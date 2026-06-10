STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einem zurückhaltenden Start erwartet. Von den US-Vorgaben gibt es nur wenig Unterstützung, denn insbesondere an der Tech-Börse Nasdaq kam es zu neuerlichen Verkäufen im heiss gelaufenen Halbleitersektor. «Langsam macht sich in dem Sektor eine gewisse Erschöpfung bemerkbar», sagte eine Händlerin am Morgen. Zudem bleibt der Iran-Krieg ein grosser Unsicherheitsfaktor. Anleger positionierten sich eher auf der vorsichtigen Seite - auch angesichts der am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten.

- SMI vorbörslich: +0,14 Prozent auf 13'375,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): +0,17 Prozent auf 50'872 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -0,97 Prozent auf 25'679 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +NA Prozent auf 63'939 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Julius Bär platziert Anleihe über 500 Millionen Euro 
- Avolta erhält Verlängerung für Betrieb der Läden am Flughafen Phoenix

- Centiel findet Partner für US-Datacenter-Markt 
          erwartet 2026 erste Umsätze im niedrigen zweistelligen Mio-Bereich
          stellt mögliche Umsatz-Prognoseerhöhung in Aussicht

- Leclanché erhält weiteren Aufschub für Publikation des Jahresberichts 2025
- Vontobel-CEO: Finanzplatz gerade in turbulenten Zeiten attraktiv (Inti Finews)
- Wisekey-Tochter Sealcoin erhält 4,0 Mio US-Dollar für Blockchain-Infrastruktur

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
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PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
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WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 4,168 Prozent
- Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- SIG: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von <3 Prozent

PRESSE MITTWOCH
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ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Mittwoch:
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2026 (nachbörslich)
- GV: AMS Osram (10.00 Uhr)

  Donnerstag:
- keine Termine

  Freitag:
- GV: Interroll, Swiss Estates AG (Dekotierung BX)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch)

  Ausland:
- IT: Industrieproduktion 4/26 (10.00 Uhr)
- US: Verbraucherpreise 5/26 (14.30 Uhr)
      USA Realeinkommen 5/26 (14.30 Uhr)
      EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr)
- CA: Zentralbank Zinsentscheid (15.45 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Matador Private Equity (per 15.6.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- Novavest (1,45 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9223
- USD/CHF: 0,7981
- Swiss Bond Index: +12 BP auf 138,02 Pkte (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,473 Prozent (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): +0,27 Prozent auf 13'356 Punkte
- SLI (Dienstag): +0,28 Prozent auf 2'138 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,16 Prozent auf 18'882 Punkte
- Dax (Dienstag): -0,74 Prozent auf 24'433 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): -0,18 Prozent auf 8'203 Punkte

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(AWP)