- SMI vorbörslich: +0,03 Prozent auf 13'915,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,09 Prozent auf 51'667 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -2,21 Prozent auf 25'587 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,31 Prozent auf 69'574 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Klingelnberg 2025/26: Umsatz 285,4 Mio EUR (VJ 309,1 Mio) Auftragseingang 242,9 Mio EUR (VJ 249,9 Mio) Dividende 0,00 Fr. (VJ 0,50 Fr.) EBIT 10,3 Mio EUR (VJ 16,2 Mio) Reinergebnis 5,8 Mio EUR (VJ 10 Mio) Zahl der Mitarbeitenden sank von 1348 auf 1293 2026/27: Eine belastbare Prognose derzeit nicht seriös möglich Vorsichtig zuversichtlich - positives Ergebnis erwartet - Burkhalter schliesst Kapitalerhöhung zur Progressio-Akquisition ab - DKSH weitet Vertrieb für Alland & Robert auf sieben neue Märkte aus - Leclanché erhält Fristverlängerung für Finanzierungsnachweis bei CINEA-Projekt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Realstone RSF wächst im Geschäftsjahr 2025/26 - Axpo drosselt Leistung beider Reaktorblöcke des AKW Beznau - Rettungsschirm für Stromkonzerne könnte bald auslaufen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von 4,199 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,119 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von 3,056 Prozent - Meier Tobler: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,122 Prozent - SIG: Swisscanto meldet Anteil von 3,025 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - Klingelnberg: Webcast Ergebnis 2025/26 (11.00 Uhr) - Lastminute: GV (10.00 Uhr), Amsterdam Donnerstag - Carlo Gavazzi: Ergebnis 2025/26 (MK 08.45 Uhr) - Addex: Ergebnis Q1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - GV: Lem, Mindmaze Freitag - GV: Landis+Gyr, Xlife WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Juni (10.00 Uhr) - BFS: Erwerbseinkommen im Jahr 2025 (Donnerstag) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima Juni 2026 (10.00 Uhr) - US: Leistungsbilanz Q1 2026 (14.30 Uhr) Verkauf neuer Häuser 5/26 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht Woche (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (genaues Datum noch offen) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9220 - USD/CHF: 0,8108 - Swiss Bond Index: +11 BP auf 139,05 Pkte (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,37 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,45 Prozent auf 13'911 Punkte - SLI (Dienstag): +0,18 Prozent auf 2'231 Punkte - SPI (Dienstag): +0,30 Prozent auf 19'629 Punkte - Dax (Dienstag): -0,98 Prozent auf 24'894 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,96 Prozent auf 8'341 Punkte

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