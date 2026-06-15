STIMMUNG:
Die USA und der Iran haben ein Rahmenabkommen ausgehandelt und damit den Grundstein für eine breit angelegte Erholung an den weltweiten Finanzmärkten gelegt. Der SMI dürfte den Indikationen zufolge denn auch klar im Plus eröffnen. Mit dem Abkommen, das am Freitag in Genf unterzeichnet werden soll, enden monatelange Gespräche zur Beilegung des Krieges.
- SMI vorbörslich: +1,00 Prozent auf 13'845,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,70 Prozent auf 51'202 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,31 Prozent auf 25'889 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +4,73 Prozent auf 69'142 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group: Schliessen Einschränkungen bei Evergreen-Fonds aus Portfolios der Fonds in guter Verfassung - genug Liquidität Beide Fonds investieren weiterhin, sind für Zeichnungen offen Bekräftigen zuvor veröffentlichte Finanzprognose Management-Kauf über 4,8 Mio Fr. (7'000 Aktien) - Holcim: erhält EU-Genehmigung zur Übernahme von Wandsystem-Hersteller Xella - Roche erhält US-Zulassung für Begleitdiagnostikum bei Prostatakrebs - Avolta platziert neue Anleihe und refinanziert Teil der Schulden - Bystronic 2026: erwartet Nettoumsatz über dem Vorjahresniveau Profitabilität voraussichtlich unter Vorjahresniveau Q2: Auftragseingang, Umsatz und Profitabilität unter Erwartungen erwarten höheren Auftragseingang und Nettoumsatz als in Q1 Marktbedingungen in der Blechbearbeitung bleiben herausfordernd - Centiel: Management-Verkäufe über 2,17 Mio Fr. (316'169 Aktien) - Cosmo startet Aknecreme Winlevi in Österreich und Deutschland - DKSH baut Engagement in der Augenversorgung in Vietnam aus - Flughafen Zürich nimmt Noida-Flughafen bei Dehli in Betrieb NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Neuer SMI startet am 22. Juni als Alternative zum Leitindex PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,996 Prozent - Metall Zug meldet Eigenanteil von 5,391 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 14,088 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Matador: Erstnotiz an SIX - HBM: GV (14.00 Uhr) Dienstag: - Sonova: GV Mittwoch - Kuros: Capital Markets Day (09.00-13.00 Uhr), Zürich WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai (08:30) Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai (09:00) BFS: Logiernächte Mai (14:00) KOF Konjunkturprognose Sommer (Mittwoch) Seco: Konjunkturprognosen Sommer (Mittwoch) Ausland: - EUR: Industrieproduktion (11:00) Handelsbilanz (11:00) - USA: Empire State Bericht (14:30) Industrieproduktion (15:15) Kapazitätsauslastung (15:15) NAHB Wohnungsmarkt-Index (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Matador Private Equity (HEUTE) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.06: - Interroll (32,00 Fr.) per 17.06: - HBM (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9215 - USD/CHF: 0,7937 - Swiss Bond Index: +24 BP auf 138,22 Pkte (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,451 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,32 Prozent auf 13'708 Punkte - SLI (Freitag): +1,55 Prozent auf 2'187 Punkte - SPI (Freitag): +1,31 Prozent auf 19'327 Punkte - Dax (Freitag): +1,76 Prozent auf 24'635 Punkte - CAC 40 (Freitag): +2,32 Prozent auf 8'351 Punkte
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(AWP)