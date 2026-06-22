- SMI vorbörslich: -0,10 Prozent auf 13'760,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): Börse wegen Feiertag geschlossen - Nasdaq Comp (Freitag): Börse wegen Feiertag geschlossen - Nikkei 225 (Montag): +1,60 Prozent auf 72'389 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kudelski lanciert neue Streaming-Sicherheitslösung Nagra Venturi NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,026 Prozent - Implenia: Swisscanto meldet Anteil von 3,043 Prozent - Siegfried: Swisscanto meldet Anteil von 4,915 Prozent - Youngtimers meldet Eigenanteil von 5,595 Prozent/4,746 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Sulzer-CEO: Ohne Stromabkommen fehlen zentrale Informationen (CH Media) - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - keine Termine Dienstag - keine Termine Mittwoch: - Klingelnberg: Ergebnis 2025/26 (Webcast 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (09.00) - BFS: Logiernächte Mai; 2. Schätzung (14.00) - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (Dienstag) - UBS-CFA Index Juni (Mittwoch) Ausland: - EU: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (genaues Datum noch offen) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9256 - USD/CHF: 0,8079 - Swiss Bond Index: -11 BP auf 138,80 Pkte (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,384 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,06 Prozent auf 13'774 Punkte - SLI (Freitag): -0,02 Prozent auf 2'215 Punkte - SPI (Freitag): +0,06 Prozent auf 19'475 Punkte - Dax (Freitag): -0,16 Prozent auf 24'986 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,11 Prozent auf 8'421 Punkte

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