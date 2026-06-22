STIMMUNG
- Die Iran-USA-Gespräche scheinen zwar voranzuschreiten, echter Optimismus ist an den Märkten aber noch nicht zu sehen. Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich vielmehr eine kaum veränderte Eröffnung am Montag ab. Auch in Europa halten sich die Investoren zunächst zurück.
- SMI vorbörslich: -0,10 Prozent auf 13'760,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): Börse wegen Feiertag geschlossen - Nasdaq Comp (Freitag): Börse wegen Feiertag geschlossen - Nikkei 225 (Montag): +1,60 Prozent auf 72'389 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kudelski lanciert neue Streaming-Sicherheitslösung Nagra Venturi NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,026 Prozent - Implenia: Swisscanto meldet Anteil von 3,043 Prozent - Siegfried: Swisscanto meldet Anteil von 4,915 Prozent - Youngtimers meldet Eigenanteil von 5,595 Prozent/4,746 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Sulzer-CEO: Ohne Stromabkommen fehlen zentrale Informationen (CH Media) - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - keine Termine Dienstag - keine Termine Mittwoch: - Klingelnberg: Ergebnis 2025/26 (Webcast 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (09.00) - BFS: Logiernächte Mai; 2. Schätzung (14.00) - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (Dienstag) - UBS-CFA Index Juni (Mittwoch) Ausland: - EU: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (genaues Datum noch offen) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9256 - USD/CHF: 0,8079 - Swiss Bond Index: -11 BP auf 138,80 Pkte (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,384 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,06 Prozent auf 13'774 Punkte - SLI (Freitag): -0,02 Prozent auf 2'215 Punkte - SPI (Freitag): +0,06 Prozent auf 19'475 Punkte - Dax (Freitag): -0,16 Prozent auf 24'986 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,11 Prozent auf 8'421 Punkte
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(AWP)