STIMMUNG Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zum Wochenschluss ein zurück- haltender Start in den Börsentag ab. Marktteilnehmer rechnen bis zum Nachmittag auch nicht mit grösseren Sprüngen. Mit dem ersten Freitag im Monat steht dann nämlich der monatliche US-Arbeitsmarktbericht an. Er könnte Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank geben. - SMI vorbörslich: -0,05 Prozent auf 13'335,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,73 Prozent auf 51'562 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,09 Prozent auf 26'831 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,29 Prozent auf 66'597 Punkte (08.05 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan: Umsatzbeitrag von Eurofragance bei rund 185 Mio Fr. übernimmt Mehrheitsbeteiligung an Eurofragance - Roche mit neuem PCR-Test zur schnellen Erkennung des Bundibugyo Virus - UBS-Chef Ermotti am SEF: «Wir wollen unbedingt in der Schweiz bleiben» Beziehung zu Bern ist «professionell» und sollte konstruktiv sein Müssen am Ende Entscheid des Parlaments akzeptieren «Keine 10-Millionen-Schweiz» ist nicht richtige Antwort auf Problem NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - CH Media schaltet neues Newsportal auf PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 4,828 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,021 Prozent - Metall Zug: Buhofer Trust I meldet Anteil von 57,373 Prozent - Roche: Artuma meldet Anteil von 64,458 Prozent - SIG: Deutsche Bank Aktiengesell. meldet Anteil von <3 Prozent; UBS Group AG 8,007 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag - Keine Termine Dienstag: - SoftwareOne: Capital Markets Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Mai (9.00 Uhr) - BFS: Logiernächte April/Wintersaison (Montag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai (Montag) Ausland: - Eurozone: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung, 11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 5/26 (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 4/26 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9164 - USD/CHF: 0,7891 - Swiss Bond Index: +5 BP auf 138,19 Pkte (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,451 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,93 Prozent auf 13'341 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,68 Prozent auf 2'131 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,77 Prozent auf 18'883 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,60 Prozent auf 24'945 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,43 Prozent auf 8'244 Punkte

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