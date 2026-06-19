STIMMUNG Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich eine zurückhaltende Eröffnung zum Wochenschluss ab. Auf Wochensicht steuert der Leitindex SMI damit auf eine nahezu unveränderte Bilanz zu. Nach wie vor treibt die Lage im Iran die Märkte vor sich her. - SMI vorbörslich: -0,30 Prozent auf 13'725,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,14 Prozent auf 51'565 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,91 Prozent auf 26'518 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,46 Prozent auf 70'734 Punkte (08.10 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim: Xella Erwarteter Umsatz von 1 Mrd EUR für 2026 durch Xella-Übernahme EBITDA-Synergien von 60 Mio EUR in Jahr drei Positive EPS-Effekte ab erstem Jahr erwartet schliesst Übernahme von Xella ab vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent - Ascom schliesst Aktienrückkaufprogramm über 3 Millionen Aktien ab - Zehnder: führt ab Oktober 2026 eine divisionale Organisationsstruktur ein erwartet 2026 Einmaleffekte von rund 10,0 Mio EUR durch Reorg bestätigt Mittelfristziele mit Umsatzwachstum 5 Prozent und EBIT-Marge 9-11 Prozent reduziert Gruppenleitung von sechs auf fünf Mitglieder NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Erzeugerpreise Mai +2,2 Prozent gg Vorjahr (Prognose +2,5) Erzeugerpreise Mai +0,3 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,7) - GB: Einzelhandelsumsatz Mai +1,2 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,5) Einzelhandelsumsatz Mai +3,2 Prozent gg Vorjahr (Prognose +1,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 12,434 Prozent/6,24 Prozent - Julius Bär: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Meier Tobler: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Metall Zug: Corinne Lütscher-Weber/Werner C. Weber melden Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag - Zehnder: Analystencall zur Umstrukturierung (13.00 Uhr) - Peach Property: GV Montag - keine Termine Dienstag - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (Montag) - BFS: Logiernächte Mai; 2. Schätzung (Montag) - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (Dienstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (genaues Datum noch offen) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Sonova (4,70 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9231 - USD/CHF: 0,8075 - Swiss Bond Index: -5 BP auf 138,91 (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,371 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,36 Prozent auf 13'766 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,07 Prozent auf 2'216 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,25 Prozent auf 19'463 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,37 Prozent auf 25'027 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,25 Prozent auf 8'468 Punkte

awp-robot/sw/cg