STIMMUNG
Am Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag eine leicht tiefere Eröffnung 
erwartet. Damit zeigen die klar negativen US-Vorgaben ihre Wirkung. Denn an der 
Wall Street war es am Vorabend zu klaren Verlusten nach der Fed-Zinsentscheidung
gekommen. Neben unveränderter Zinsen hat das Gremium um den neuen Fed-Chef Kevin
Warsh die Möglichkeit höherer Zinsen angedeutet und damit die Märkte überrascht.
Nun richtet sich der Fokus hierzulande auf die SNB, die am Vormittag ihre 
Zinsentscheidung bekannt gibt. 

- SMI vorbörslich: -0,29 Prozent auf 13'775,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Mittwoch): -0,98 Prozent auf 51'493 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,34 Prozent auf 26'022 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): +1,86 Prozent auf 71'204 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Nestlé vereint Kommunikation und Nachhaltigkeit unter neuer Chefin

- Roche: reicht Zulassungsantrag für Lunsumio-Polivy-Kombination ein 

- Schindler erhöht laufendes Rückkaufprogramm um 200 Mio auf 700 Mio Franken 

- Swisscom: Moody's belässt Rating bei «A2» - Ausblick weiterhin «stabil»

- Leonteq: schliesst regulatorische Altfälle ab
           Finma bestätigt Umsetzung aller Massnahmen
           vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- KPMG Schweiz ernennt Pascal Sprenger zum CEO ab Oktober 2026 (HEADLINE)
- Nationalrat lehnt das Mercosur-Freihandelsabkommen ab

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: BAZG: Exporte Mai zum VM nominal +13,4 Prozent, real +5,0 Prozent (saisonbereinigt)
      BAZG: Handelsbilanzüberschuss Mai 5,64 Mrd Fr. (saisonbereinigt)
      BAZG: Importe Mai zum VM nominal +3,4 Prozent, real +0,2 Prozent (saisonbereinigt)
      BAZG: Starkes Exportplus v.a. dank Chemie/Pharma - Aber auch MEM im Plus
      FH: Uhrenexporte Mai unbereinigt 2,11 Mrd. Fr. (nom. +0,4 Prozent gg VJ)

- Ausland:
- GB: Arbeitslosenquote Mai 4,9 Prozent (Prognose 5,0) 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,014 Prozent
- Interroll: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Metall Zug meldet Eigenanteil von <3 Prozent; Corinne Lütscher-Weber/Werner Weber <3 Prozent

PRESSE DONNERSTAG
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ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag
- MCH: MK zu neuer Partnerschaft im Schmuck-/Uhrenbereich, Basel

  Freitag:
- Peach Property: GV

  Montag:
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WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BFS: Baupreisindex im April (08.30 Uhr)
- Seco: Konjunkturprognosen Sommer (09.00 Uhr)
- SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr; MK um 10.00 Uhr)

  Ausland:
- ZO: EZB Leistungsbilanz 4/26 (10.00 Uhr)
      Bauproduktion 4/26 (11.00 Uhr)    
- DE: Ifo-Konjunkturprognose Sommer (10.30 Uhr)
- GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr)
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr)
      Frühindikator 5/26 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026

  Übernahmeangebote: 
- 

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Infracore (genaues Datum noch offen)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- 

EX-DIVIDENDE DATEN:

per 19.06:
- Sonova (4,70 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,7990
- USD/CHF: 1,1516
- Swiss Bond Index: +32 BP auf 138,96 Pkte (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz 0,386 Prozent (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Mittwoch): +0,39 Prozent auf 13'815 Punkte
- SLI (Mittwoch): +0,50 Prozent auf 2'214 Punkte
- SPI (Mittwoch): +0,53 Prozent auf 19'512 Punkte
- Dax (Mittwoch): +0,10 Prozent auf 24'935 Punkte
- CAC 40 (Mittwoch): +0,56 Prozent auf 8'431 Punkte

awp-robot/sw/cg

(AWP)