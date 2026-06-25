STIMMUNG: - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag an die Gewinne des Vortags anknüpfen, die den SMI auf ein neues Allzeithoch gehievt hatten. Die Vorgaben von der Wall Street sind zwar durchzogen. Die nach US-Börsenschluss vorgelegten und mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Speicherchip-Spezialisten Micron waren dann allerdings sehr gut.
- SMI vorbörslich: +0,30 Prozent auf 14'155,00 Punkte (08.16 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,35 Prozent auf 51'849 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,43 Prozent auf 25'477 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +4,68 Prozent auf 72'415 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Addex Q1: Reinergebnis -1,7 Mio Fr. (VJ -1,5 Mio) Liquide Mittel 0,9 Mio Fr. (Ende 2025: 1,6 Mio) - Avolta erweitert F&B-Angebot am Flughafen Brüssel - BLKB: CFO Luca Pertoldi tritt per Ende Juni 2026 zurück Pascal Berli übernimmt interimistisch CFO-Position ab 1. Juli 2026 - Carlo Gavazzi 2025/26: Reinergebnis 1,8 Mio Fr. (VJ 4,1 Mio) Erneuter Dividendenverzicht Kapazitätserweiterungen in China und Nordamerika angestrebt Wachstumsdynamik in Amerika/Asien entwickelt sich schneller ernennt Michele Bernardi zum CFO - DocMorris: kündigt beschleunigte Umsetzung der «AI-First»-Strategie an Reduktion von gruppenweit rund 100 Vollzeitstellen Ab 2027 jährliche Kosteneinsparungen von mind. 15 Mio Fr. erw. Q2 2026: Einmalige Restrukturierungskosten von 5 Mio Fr. eingeplant vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - HLEE-Aktionäre stimmen allen Anträgen an GV zu - SHL: Tochter Mediton erhält Folgeauftrag des israel. Verteidigungsministeriums Konditionen des neuen Vertrags weniger günstig als bisher - SPS ziehen hängiges Verfahren zu Maag-Areal vor Bundesgericht zurück - Wisekey-Tochter WisekeySat investiert in spanische Satellitenfirma Fossa - Youngtimers nun auch als C Capital Holdings im Handelsregister erfasst NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon meldet Eigenanteil von 3,026 Prozent/1,419 Prozent - Also meldet Eigenanteil von 3,01 Prozent - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,008 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Kühne+Nagel: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Sunrise: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,983 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Partners-Group-VRP: «Sehen keine Notwendigkeit, die Strategie zu ändern» (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag - Carlo Gavazzi: Ergebnis 2025/26 (MK 08.45 Uhr) - Addex: Ergebnis Q1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - GV: Lem, Mindmaze Freitag - GV: Landis+Gyr, Xlife Montag: - GV: Addex, Wisekey WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erwerbseinkommen im Jahr 2025 (08.30 Uhr) - IWF: Konjunkturprognose und Länderexamen Schweiz (11.00 Uhr) Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 6/26 (08.45 Uhr) - DE: NIM-Verbrauchervertrauen 7/26 (09.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 5/26 (14.30 Uhr) CFNA-Index 5/26 (14.30 Uhr) Realer privater Konsum 5/26 (14.30 Uhr) Kern-PCE-Preisindex 5/26 (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (vorläufig; 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Langlebige Güter 5/26 (vorläufig; 14.30 Uhr) BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung; (14.30 Uhr) Privater Konsum Q1/26 (3. Veröffentlichung; (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (genaues Datum noch offen) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9223 - USD/CHF: 0,8117 - Swiss Bond Index: +32 BP auf 139,37 Pkte (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,353 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,49 Prozent auf 14'118 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,45 Prozent auf 2'264 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,44 Prozent auf 19'912 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,62 Prozent auf 24'740 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,17 Prozent auf 8'385 Punkte
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(AWP)