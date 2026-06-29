STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenstart gemäss vorbörslichen Indikationen freundlich erwartet. Damit schütteln Investoren zunächst die jüngsten Entwicklungen in Nahost ab. Über das Wochenende führten die USA wieder Angriffe auf den Iran durch, nachdem der Iran ein Schiff angegriffen haben soll. Der Iran reagierte mit vereinzelten Angriffen auf Länder in der Region. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,30 Prozent auf 14'215 Punkte (SMI Freitag -0,42 Prozent) - Dow Jones: -0,09 Prozent auf 51'876 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: -0,24 Prozent auf 25'298 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: +0,03 Prozent auf 69'382 Punkte - Rohöl Brent: +0,64 Prozent auf 72,45 USD - Rohöl WTI: +1,23 Prozent auf 70,08 USD - Gold: -0,77 Prozent auf 4057,93 USD pro Unze - Bitcoin: 60'072 USD UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche lanciert neue Genomsequenzierungs-Plattform Axelios 1 Axelios 1 soll zentrale Engpässe in der Genomforschung beseitigen - Sandoz: US FDA nimmt Antrag für GLP-1-Entwicklung an entwickelt generisches Tirzepatide GLP-1 für Diabetes und Gewicht - Helvetia-Baloise-CEO rechnet mit 1000-1200 Stellenstreichungen in Schweiz (Inti TA) - Implenia gewinnt Grossauftrag für Bahnstation Korsvägen in Göteborg Auftragssumme von über 250 Mio Fr. - PSP: verkauft den Richtipark in Wallisellen Verkauf für 150 Mio. Fr an La Foncière Urban Development EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wird erhöht neu EBITDA ohne Liegenschaftserfolge von 335 Mio. erwartet (alt 310 Mio) - DKSH erweitert Partnerschaft mit Hua Medicine für Diabetes-Therapien - IVF-Hartmann-Finanzchef geht per Dezember 2026 - Stadler: Berliner S-Bahn-Ausschreibung erfolgreich abgeschlossen - Säureaustritt auf Gelände von Swatch-Tochter EM Microelectronic NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - Groupe E baut bis 2027 Stellen ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,036 Prozent - Amrize meldet Eigenanteil von 3,01 Prozent - Aryzta: LLB Swiss Investment meldet Anteil von <3 Prozent - CFT meldet Eigenanteil von 4,516 Prozent/5,933 Prozent - Forbo: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,082 Prozent - Idorsia: Johnson & Johnson meldet Anteil von 8,67 Prozent - Implenia: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - SIG: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Temenos: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - Schweiz interveniert in USA wegen BNP Paribas (TA) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - PSP: Conf. Call zu Verkauf Richtipark (9.00 Uhr) - Addex: GV (11.00 Uhr) - Wisekey: GV (14.00 Uhr) Dienstag: - EEII: GV (8.30 Uhr) Mittwoch: - Titlisbahnen: Ergebnis H1 - Ypsomed: GV - Züblin: GV ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Juni (Dienstag) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q1 (Dienstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni (Mittwoch) Ausland: - ZO: EZB Geldmenge M3 5/26 (10.00 Uhr) Wirtschaftsvertrauen 6/26 (11.00 Uhr) Industrievertrauen 6/26 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 6/26 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (genaues Datum noch offen) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN 30.06: - Landis+Gyr (1,20 Fr.) 01.07: - Lastminute (0,41 EUR) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9225 - USD/CHF: 0,8091 INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): -0,42 Prozent auf 14'173 Punkte - SLI (Freitag): -0,51 Prozent auf 2'269 Punkte - SPI (Freitag): -0,48 Prozent auf 19'954 Punkte - DAX (Freitag): -1,29 Prozent auf 24'671 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,55 Prozent auf 8'385 Punkte

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