STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch zum Start in das zweite Halbjahr 
leicht freundlich erwartet. Während die US-Vorgaben positiv sind, zeigten die 
asiatischen Märkte ein gemischtes Bild. Im Blick stehen neben dem 
Notenbankertreffen in Portugal auch viele marktbewegende Konjunkturdaten aus 
Europa und den USA.

VORGABEN (08.09 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,11 Prozent auf 14'210 Punkte (SMI Vortag -0,21 Prozent)
- Dow Jones:              +0,26 Prozent auf 52'319 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +1,52 Prozent auf 26'214 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +0,87 Prozent auf 70'671 Punkte
- Rohöl Brent:            +0,12 Prozent auf 73,04 USD
- Rohöl WTI:              +0,13 Prozent auf 69,59 USD
- Gold:                   -1,06 Prozent auf 3966,13 USD pro Unze
- Bitcoin:                58'988 USD (-0,93 Prozent in den letzten 24h)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Lonza: baut Zusammenarbeit mit biopharmazeutischem US-Unternehmen aus
         Auftragsvolumen hat Potenzial von mehreren Milliarden Franken
         
- Partners Group investiert 250 Millionen Dollar in Flugzeugleasing-Portfolio

- Galderma: FDA legt Mängelliste zu RelabotulinumtoxinA-Antrag vor
            erhält Complete Response Letter von FDA 
 
- Centiel ernennt Paolo Doria zum CFO
- Galenica: Leiter des Labor-Teams tritt zurück - COO übernimmt vorübergehend

- Idorsia ernennt Roland Wandeler zum CEO ab 1. Oktober 2026
           erweitert GL mit Benjamin Limal und Dominique Le Terrier

- Interroll kauft norwegischen Vertriebspartner 
- Mindmaze meldet erste Patienten für Studie SwissNeuroRehab
- Santhera gibt Topline-Ergebnisse der Phase-1-Studie zu Agamree bekannt

- Titlisbahnen H1: Geschäftsertrag 43,2 Mio Fr. (VJ 42,7 Mio)
                   EBITDA 10,1 Mio Fr. (VJ 11,3 Mio)
                   Reinergebnis 1,67 Mio Fr. (VJ 3,8 Mio)
                Sommerhalbjahr 2026: Stabile Nachfrage aus Schweiz und Europa
                2026: Projekt Titlis verläuft im Zeit- und Kostenrahmen

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
-

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- Schweiz:

- Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- DocMorris: Astaris Capital Management LLP meldet Anteil von 4,924 Prozent
- Interroll: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Medartis: Nordflint Capital Partners meldet Anteil von 4,583 Prozent

PRESSE MITTWOCH
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Mittwoch:
- GV: Ypsomed, Züblin

Donnerstag:
- GV: Dottikon ES

Freitag:
- GV: Burckhardt, PEH

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- BFS: Detailhandelsumsätze Mai (08.30 Uhr)
- BFS: Dienstleistungsumsätze April (08.30 Uhr)
- Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni (09.30 Uhr)
- BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni (Donnerstag)
- SNB-Bericht zur Finanzstabilität (Donnerstag)
- BFS: Logiernächte Mai (Freitag)

Ausland:
- DE: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentl., 09.55 Uhr)
- ZO: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (10.00 Uhr)
      Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig, 11.00 Uhr)
- US: ADP-Beschäftigungsänderung 6/26 (14.15 Uhr)
      S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentl., 15.45 Uhr)
      ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (16.00 Uhr)
      Bauinvestitionen 5/26 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Infracore (geplant am 09.07.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN
Heute:
- Lastminute (0,378 Fr.)

03.07:
- Ypsomed (4,40 Fr.)
- Züblin (2,25 Fr.)

DEVISEN (08.09 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9230
- USD/CHF: 0,8092

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,21 Prozent auf 14'194 Punkte
- SLI (Vortag):              -0,05 Prozent auf 2'274 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,13 Prozent auf 20'015 Punkte
- DAX (Vortag):              +1,50 Prozent auf 24'996 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,44 Prozent auf 8'404 Punkte

awp-robot/hr/jb/jr

(AWP)