STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch zum Start in das zweite Halbjahr leicht freundlich erwartet. Während die US-Vorgaben positiv sind, zeigten die asiatischen Märkte ein gemischtes Bild. Im Blick stehen neben dem Notenbankertreffen in Portugal auch viele marktbewegende Konjunkturdaten aus Europa und den USA. VORGABEN (08.09 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,11 Prozent auf 14'210 Punkte (SMI Vortag -0,21 Prozent) - Dow Jones: +0,26 Prozent auf 52'319 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +1,52 Prozent auf 26'214 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +0,87 Prozent auf 70'671 Punkte - Rohöl Brent: +0,12 Prozent auf 73,04 USD - Rohöl WTI: +0,13 Prozent auf 69,59 USD - Gold: -1,06 Prozent auf 3966,13 USD pro Unze - Bitcoin: 58'988 USD (-0,93 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza: baut Zusammenarbeit mit biopharmazeutischem US-Unternehmen aus Auftragsvolumen hat Potenzial von mehreren Milliarden Franken - Partners Group investiert 250 Millionen Dollar in Flugzeugleasing-Portfolio - Galderma: FDA legt Mängelliste zu RelabotulinumtoxinA-Antrag vor erhält Complete Response Letter von FDA - Centiel ernennt Paolo Doria zum CFO - Galenica: Leiter des Labor-Teams tritt zurück - COO übernimmt vorübergehend - Idorsia ernennt Roland Wandeler zum CEO ab 1. Oktober 2026 erweitert GL mit Benjamin Limal und Dominique Le Terrier - Interroll kauft norwegischen Vertriebspartner - Mindmaze meldet erste Patienten für Studie SwissNeuroRehab - Santhera gibt Topline-Ergebnisse der Phase-1-Studie zu Agamree bekannt - Titlisbahnen H1: Geschäftsertrag 43,2 Mio Fr. (VJ 42,7 Mio) EBITDA 10,1 Mio Fr. (VJ 11,3 Mio) Reinergebnis 1,67 Mio Fr. (VJ 3,8 Mio) Sommerhalbjahr 2026: Stabile Nachfrage aus Schweiz und Europa 2026: Projekt Titlis verläuft im Zeit- und Kostenrahmen NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Astaris Capital Management LLP meldet Anteil von 4,924 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Medartis: Nordflint Capital Partners meldet Anteil von 4,583 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Ypsomed, Züblin Donnerstag: - GV: Dottikon ES Freitag: - GV: Burckhardt, PEH ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Mai (08.30 Uhr) - BFS: Dienstleistungsumsätze April (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni (Donnerstag) - SNB-Bericht zur Finanzstabilität (Donnerstag) - BFS: Logiernächte Mai (Freitag) Ausland: - DE: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentl., 09.55 Uhr) - ZO: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig, 11.00 Uhr) - US: ADP-Beschäftigungsänderung 6/26 (14.15 Uhr) S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentl., 15.45 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (16.00 Uhr) Bauinvestitionen 5/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (geplant am 09.07.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN Heute: - Lastminute (0,378 Fr.) 03.07: - Ypsomed (4,40 Fr.) - Züblin (2,25 Fr.) DEVISEN (08.09 Uhr) - EUR/CHF: 0,9230 - USD/CHF: 0,8092 INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,21 Prozent auf 14'194 Punkte - SLI (Vortag): -0,05 Prozent auf 2'274 Punkte - SPI (Vortag): -0,13 Prozent auf 20'015 Punkte - DAX (Vortag): +1,50 Prozent auf 24'996 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,44 Prozent auf 8'404 Punkte

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