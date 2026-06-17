- SMI vorbörslich: -0,08 Prozent auf 13'750,00 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,64 Prozent auf 52'000 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,15 Prozent auf 26'376 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,88 Prozent auf 70'014 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lindt & Sprüngli bezieht Kakao nur noch mit Nachhaltigkeitslabel - Sandoz eröffnet neues Biosimilar-Entwicklungszentrum in Ljubljana - Straumann 2026: Core EBIT-Margenanstieg von 140 bis 170 Basispunkten erwartet Hohes einstelliges organisches Umsatzwachstum bestätigt hebt Profitabilitäts-Guidance für 2026 an vorbörsliche Indikation +6,4 Prozent - Lastminute kündigt KI-getriebene Umstrukturierung zur Effizienzsteigerung an streicht ca. 25 Prozent der Stellen und erw. 16 Mio EUR Einsparungen p.a. - Also beschleunigt KI-Programm - Kuros stellt weitere MagnetOs-Strategie am Kapitalmarkttag vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX: Marion Leslie übernimmt interimistisch Leitung Securities Services PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - - Ausland: - GB: Verbraucherpreise Mai +2,8 Prozent gg VJ (Prognose +3,0) Verbraucherpreise Mai +0,2 Prozent VM (Prognose +0,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Centiel: LLB Swiss Investment meldet Anteil von <3 Prozent - Mindmaze: Bieri-Eugster meldet Anteil von 8,001 Prozent; Mindmaze 7,233 Prozent - Phoenix Mecano meldet Eigenanteil von <3 Prozent; Fundpartner Solutions 3,047 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Kuros: Capital Markets Day (09.00-13.00 Uhr), Zürich - EPH: GV Donnerstag - MCH: MK zu neuer Partnerschaft im Schmuck-/Uhrenbereich, Basel Freitag: - Peach Property: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturprognose Sommer (9.00 Uhr) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung; inkl. MK (Donnerstag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai (Donnerstag) - Seco: Konjunkturprognosen Sommer (Donnerstag) - BFS: Baupreisindex im April (Donnerstag) Ausland: - EU: Verbraucherpreise Mai 2026; endgültig (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz Mai 2026 (14.30 Uhr) Lagerbestände April 2026 (16.00 Uhr) Schwebende Hausverkäufe Mai 2026 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht; Woche (16.30 Uhr) Fed-Zinsentscheid (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (genaues Datum noch offen) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - HBM (9,00 Fr.) per 19.06: - Sonova (4,70 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9192 - USD/CHF: 0,7915 - Swiss Bond Index: +5 BP auf 138,64 (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,393 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,32 Prozent auf 13'762 Punkte - SLI (Dienstag): +0,22 Prozent auf 2'203 Punkte - SPI (Dienstag): +0,18 Prozent auf 19'409 Punkte - Dax (Dienstag): +0,07 Prozent auf 24'910 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,15 Prozent auf 8'447 Punkte

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