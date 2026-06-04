STIMMUNG:

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag mit Verlusten erwartet. Zusätzlich zur Unsicherheit rund um den ungelösten Nahostkonflikt lasten nun auch wieder neue Zolldrohungen von US-Präsident Trump auf der Stimmung an den Börsen. «Da durch den Iran-Krieg ohnehin Inflationssorgen herrschen, sind weitere Zölle alles andere als hilfreich», kommentierte ein Händler am Morgen. Die Märkte nähmen sich nun offenbar die lange überfällige Atempause. Zunächst richtet sich der Blick noch auf die heimische Inflation.

- SMI vorbörslich: -0,40 Prozent auf 13'165,00 Punkte (08.20 Uhr)
- Dow Jones (Mittwoch): -1,21 Prozent auf 50'687 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,89 Prozent auf 26'854 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -1,44 Prozent auf 67'417 Punkte (08.20 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- ABB liefert Antriebs- und Stromsysteme für 2 elektrische Schlepper in Indien
- Novartis publiziert neue Daten zu Cosentyx bei PMR

- Partners Group 2026: Rechnen mit einem soliden Netto-Vermögenswachstum
                       Brutto-Neugeschäft von 26 bis 32 Mrd USD erwartet
              H2 2026: Netto-AuM-Wachstum durch Evergreens um 1-2 Prozent gebremst
                 2027: Ähnl. Bremseffekt auf Netto-AuM-Wachstum wg Evergreens
                  Fundraising bei Evergreens übersteigt Abflüsse
                  Wenden Liquiditätsbegrenzungsmechanismus weiter an
                  Liquiditätsmechanismen dienen Schutz langfristiger Anleger
                  Branche sah Phase erhöhter Volatilität bei Evergreen-Fonds
                  vorbörsliche Indikation +2,0 Prozent

- SGS übernimmt Firma CMIC und stärkt Bioanalytik in Nordamerika
  
- Burckhardt 2025/26: Umsatz 1057 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1080 Mio)
                      Auftragseingang 784 Mio Fr. (AWP-Konsens: 936 Mio)
                      EBIT 141,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 138,7 Mio)
                      EBIT-Marge 13,3 Prozent (AWP-Konsens: 12,8 Prozent)
                      Reinergebnis 110,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 103,9 Mio)
                      Dividende 18,00 Fr. (AWP-Konsens: 18,56 Fr.)
                      Auftragseingang Systems 476,1 Mio Fr.
                      Auftragseingang Services 308,2 Mio Fr.
            Aktuelles Umfeld führte zu Verschiebungen bei grossen Projekten
            Weiterhin gut positioniert für Realisierung von Marktpotenzial
             2026/27: Umsatz zwischen 900 und 1000 Mio Fr. erwartet
                      EBIT-Marge von rund 12 Prozent prognostiziert
                      Stärkerer Umsatz im H2 erwartet
              vorbörsliche Indikation -9,3 Prozent

- Cham SP übernimmt alle Minderheitsanteile der Bredella
          erhöht Aktienzahl um 3,0 Prozent auf 48'906'622 durch Kapitalerhöhung
  
- DKSH weitet Vertrieb für die Büchi Labortechnik in Asien aus
- Wisekey reicht geänderten Börsenprospekt für «WISeSat» bei US-Behörde ein 

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
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Ausland:
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WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Adecco: Blackrock meldet Anteil von 5,225 Prozent
- Belimo: Swisscanto meldet Anteil von 3,002 Prozent
- Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,999 Prozent
- Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Leclanché meldet Eigenanteil von <3 Prozent/5,36 Prozent
- Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,038 Prozent
- Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,1 Prozent
- Temenos: Swisscanto meldet Anteil von 3,069 Prozent

PRESSE DONNERSTAG
- CEO von Swissquote-Tochter Yuh will 1 Million Kunden erreichen (FuW) 

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Donnerstag:
- Burckhardt: Ergebnis 2025/26 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Medartis: Investor & Media Event

  Freitag:
- Keine Termine

  Montag:
- Keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 
- Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 
- SNB: Devisenreserven Mai (Freitag)
- BFS: Logiernächte April/Wintersaison (Montag)
- Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai (Montag)

  Ausland:
- DE: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26 (09.30 Uhr)
- GB: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26 (10.00 Uhr)
- EU: Einzelhandel 4/26 (11.00 Uhr)
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr)
      Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN:

-

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9180
- USD/CHF: 0,7906
- Swiss Bond Index: -25 BP auf 138,14 Pkte (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz 0,441 Prozent (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Mittwoch): -0,66 Prozent auf 13'218 Punkte
- SLI (Mittwoch): -0,90 Prozent auf 2'116 Punkte
- SPI (Mittwoch): -0,60 Prozent auf 18'739 Punkte
- Dax (Mittwoch): -1,31 Prozent auf 24'796 Punkte
- CAC 40 (Mittwoch): +0,05 Prozent auf 8'150 Punkte

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(AWP)