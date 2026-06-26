STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag ein verlustreicher Start erwartet. Nach einem Angriff auf ein Schiff im Golf von Oman wurden Durchfahrten in der Strasse von Hormus gestoppt. Damit flammt die Unsicherheit wieder auf. Bereits an der Wall Street hinterliess diese Entwicklung ihre Spuren. Die Märkte in Asien färbten sich am Morgen tiefrot. Immerhin blieb eine Reaktion der Ölpreise bislang aus. Im weiteren Tagesverlauf ist die Agenda indes bis auf das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan leer. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,33 Prozent auf 14'185 Punkte (SMI Vortag +0,81 Prozent) - Dow Jones: +0,14 Prozent auf 51'921 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,46 Prozent auf 25'359 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -4,51 Prozent auf 69'106 Punkte - Rohöl Brent: -1,67 Prozent auf 74,00 USD - Rohöl WTI: -1,75 Prozent auf 70,66 USD - Gold: -0,09 Prozent auf 4023,85 USD pro Unze - Bitcoin: 60'198 USD (-2,45 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Ex-Nestlé-Chef Freixe will Bonus und Aktienpaket zurückfordern (Bloomberg) - Swatch fordert Schadensersatz im Rechtsstreit gegen Samsung (FT) - Adecco ernennt neuen Leiter für Investor Relations und Portfoliostrategie - Idorsia schliesst Pharmakon-Darlehen ab und tilgt Kredit vollständig NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - Kranbauer Wolffkran ernennt Tobias Bissig zum CFO PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: -JP: Inflation im Grossraum Tokio steigt im Juni um 1,6 Prozent gg VJ WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Bucher meldet Eigenanteil von <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 12,155 Prozent/6,3 Prozent - Dottikon ES: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,018 Prozent - Kühne+Nagel: Blackrock meldet Anteil von 3,057 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Xlife (10.00 Uhr), Landis+Gyr (14.00 Uhr) Montag: - GV: Addex (11.00 Uhr), Wisekey (14.00 Uhr) Dienstag: - GV: EEII (8.30 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Juni (Dienstag) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q1 (Dienstag) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 5/26 (vorläufig, 14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (genaues Datum noch offen) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9202 - USD/CHF: 0,8088 INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,81 Prozent auf 14'232 Punkte - SLI (Vortag): +0,74 Prozent auf 2'280 Punkte - SPI (Vortag): +0,70 Prozent auf 20'051 Punkte - DAX (Vortag): +1,03 Prozent auf 24'995 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,55 Prozent auf 8'432 Punkte
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(AWP)