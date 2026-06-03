- SMI vorbörslich: -0,12 Prozent auf 13'290,00 Punkte (08.14 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,45 Prozent auf 51'308 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,03 Prozent auf 27'094 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +2,98 Prozent auf 68'724 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit: beendet Aktienrückkauf-Programm 2024-2026 und startet neues Neues Programm hat Umfang von maximal 300 Mio Franken vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent - Für Nestlé wird Tierfutter immer wichtiger - APG vermarktet weiterhin sämtliche Werbeflächen am Flughafen Zürich - Avolta platziert 400 Mio EUR Senior Notes - Mindmaze Therapeutics schlägt CEO Zach Henderson zur Wahl in VR vor schlägt Brad Hollinger zur Wahl in VR vor - Züblin: VR Wesnitzer, Gross und Schärli stellen sich nicht mehr zur Wahl schlägt neu Frédéric Königsegg und Marc Zollinger für den VR vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Ameropa verkauft rumänische Düngemitteltochter Azomures an Romgaz PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 3,046 Prozent - Avolta: Compagnie Financière Rupert meldet Anteil von <3 Prozent - Bell: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von <3 Prozent - Mindmaze: Tej Tadi meldet Anteil von 24,843 Prozent; James T. Olsen <3 Prozent - Mobilezone: Haubrich meldet Anteil von <3 Prozent; Pierre Droigk 5,18 Prozent - R&S: Swisscanto meldet Anteil von 5,084 Prozent - SIG: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von 3,015 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,08 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Burckhardt: Ergebnis 2025/26 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Medartis: Investor & Media Event Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Mai (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven Mai (Freitag) Ausland: - DE: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung 09.55 Uhr) - GB: GBR Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentl. 10.30 Uhr) - ZO: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung 10.00 Uhr) Erzeugerpreise 4/26 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigungsänderung 5/26 (14.15 Uhr) Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (15.45 Uhr) Auftragseingang Industrie 4/26 (16.00 Uhr) ISM-Dienstleistungsindex 5/26 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung; 16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9167 - USD/CHF: 0,7891 - Swiss Bond Index: +32 BP auf 138,39 Pkte (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,412 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,00 Prozent auf 13'306 Punkte - SLI (Dienstag): +0,19 Prozent auf 2'135 Punkte - SPI (Dienstag): +0,09 Prozent auf 18'853 Punkte - Dax (Dienstag): +0,48 Prozent auf 25'124 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,31 Prozent auf 8'209 Punkte

awp-robot/sw/