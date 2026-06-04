- SMI vorbörslich: -0,40 Prozent auf 13'165,00 Punkte (08.20 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,21 Prozent auf 50'687 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,89 Prozent auf 26'854 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,44 Prozent auf 67'417 Punkte (08.20 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB liefert Antriebs- und Stromsysteme für 2 elektrische Schlepper in Indien - Novartis publiziert neue Daten zu Cosentyx bei PMR - Partners Group 2026: Rechnen mit einem soliden Netto-Vermögenswachstum Brutto-Neugeschäft von 26 bis 32 Mrd USD erwartet H2 2026: Netto-AuM-Wachstum durch Evergreens um 1-2 Prozent gebremst 2027: Ähnl. Bremseffekt auf Netto-AuM-Wachstum wg Evergreens Fundraising bei Evergreens übersteigt Abflüsse Wenden Liquiditätsbegrenzungsmechanismus weiter an Liquiditätsmechanismen dienen Schutz langfristiger Anleger Branche sah Phase erhöhter Volatilität bei Evergreen-Fonds vorbörsliche Indikation +2,0 Prozent - SGS übernimmt Firma CMIC und stärkt Bioanalytik in Nordamerika - Burckhardt 2025/26: Umsatz 1057 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1080 Mio) Auftragseingang 784 Mio Fr. (AWP-Konsens: 936 Mio) EBIT 141,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 138,7 Mio) EBIT-Marge 13,3 Prozent (AWP-Konsens: 12,8 Prozent) Reinergebnis 110,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 103,9 Mio) Dividende 18,00 Fr. (AWP-Konsens: 18,56 Fr.) Auftragseingang Systems 476,1 Mio Fr. Auftragseingang Services 308,2 Mio Fr. Aktuelles Umfeld führte zu Verschiebungen bei grossen Projekten Weiterhin gut positioniert für Realisierung von Marktpotenzial 2026/27: Umsatz zwischen 900 und 1000 Mio Fr. erwartet EBIT-Marge von rund 12 Prozent prognostiziert Stärkerer Umsatz im H2 erwartet vorbörsliche Indikation -9,3 Prozent - Cham SP übernimmt alle Minderheitsanteile der Bredella erhöht Aktienzahl um 3,0 Prozent auf 48'906'622 durch Kapitalerhöhung - DKSH weitet Vertrieb für die Büchi Labortechnik in Asien aus - Wisekey reicht geänderten Börsenprospekt für «WISeSat» bei US-Behörde ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 5,225 Prozent - Belimo: Swisscanto meldet Anteil von 3,002 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,999 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Leclanché meldet Eigenanteil von <3 Prozent/5,36 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,038 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,1 Prozent - Temenos: Swisscanto meldet Anteil von 3,069 Prozent PRESSE DONNERSTAG - CEO von Swissquote-Tochter Yuh will 1 Million Kunden erreichen (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Burckhardt: Ergebnis 2025/26 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Medartis: Investor & Media Event Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai - Seco: Arbeitsmarktdaten Mai - SNB: Devisenreserven Mai (Freitag) - BFS: Logiernächte April/Wintersaison (Montag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai (Montag) Ausland: - DE: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26 (09.30 Uhr) - GB: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26 (10.00 Uhr) - EU: Einzelhandel 4/26 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9180 - USD/CHF: 0,7906 - Swiss Bond Index: -25 BP auf 138,14 Pkte (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,441 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,66 Prozent auf 13'218 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,90 Prozent auf 2'116 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,60 Prozent auf 18'739 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,31 Prozent auf 24'796 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,05 Prozent auf 8'150 Punkte

awp-robot/sw/