP)