STIMMUNG

Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag ohne klare Richtung in den Handel starten. Im Fokus bleibt die Umsetzung des vorläufigen Abkommens zwischen den USA und dem Iran. Dieses sorgt zwar für eine gewisse Erleichterung an den Finanzmärkten, doch Zweifel an einer raschen und nachhaltigen Umsetzung dämpfen die Risikobereitschaft der Anleger.

STIMMUNG
- SMI vorbörslich: -0,02 Prozent auf 13'715,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Montag): +0,92 Prozent auf 51'671 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +3,07 Prozent auf 26'684 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): +NA Prozent auf 69'484 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Infracore plant Börsengang in den nächsten Wochen
            strebt mit IPO Bruttoerlös von rund 200 Mio Fr an
            Angebot für eine garantierte Zuteilung von zwei Investoren
            IPO-Nettoerlös u.a. zu Finanzierung Sale-and-Leaseback-Pipeline
            Aevis will langfristig an Infracore beteiligt bleiben
         
- Cicor verkauft Tunesien-Werk für 1,3 Mio EUR und streicht 220 Stellen
        Jährliche EBITDA-Verbesserung von über 10 Mio Fr. durch Massnahmen
        Setzen Grossteil der Integrationsmassnahmen in erster Jahreshälfte um
        H1: EBITDA-Marge im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich
        2026: Einmalige Umsetzungskosten im mittleren einstelligen Mio-Bereich
              Finanzprognosen bestätigt
           
- Siegfried eröffnet neue Grossanlage für Wirkstoffproduktion in Minden
             vorbörsliche Indikation -2,4 Prozent

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
CH: - 

Ausland
JP:  Bank of Japan erhöht Leitzins auf 1,0 Prozent - höchster Stand seit 1995
CHN: MAY INDUSTRIAL OUTPUT +4.5 Prozent Y/Y VS MEDIAN +4.3 Prozent Y/Y:
     MAY RETAIL SALES -0.6 Prozent Y/Y VS MEDIAN -0.2 Prozent Y/Y
     MAY UNEMPLOYMENT RATE +5.1 Prozent VS APR +5.2 Prozent    

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,045 Prozent
- Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,042 Prozent
- Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Metall Zug meldet Eigenanteil von 3,9 Prozent
- R&S: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,041 Prozent
- Sunrise: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,009 Prozent

PRESSE DIENSTAG
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ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Dienstag:
- Sonova: GV

  Mittwoch
- Kuros: Capital Markets Day (09.00-13.00 Uhr), Zürich
- EPH: GV

  Donnerstag:
- Keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- KOF Konjunkturprognose Sommer (Mittwoch)
- Seco: Konjunkturprognosen Sommer (Mittwoch)
- BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai (Donnerstag)
- BFS: Baupreisindex im April (Donnerstag)
- Seco: Konjunkturprognosen Sommer (Donnerstag)
- SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK) (Donnerstag)

  Ausland:
- JP: Zentralbank Zinsentscheid
- DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26 (11.00 Uhr)
- EU: Arbeitskosten Q1/26 (11.00 Uhr)
- US: Im- und Exportpreise 5/26 (14.30 Uhr)
      Baubeginne- und genehmigungen 5/26 (14.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Infracore (genaues Datum noch offen)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- Interroll (32,00 Fr.)

per 17.06:
- HBM (9,00 Fr.)

per 19.06:
- Sonova (4,70 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9212
- USD/CHF: 0,7957
- Swiss Bond Index: +37 BP auf 138,59 Pkte (Montag)
- SNB: Kassazinssatz 0,406 Prozent (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): +0,07 Prozent auf 13'718 Punkte
- SLI (Montag): +0,51 Prozent auf 2'198 Punkte
- SPI (Montag): +0,24 Prozent auf 19'373 Punkte
- Dax (Montag): +1,05 Prozent auf 24'894 Punkte
- CAC 40 (Montag): +2,23 Prozent auf 8'384 Punkte

awp-robot/sw/to

(AWP)