STIMMUNG
Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zum Wochenschluss ein zurück-
haltender Start in den Börsentag ab. Marktteilnehmer rechnen bis zum Nachmittag 
auch nicht mit grösseren Sprüngen. Mit dem ersten Freitag im Monat steht dann 
nämlich der monatliche US-Arbeitsmarktbericht an. Er könnte Hinweise auf die 
zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank geben. 

- SMI vorbörslich: -0,05 Prozent auf 13'335,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Donnerstag): +1,73 Prozent auf 51'562 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,09 Prozent auf 26'831 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): -1,29 Prozent auf 66'597 Punkte (08.05 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Givaudan: Umsatzbeitrag von Eurofragance bei rund 185 Mio Fr.
            übernimmt Mehrheitsbeteiligung an Eurofragance
            
- Roche mit neuem PCR-Test zur schnellen Erkennung des Bundibugyo Virus

- UBS-Chef Ermotti am SEF: «Wir wollen unbedingt in der Schweiz bleiben»
           Beziehung zu Bern ist «professionell» und sollte konstruktiv sein
           Müssen am Ende Entscheid des Parlaments akzeptieren
           «Keine 10-Millionen-Schweiz» ist nicht richtige Antwort auf Problem

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- CH Media schaltet neues Newsportal auf 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Adecco: Blackrock meldet Anteil von 4,828 Prozent
- Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,021 Prozent
- Metall Zug: Buhofer Trust I meldet Anteil von 57,373 Prozent
- Roche: Artuma meldet Anteil von 64,458 Prozent
- SIG: Deutsche Bank Aktiengesell. meldet Anteil von <3 Prozent; UBS Group AG 8,007 Prozent

PRESSE FREITAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Freitag:
- Keine Termine

  Montag
- Keine Termine

  Dienstag:
- SoftwareOne: Capital Markets Day

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- SNB: Devisenreserven Mai (9.00 Uhr)
- BFS: Logiernächte April/Wintersaison (Montag)
- Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai (Montag)

  Ausland:
- Eurozone: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung, 11.00 Uhr)
- US: Arbeitsmarktbericht 5/26 (14.30 Uhr)
      Konsumentenkredite 4/26 (21.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026

  Übernahmeangebote: 
- 

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- 
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- 

EX-DIVIDENDE DATEN:

-

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9164
- USD/CHF: 0,7891
- Swiss Bond Index: +5 BP auf 138,19 Pkte (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,451 Prozent (Donnerstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Donnerstag): +0,93 Prozent auf 13'341 Punkte
- SLI (Donnerstag): +0,68 Prozent auf 2'131 Punkte
- SPI (Donnerstag): +0,77 Prozent auf 18'883 Punkte
- Dax (Donnerstag): +0,60 Prozent auf 24'945 Punkte
- CAC 40 (Donnerstag): +0,43 Prozent auf 8'244 Punkte

awp-robot/sw/cg

(AWP)