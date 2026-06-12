STIMMUNG
Die Absage geplanter US-Angriffe auf den Iran durch Donald Trump treibt zu Wochenschluss die Börsen rund um den Globus an. Auch die Schweizer Börse dürfte den vorbörslichen Notierungen zufolge mit deutlichen Aufschlägen in den Handel starten. Nach Trumps Darstellung sind Verhandlungen über eine Befriedung des Konflikts einem Durchbruch nahe. Marktbeobachter denken derweil, dass Trump im Vorfeld des Börsengangs von SpaceX einer guten Börsenstimmung sicherlich nicht abgeneigt ist. Die Ölpreisee gaben mit den neuerlichen Versprechen für ein Friedensabkommen kräftig nach.
- SMI vorbörslich: +0,82 Prozent auf 13'640,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,86 Prozent auf 50'849 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,54 Prozent auf 25'810 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,90 Prozent auf 66'077 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland GB: INDUSTRIEPRODUKTION APRIL -0,2 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -0,1) INDUSTRIEPRODUKTION APRIL 0,0 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,1) BIP APRIL -0,1 Prozent GG VM (PROG -0,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dormakaba: SEO Management meldet Anteil von 5,336 Prozent/2,983 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,522 Prozent - R&S: Swisscanto meldet Anteil von 4,982 Prozent - Temenos meldet Eigenanteil von 0,377 Prozent/3,204 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Interroll: GV Montag - Matador: Erstnotiz an SIX - HBM: GV (14.00 Uhr) Dienstag: - Sonova: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai (Montag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai (Montag) - BFS: Logiernächte Mai; 1. Schätzung (Montag) Ausland: - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen Juni 2026; vorläufig (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Matador Private Equity (per 15.6.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9207 - USD/CHF: 0,7961 - Swiss Bond Index: +8 BP auf 137,98 Pkte (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,487 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,49 Prozent auf 13'530 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,11 Prozent auf 2'154 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,35 Prozent auf 19'078 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,06 Prozent auf 24'210 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,03 Prozent auf 8'201 Punkte
awp-robot/sw/to
(AWP)