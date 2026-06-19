STIMMUNG
Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich eine zurückhaltende Eröffnung zum 
Wochenschluss ab. Auf Wochensicht steuert der Leitindex SMI damit auf eine 
nahezu unveränderte Bilanz zu. Nach wie vor treibt die Lage im Iran die Märkte 
vor sich her. 

- SMI vorbörslich: -0,30 Prozent auf 13'725,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Donnerstag): +0,14 Prozent auf 51'565 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,91 Prozent auf 26'518 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): -0,46 Prozent auf 70'734 Punkte (08.10 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Holcim: Xella Erwarteter Umsatz von 1 Mrd EUR für 2026
          durch Xella-Übernahme EBITDA-Synergien von 60 Mio EUR in Jahr drei
          Positive EPS-Effekte ab erstem Jahr erwartet
          schliesst Übernahme von Xella ab
          vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent

- Ascom schliesst Aktienrückkaufprogramm über 3 Millionen Aktien ab

- Zehnder: führt ab Oktober 2026 eine divisionale Organisationsstruktur ein
           erwartet 2026 Einmaleffekte von rund 10,0 Mio EUR durch Reorg
           bestätigt Mittelfristziele mit Umsatzwachstum 5 Prozent und EBIT-Marge 9-11 Prozent
           reduziert Gruppenleitung von sechs auf fünf Mitglieder
           
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
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PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:
- DE: Erzeugerpreise Mai +2,2 Prozent gg Vorjahr (Prognose +2,5) 
      Erzeugerpreise Mai +0,3 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,7) 
- GB: Einzelhandelsumsatz Mai +1,2 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,5) 
      Einzelhandelsumsatz Mai +3,2 Prozent gg Vorjahr (Prognose +1,8) 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 12,434 Prozent/6,24 Prozent
- Julius Bär: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent
- Meier Tobler: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent
- Metall Zug: Corinne Lütscher-Weber/Werner C. Weber melden Anteil von <3 Prozent

PRESSE FREITAG
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ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Freitag
- Zehnder: Analystencall zur Umstrukturierung (13.00 Uhr)
- Peach Property: GV

  Montag
- keine Termine

  Dienstag
- keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- KOF Consensus Forecast (Montag)
- BFS: Logiernächte Mai; 2. Schätzung (Montag)
- SNB: Zahlungsbilanz Q1 (Dienstag)

  Ausland:
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SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: HEUTE

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Infracore (genaues Datum noch offen)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- Sonova (4,70 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9231
- USD/CHF: 0,8075
- Swiss Bond Index: -5 BP auf 138,91 (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,371 Prozent (Donnerstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Donnerstag): -0,36 Prozent auf 13'766 Punkte
- SLI (Donnerstag): +0,07 Prozent auf 2'216 Punkte
- SPI (Donnerstag): -0,25 Prozent auf 19'463 Punkte
- Dax (Donnerstag): +0,37 Prozent auf 25'027 Punkte
- CAC 40 (Donnerstag): +0,25 Prozent auf 8'468 Punkte

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(AWP)