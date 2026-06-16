STIMMUNG
Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag ohne klare Richtung in den Handel starten. Im Fokus bleibt die Umsetzung des vorläufigen Abkommens zwischen den USA und dem Iran. Dieses sorgt zwar für eine gewisse Erleichterung an den Finanzmärkten, doch Zweifel an einer raschen und nachhaltigen Umsetzung dämpfen die Risikobereitschaft der Anleger.
STIMMUNG - SMI vorbörslich: -0,02 Prozent auf 13'715,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,92 Prozent auf 51'671 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +3,07 Prozent auf 26'684 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +NA Prozent auf 69'484 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Infracore plant Börsengang in den nächsten Wochen strebt mit IPO Bruttoerlös von rund 200 Mio Fr an Angebot für eine garantierte Zuteilung von zwei Investoren IPO-Nettoerlös u.a. zu Finanzierung Sale-and-Leaseback-Pipeline Aevis will langfristig an Infracore beteiligt bleiben - Cicor verkauft Tunesien-Werk für 1,3 Mio EUR und streicht 220 Stellen Jährliche EBITDA-Verbesserung von über 10 Mio Fr. durch Massnahmen Setzen Grossteil der Integrationsmassnahmen in erster Jahreshälfte um H1: EBITDA-Marge im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich 2026: Einmalige Umsetzungskosten im mittleren einstelligen Mio-Bereich Finanzprognosen bestätigt - Siegfried eröffnet neue Grossanlage für Wirkstoffproduktion in Minden vorbörsliche Indikation -2,4 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland JP: Bank of Japan erhöht Leitzins auf 1,0 Prozent - höchster Stand seit 1995 CHN: MAY INDUSTRIAL OUTPUT +4.5 Prozent Y/Y VS MEDIAN +4.3 Prozent Y/Y: MAY RETAIL SALES -0.6 Prozent Y/Y VS MEDIAN -0.2 Prozent Y/Y MAY UNEMPLOYMENT RATE +5.1 Prozent VS APR +5.2 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,045 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,042 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Metall Zug meldet Eigenanteil von 3,9 Prozent - R&S: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,041 Prozent - Sunrise: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,009 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Sonova: GV Mittwoch - Kuros: Capital Markets Day (09.00-13.00 Uhr), Zürich - EPH: GV Donnerstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturprognose Sommer (Mittwoch) - Seco: Konjunkturprognosen Sommer (Mittwoch) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai (Donnerstag) - BFS: Baupreisindex im April (Donnerstag) - Seco: Konjunkturprognosen Sommer (Donnerstag) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK) (Donnerstag) Ausland: - JP: Zentralbank Zinsentscheid - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26 (11.00 Uhr) - EU: Arbeitskosten Q1/26 (11.00 Uhr) - US: Im- und Exportpreise 5/26 (14.30 Uhr) Baubeginne- und genehmigungen 5/26 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (genaues Datum noch offen) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Interroll (32,00 Fr.) per 17.06: - HBM (9,00 Fr.) per 19.06: - Sonova (4,70 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9212 - USD/CHF: 0,7957 - Swiss Bond Index: +37 BP auf 138,59 Pkte (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,406 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,07 Prozent auf 13'718 Punkte - SLI (Montag): +0,51 Prozent auf 2'198 Punkte - SPI (Montag): +0,24 Prozent auf 19'373 Punkte - Dax (Montag): +1,05 Prozent auf 24'894 Punkte - CAC 40 (Montag): +2,23 Prozent auf 8'384 Punkte
awp-robot/sw/to
(AWP)