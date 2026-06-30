STIMMUNG Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag fester in den Handel starten. So sprechen Rekordstände an der Wall Street, freundliche Vorgaben aus Asien und die leichte Entspannung im Konflikt zwischen dem Iran und den USA sowie eine Erholung der Technologieaktien für einen positiven Handelsstart. VORGABEN (08.10 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,39 Prozent auf 14'280 Punkte (SMI Vortag +0,36 Prozent) - Dow Jones: +0,59 Prozent auf 52'183 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +2,07 Prozent auf 25'820 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +1,46 Prozent auf 70'480 Punkte - Rohöl Brent: -1,22 Prozent auf 72,26 USD - Rohöl WTI: -0,95 Prozent auf 70,08 USD - Gold: -0,78 Prozent auf 3986,34 USD pro Unze - Bitcoin: 59'538 USD (-0,96 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza expandiert HPAPI Kapazitäten in Visp - Roche erhält FDA Priority Review für Enspryng zur Behandlung von TED - Helvetia Baloise erhält Finma-Genehmigung für Fusion Leben/Nichtleben startet integriertes Gesamtportfolio - Infracore-IPO: Angebotspreis von 54 Franken je Aktie festgelegt Börsengang voraussichtlich am oder um den 9. Juli 2026 Streubesitz von rund 32,1 Prozent erwartet Streubesitz inkl. Mehrzuteilung von bis zu 36,9 Prozent Erwartete Marktkapitalisierung von rund 826 Mio Fr. Bruttoerlös von rund 200 Mio Fr angestrebt Angebot umfasst insgesamt rd. 5,64 Mio Aktien rund 3,7 Mio Aktien aus Kapitalerhöhung - Cembra eröffnet neuen Standort in Lausanne zur Stärkung der Westschweiz - Leclanché lädt zu ausserordentlicher Generalversammlung ein - R&S: Beatrix Natter verlässt Verwaltungsrat per sofort - Schweiter: CFO Urs Scheidegger verlässt Unternehmen NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: - DE: Einzelhandelsumsatz real Mai +1,1 Prozent gg Vormonat (Prognose 0,0) Einfuhrpreise Mai +0,7 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,4) Mai +6,8 Prozent gg Vorjahr (Prognose +6,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,805 Prozent - Aryzta: FIL Limited meldet Anteil von 4,884 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Infracore MK zum Börsengang (10.00 Uhr) - EEII: GV (8.30 Uhr) Mittwoch: - Titlisbahnen: Ergebnis H1 - Ypsomed: GV - Züblin: GV Donnerstag: - Dottikon ES: GV (16.00 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Juni (09.00 Uhr) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q1 (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni (Mittwoch) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni (Donnerstag) - Bericht zur Finanzstabilität (Donnerstag) Ausland: - DE: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers Arbeitslosenzahlen 6/26 (09.55 Uhr) Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig, 14.00 Uhr) - FR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig, 08.45 Uhr) Erzeugerpreise 5/26 (08.45 Uhr) - IT: Erzeugerpreise 5/26 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig, 11.00 Uhr) - US: FHFA Hauspreisindex 4/26 (15.00 Uhr) MNI Chicago PMI 6/26 (15.45 Uhr) Verbrauchervertrauen 6/26 (16.00 Uhr) JOLTS Offene Stellen 5/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (geplant am 09.07.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN Heute: - Landis+Gyr (1,20 Fr.) 01.07: - Lastminute (0,378 Fr.) 03.07: - Ypsomed (4,40 Fr.) - Züblin (2,25 Fr.) DEVISEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9223 - USD/CHF: 0,8099 INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,36 Prozent auf 14'224 Punkte - SLI (Vortag): +0,29 Prozent auf 2'275 Punkte - SPI (Vortag): +0,43 Prozent auf 20'041 Punkte - DAX (Vortag): -0,18 Prozent auf 24'627 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,21 Prozent auf 8'367 Punkte

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