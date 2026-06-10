- SMI vorbörslich: +0,14 Prozent auf 13'375,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,17 Prozent auf 50'872 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,97 Prozent auf 25'679 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +NA Prozent auf 63'939 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär platziert Anleihe über 500 Millionen Euro - Avolta erhält Verlängerung für Betrieb der Läden am Flughafen Phoenix - Centiel findet Partner für US-Datacenter-Markt erwartet 2026 erste Umsätze im niedrigen zweistelligen Mio-Bereich stellt mögliche Umsatz-Prognoseerhöhung in Aussicht - Leclanché erhält weiteren Aufschub für Publikation des Jahresberichts 2025 - Vontobel-CEO: Finanzplatz gerade in turbulenten Zeiten attraktiv (Inti Finews) - Wisekey-Tochter Sealcoin erhält 4,0 Mio US-Dollar für Blockchain-Infrastruktur NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 4,168 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - SIG: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2026 (nachbörslich) - GV: AMS Osram (10.00 Uhr) Donnerstag: - keine Termine Freitag: - GV: Interroll, Swiss Estates AG (Dekotierung BX) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - IT: Industrieproduktion 4/26 (10.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise 5/26 (14.30 Uhr) USA Realeinkommen 5/26 (14.30 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) - CA: Zentralbank Zinsentscheid (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Matador Private Equity (per 15.6.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Novavest (1,45 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9223 - USD/CHF: 0,7981 - Swiss Bond Index: +12 BP auf 138,02 Pkte (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,473 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,27 Prozent auf 13'356 Punkte - SLI (Dienstag): +0,28 Prozent auf 2'138 Punkte - SPI (Dienstag): +0,16 Prozent auf 18'882 Punkte - Dax (Dienstag): -0,74 Prozent auf 24'433 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,18 Prozent auf 8'203 Punkte

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