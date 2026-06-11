STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag im Minus erwartet. Dafür sorge eine Mischung aus schlechten News aus Nahost und genereller Zurückhaltung im Vorfeld des Zinsentscheids der Europäischen Zentralbank (EZB), meinen Händler.
- SMI vorbörslich: -0,36 Prozent auf 13'430,00 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,87 Prozent auf 49'919 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,98 Prozent auf 25'170 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,13 Prozent auf 64'092 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Phase I/II-Studie mit Del-brax bei FSHD erreicht primären Endpunkt - Roche: erhält FDA Priority Review für Tecentriq bei Darmkrebs Begleitdiagnostikum «VENTANA MMR RxDx Panel» erhält IVDR-Zulassung - Cosmo: Partner Glenmark startet Winlevi-Vertrieb in wichtigen EU-Märkten vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Curatis 2026: Umsatzwachstum neu von rund 40 Prozent erwartet Umsatzprognose auf etwa 15 Mio Fr. angehoben - Flughafen Zürich: Passagierzahl April 3,02 Mio (+9,1 Prozent gg VJ) Kommerzumsatz April 58,8 Mio Fr. (+8,8 Prozent gg VJ) - Burckhardt erhält Auftrag für nachhaltige Flugkraftstoff-Anlage - DKSH schliesst Vertriebspartnerschaft mit BridgeBio für Asien-Pazifik - HBM profitiert vom erfolgreichen Börsengang von Parabilis Medicines - Implenia: übernimmt Zigmo Engineering - Sensirion-Sensoren im neuen Atmotube PRO 2 integriert - Stadler-Präsident Spuhler rechnet mit Nein zur 10-Millionen-Initiative - Xlife-Portfoliounternehmen Veraxa ab 11. Juni an Nasdaq kotiert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 11,373 Prozent/6,899 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,004 Prozent - Leclanché meldet Eigenanteil von <3 Prozent/3,812 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - keine Termine Freitag: - GV: Interroll, Swiss Estates AG (Dekotierung BX) Montag - Matador: Erstnotiz an SIX - GV: HBM WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai (Montag) Logiernächte Mai (1. Schätzung) (Montag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai (Montag) Ausland: - DE: IWH-Konjunkturprognose zum Sommer 2026 (11.00 Uhr) - ZO: EZB Zinsentscheid (14.15 Uhr) Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde (14.45 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche - 14.30 Uhr) Erzeugerpreise 5/26 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Matador Private Equity (per 15.6.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9221 - USD/CHF: 0,7987 - Swiss Bond Index: -12 BP auf 137,90 Pkte (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,482 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,80 Prozent auf 13'463 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,63 Prozent auf 2'151 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,68 Prozent auf 19'011 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,97 Prozent auf 24'195 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,46 Prozent auf 8'162 Punkte
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(AWP)