STIMMUNG:
- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag mit Verlusten erwartet. Zusätzlich zur Unsicherheit rund um den ungelösten Nahostkonflikt lasten nun auch wieder neue Zolldrohungen von US-Präsident Trump auf der Stimmung an den Börsen. «Da durch den Iran-Krieg ohnehin Inflationssorgen herrschen, sind weitere Zölle alles andere als hilfreich», kommentierte ein Händler am Morgen. Die Märkte nähmen sich nun offenbar die lange überfällige Atempause. Zunächst richtet sich der Blick noch auf die heimische Inflation.
- SMI vorbörslich: -0,40 Prozent auf 13'165,00 Punkte (08.20 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,21 Prozent auf 50'687 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,89 Prozent auf 26'854 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,44 Prozent auf 67'417 Punkte (08.20 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB liefert Antriebs- und Stromsysteme für 2 elektrische Schlepper in Indien - Novartis publiziert neue Daten zu Cosentyx bei PMR - Partners Group 2026: Rechnen mit einem soliden Netto-Vermögenswachstum Brutto-Neugeschäft von 26 bis 32 Mrd USD erwartet H2 2026: Netto-AuM-Wachstum durch Evergreens um 1-2 Prozent gebremst 2027: Ähnl. Bremseffekt auf Netto-AuM-Wachstum wg Evergreens Fundraising bei Evergreens übersteigt Abflüsse Wenden Liquiditätsbegrenzungsmechanismus weiter an Liquiditätsmechanismen dienen Schutz langfristiger Anleger Branche sah Phase erhöhter Volatilität bei Evergreen-Fonds vorbörsliche Indikation +2,0 Prozent - SGS übernimmt Firma CMIC und stärkt Bioanalytik in Nordamerika - Burckhardt 2025/26: Umsatz 1057 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1080 Mio) Auftragseingang 784 Mio Fr. (AWP-Konsens: 936 Mio) EBIT 141,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 138,7 Mio) EBIT-Marge 13,3 Prozent (AWP-Konsens: 12,8 Prozent) Reinergebnis 110,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 103,9 Mio) Dividende 18,00 Fr. (AWP-Konsens: 18,56 Fr.) Auftragseingang Systems 476,1 Mio Fr. Auftragseingang Services 308,2 Mio Fr. Aktuelles Umfeld führte zu Verschiebungen bei grossen Projekten Weiterhin gut positioniert für Realisierung von Marktpotenzial 2026/27: Umsatz zwischen 900 und 1000 Mio Fr. erwartet EBIT-Marge von rund 12 Prozent prognostiziert Stärkerer Umsatz im H2 erwartet vorbörsliche Indikation -9,3 Prozent - Cham SP übernimmt alle Minderheitsanteile der Bredella erhöht Aktienzahl um 3,0 Prozent auf 48'906'622 durch Kapitalerhöhung - DKSH weitet Vertrieb für die Büchi Labortechnik in Asien aus - Wisekey reicht geänderten Börsenprospekt für «WISeSat» bei US-Behörde ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 5,225 Prozent - Belimo: Swisscanto meldet Anteil von 3,002 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,999 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Leclanché meldet Eigenanteil von <3 Prozent/5,36 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,038 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,1 Prozent - Temenos: Swisscanto meldet Anteil von 3,069 Prozent PRESSE DONNERSTAG - CEO von Swissquote-Tochter Yuh will 1 Million Kunden erreichen (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Burckhardt: Ergebnis 2025/26 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Medartis: Investor & Media Event Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai - Seco: Arbeitsmarktdaten Mai - SNB: Devisenreserven Mai (Freitag) - BFS: Logiernächte April/Wintersaison (Montag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai (Montag) Ausland: - DE: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26 (09.30 Uhr) - GB: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26 (10.00 Uhr) - EU: Einzelhandel 4/26 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9180 - USD/CHF: 0,7906 - Swiss Bond Index: -25 BP auf 138,14 Pkte (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,441 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,66 Prozent auf 13'218 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,90 Prozent auf 2'116 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,60 Prozent auf 18'739 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,31 Prozent auf 24'796 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,05 Prozent auf 8'150 Punkte
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(AWP)