STIMMUNG Die erneute Eskalation im Nahen Osten dürfte den Markt zum Wochenstart belasten. Israel und der Iran haben einander über das Wochenende mit angegriffen. In der Folge sind die Ölpreise gestiegen. Diese Unsicherheit zusammen mit dem Ausverkauf an den US-Börsen zum Wochenende sorge für schlechte Vorzeichen, heisst es. - SMI vorbörslich: -0,96 Prozent auf 13'260,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,35 Prozent auf 50'867 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -4,18 Prozent auf 25'709 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -4,69 Prozent auf 63'462 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: schliesst globale Zusammenarbeit mit Nurix erhält exklusive Rechte an BTK-Proteinabbauer bexobrutideg - Kühne+Nagel ergänzt eigenes Flugzeug-Netzwerk um Frankfurt - Partners-Group-Gründer will nach Kurseinbruch besser kommunizieren (Inti SoZ) mehrere Management-Käufe über rund 20 Mio Fr. - Kardex: passt EBIT-Guidance für 2026 an H1-EBIT wird nur rund 60 Prozent des Vorjahreswerts erreichen Erhöhte Kostenbasis zur Unterstützung des Wachstumskurses 2026: Auftrags- und Umsatzwachstum 15 bis 20 Prozent, EBIT-Marge von 8-10 Prozent 2029-2031: Mittelfristziele bestätigt - Matador: Secondary Private Equity: Kotierung an SIX ab dem 15. Juni 2026 Im Rahmen der Kotierung werden keine neuen Aktien ausgegeben - Temenos: Übernommene Firma Additiv hat weltweit 10 Büros und 200 Mitarbeiter Übernahme neutral für EBIT-Guidance 2026 erwartet Abschluss der Additiv-Übernahme Anfang Q3 2026 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Tierschützer reichen Beschwerde gegen Migros-Werbung ein (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie April -3,8 Prozent gg Vormonat (Prognose -2,0) Auftragseingang Industrie April 1,6 Prozent gg Vorjahr (Prognose 4,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bossard: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,009 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,039 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,198 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,605 Prozent - Leclanché: Alstom Holdings meldet Anteil von 4,404 Prozent - SIG: Deutsche Bank AG meldet Anteil von 3,005 Prozent; UBS Group AG <3 Prozent - SoftwareOne: Rubric Capital Management meldet Anteil von 3,022 Prozent - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,025 Prozent; BNP Paribas SA 12,067 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 14,088 Prozent - Zug Estates: Holmia meldet Anteil von 48,86 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Keine Termine Dienstag: - SoftwareOne: Capital Markets Day Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2026 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte April/Wintersaison (Montag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - EU: Sentix-Investorenvertrauen 6/26 (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Matador Private Equity (per 15.6.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9188 - USD/CHF: 0,7976 - Swiss Bond Index: -21 BP auf 137,98 Pkte (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,451 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,35 Prozent auf 13'388 Punkte - SLI (Freitag): +0,26 Prozent auf 2'136 Punkte - SPI (Freitag): +0,23 Prozent auf 18'926 Punkte - Dax (Freitag): -0,75 Prozent auf 24'759 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,83 Prozent auf 8'218 Punkte
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(AWP)