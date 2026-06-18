STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag eine leicht tiefere Eröffnung erwartet. Damit zeigen die klar negativen US-Vorgaben ihre Wirkung. Denn an der Wall Street war es am Vorabend zu klaren Verlusten nach der Fed-Zinsentscheidung gekommen. Neben unveränderter Zinsen hat das Gremium um den neuen Fed-Chef Kevin Warsh die Möglichkeit höherer Zinsen angedeutet und damit die Märkte überrascht. Nun richtet sich der Fokus hierzulande auf die SNB, die am Vormittag ihre Zinsentscheidung bekannt gibt. - SMI vorbörslich: -0,29 Prozent auf 13'775,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,98 Prozent auf 51'493 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,34 Prozent auf 26'022 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,86 Prozent auf 71'204 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé vereint Kommunikation und Nachhaltigkeit unter neuer Chefin - Roche: reicht Zulassungsantrag für Lunsumio-Polivy-Kombination ein - Schindler erhöht laufendes Rückkaufprogramm um 200 Mio auf 700 Mio Franken - Swisscom: Moody's belässt Rating bei «A2» - Ausblick weiterhin «stabil» - Leonteq: schliesst regulatorische Altfälle ab Finma bestätigt Umsetzung aller Massnahmen vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - KPMG Schweiz ernennt Pascal Sprenger zum CEO ab Oktober 2026 (HEADLINE) - Nationalrat lehnt das Mercosur-Freihandelsabkommen ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte Mai zum VM nominal +13,4 Prozent, real +5,0 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss Mai 5,64 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Importe Mai zum VM nominal +3,4 Prozent, real +0,2 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Starkes Exportplus v.a. dank Chemie/Pharma - Aber auch MEM im Plus FH: Uhrenexporte Mai unbereinigt 2,11 Mrd. Fr. (nom. +0,4 Prozent gg VJ) - Ausland: - GB: Arbeitslosenquote Mai 4,9 Prozent (Prognose 5,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,014 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Metall Zug meldet Eigenanteil von <3 Prozent; Corinne Lütscher-Weber/Werner Weber <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag - MCH: MK zu neuer Partnerschaft im Schmuck-/Uhrenbereich, Basel Freitag: - Peach Property: GV Montag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Baupreisindex im April (08.30 Uhr) - Seco: Konjunkturprognosen Sommer (09.00 Uhr) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr; MK um 10.00 Uhr) Ausland: - ZO: EZB Leistungsbilanz 4/26 (10.00 Uhr) Bauproduktion 4/26 (11.00 Uhr) - DE: Ifo-Konjunkturprognose Sommer (10.30 Uhr) - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Frühindikator 5/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (genaues Datum noch offen) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.06: - Sonova (4,70 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,7990 - USD/CHF: 1,1516 - Swiss Bond Index: +32 BP auf 138,96 Pkte (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,386 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,39 Prozent auf 13'815 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,50 Prozent auf 2'214 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,53 Prozent auf 19'512 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,10 Prozent auf 24'935 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,56 Prozent auf 8'431 Punkte
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(AWP)