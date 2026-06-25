- SMI vorbörslich: +0,30 Prozent auf 14'155,00 Punkte (08.16 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,35 Prozent auf 51'849 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,43 Prozent auf 25'477 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +4,68 Prozent auf 72'415 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Addex Q1: Reinergebnis -1,7 Mio Fr. (VJ -1,5 Mio) Liquide Mittel 0,9 Mio Fr. (Ende 2025: 1,6 Mio) - Avolta erweitert F&B-Angebot am Flughafen Brüssel - BLKB: CFO Luca Pertoldi tritt per Ende Juni 2026 zurück Pascal Berli übernimmt interimistisch CFO-Position ab 1. Juli 2026 - Carlo Gavazzi 2025/26: Reinergebnis 1,8 Mio Fr. (VJ 4,1 Mio) Erneuter Dividendenverzicht Kapazitätserweiterungen in China und Nordamerika angestrebt Wachstumsdynamik in Amerika/Asien entwickelt sich schneller ernennt Michele Bernardi zum CFO - DocMorris: kündigt beschleunigte Umsetzung der «AI-First»-Strategie an Reduktion von gruppenweit rund 100 Vollzeitstellen Ab 2027 jährliche Kosteneinsparungen von mind. 15 Mio Fr. erw. Q2 2026: Einmalige Restrukturierungskosten von 5 Mio Fr. eingeplant vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - HLEE-Aktionäre stimmen allen Anträgen an GV zu - SHL: Tochter Mediton erhält Folgeauftrag des israel. Verteidigungsministeriums Konditionen des neuen Vertrags weniger günstig als bisher - SPS ziehen hängiges Verfahren zu Maag-Areal vor Bundesgericht zurück - Wisekey-Tochter WisekeySat investiert in spanische Satellitenfirma Fossa - Youngtimers nun auch als C Capital Holdings im Handelsregister erfasst NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon meldet Eigenanteil von 3,026 Prozent/1,419 Prozent - Also meldet Eigenanteil von 3,01 Prozent - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,008 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Kühne+Nagel: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Sunrise: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,983 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Partners-Group-VRP: «Sehen keine Notwendigkeit, die Strategie zu ändern» (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag - Carlo Gavazzi: Ergebnis 2025/26 (MK 08.45 Uhr) - Addex: Ergebnis Q1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - GV: Lem, Mindmaze Freitag - GV: Landis+Gyr, Xlife Montag: - GV: Addex, Wisekey WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erwerbseinkommen im Jahr 2025 (08.30 Uhr) - IWF: Konjunkturprognose und Länderexamen Schweiz (11.00 Uhr) Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 6/26 (08.45 Uhr) - DE: NIM-Verbrauchervertrauen 7/26 (09.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 5/26 (14.30 Uhr) CFNA-Index 5/26 (14.30 Uhr) Realer privater Konsum 5/26 (14.30 Uhr) Kern-PCE-Preisindex 5/26 (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (vorläufig; 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Langlebige Güter 5/26 (vorläufig; 14.30 Uhr) BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung; (14.30 Uhr) Privater Konsum Q1/26 (3. Veröffentlichung; (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (genaues Datum noch offen) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9223 - USD/CHF: 0,8117 - Swiss Bond Index: +32 BP auf 139,37 Pkte (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,353 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,49 Prozent auf 14'118 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,45 Prozent auf 2'264 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,44 Prozent auf 19'912 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,62 Prozent auf 24'740 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,17 Prozent auf 8'385 Punkte

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