- SMI vorbörslich: +1,00 Prozent auf 13'845,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,70 Prozent auf 51'202 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,31 Prozent auf 25'889 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +4,73 Prozent auf 69'142 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group: Schliessen Einschränkungen bei Evergreen-Fonds aus Portfolios der Fonds in guter Verfassung - genug Liquidität Beide Fonds investieren weiterhin, sind für Zeichnungen offen Bekräftigen zuvor veröffentlichte Finanzprognose Management-Kauf über 4,8 Mio Fr. (7'000 Aktien) - Holcim: erhält EU-Genehmigung zur Übernahme von Wandsystem-Hersteller Xella - Roche erhält US-Zulassung für Begleitdiagnostikum bei Prostatakrebs - Avolta platziert neue Anleihe und refinanziert Teil der Schulden - Bystronic 2026: erwartet Nettoumsatz über dem Vorjahresniveau Profitabilität voraussichtlich unter Vorjahresniveau Q2: Auftragseingang, Umsatz und Profitabilität unter Erwartungen erwarten höheren Auftragseingang und Nettoumsatz als in Q1 Marktbedingungen in der Blechbearbeitung bleiben herausfordernd - Centiel: Management-Verkäufe über 2,17 Mio Fr. (316'169 Aktien) - Cosmo startet Aknecreme Winlevi in Österreich und Deutschland - DKSH baut Engagement in der Augenversorgung in Vietnam aus - Flughafen Zürich nimmt Noida-Flughafen bei Dehli in Betrieb NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Neuer SMI startet am 22. Juni als Alternative zum Leitindex PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,996 Prozent - Metall Zug meldet Eigenanteil von 5,391 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 14,088 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Matador: Erstnotiz an SIX - HBM: GV (14.00 Uhr) Dienstag: - Sonova: GV Mittwoch - Kuros: Capital Markets Day (09.00-13.00 Uhr), Zürich WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai (08:30) Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai (09:00) BFS: Logiernächte Mai (14:00) KOF Konjunkturprognose Sommer (Mittwoch) Seco: Konjunkturprognosen Sommer (Mittwoch) Ausland: - EUR: Industrieproduktion (11:00) Handelsbilanz (11:00) - USA: Empire State Bericht (14:30) Industrieproduktion (15:15) Kapazitätsauslastung (15:15) NAHB Wohnungsmarkt-Index (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Matador Private Equity (HEUTE) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.06: - Interroll (32,00 Fr.) per 17.06: - HBM (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9215 - USD/CHF: 0,7937 - Swiss Bond Index: +24 BP auf 138,22 Pkte (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,451 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,32 Prozent auf 13'708 Punkte - SLI (Freitag): +1,55 Prozent auf 2'187 Punkte - SPI (Freitag): +1,31 Prozent auf 19'327 Punkte - Dax (Freitag): +1,76 Prozent auf 24'635 Punkte - CAC 40 (Freitag): +2,32 Prozent auf 8'351 Punkte

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