STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine etwas höhere Eröffnung zu. Nach zwei Tagen mit sinkenden Kursen könnte der SMI damit die Marke von 14'200 wieder ins Visier nehmen. Gestützt wird die Stimmung von Berichten über Fortschritte bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und Iran sowie von Hoffnungen auf eine nicht allzu restriktive Geldpolitik der Notenbanken. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,33 Prozent auf 14'160 Punkte (SMI Vortag -0,56 Prozent) - Dow Jones: -0,03 Prozent auf 52'305 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,66 Prozent auf 26'040 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -2,45 Prozent auf 68'749 Punkte - Rohöl Brent: -0,77 Prozent auf 71,02 USD - Rohöl WTI: -0,89 Prozent auf 67,97 USD - Gold: +1,03 Prozent auf 4072,69 USD pro Unze - Bitcoin: 60'578 USD (+3,28 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält EU-Zulassung für Gentherapie Itvisma bei SMA vorbörsliche Indikation +0,0 Prozent - Roche schlägt mit Lungenkrebsmittel Divarasib Konkurrenzpräparate Divarasib verbessert Überleben bei vorbehandeltem NSCLC signifikant vorbörsliche Indikation +1,5 Prozent - Helvetia Baloise schliesst Fusionen ihrer CH-Versicherungseinheiten ab - Swiss Life Deutschland schliesst Akquisition der TELIS Gruppe - Avolta erweitert Präsenz am Flughafen Santos Dumont in Brasilien - Bellevue ernennt Catharina Claes zur Medtech- und Digital-Health-Chefin - HBM Q1: Healthcare kündigt starkes Quartalsergebnis an Reingewinn von 238 Mio Fr. erwartet - Molecular Partners und Orano behandeln erste Patienten mit MP0712 - Vaudoise: schliesst Procimmo-Übernahme ab will Minderheitsaktionäre auskaufen - Ypsomed-Aktionäre wählen Simone Wyss Fedele in den Verwaltungsrat NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS SNB: veröffentlicht Bericht zur Finanzstabilität 2026 Bankensektor gut aufgestellt - dank substanzieller Kapitalpuffer Antizyklischer Kapitalpuffer wichtig für Erhaltung von Widerstandskraft Bedingungen an Finanzmärkten für Finanzsektor anspruchsvoll geblieben Dynamik am Schweizer Kreditmarkt ist anhaltend hoch Postfinance-Leverage Ratio nur leicht über regulatorischen Anforderungen Profitabilität inlandorientierte Banken hat 2025 geringfügig abgenommen Regulatorische Kapitalquoten Inlandbanken deutlich über Anforderungen Stablecoin-Risiken angesichts kleiner Volumen derzeit begrenzt SNB zu UBS: übertrifft Kapitalanforderungen der aktuellen TBTF-Regulierung Anforderungen widerspiegeln gestiegene Systemrelevanz wegen CS-Übernahme Bundesratsvorschlag zur Töchterunterlegung adressiert Risiken gezielt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: CEPD/Pelion meldet Anteil von 15,014 Prozent - Dottikon ES: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,992 Prozent - HBM meldet Eigenanteil von <3 Prozent - Plazza: Gruppe Gruppe Schmidheiny löst sich auf - SHL: Dan Rimoni meldet Anteil von 5,53 Prozent; Miri Wulkan/Nir Rotenberg 11,403 Prozent - Swissquote meldet Eigenanteil von 3,015 Prozent/3,255 Prozent - Temenos: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Dottikon ES: GV (16.00 Uhr) Freitag: - Burckhardt: GV (16.00 Uhr) - PEH: GV (14.00 Uhr) Montag - keine Termine ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Mai (Freitag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juni (Montag) Ausland: - ZO: Arbeitslosenquote 5/26 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Arbeitsmarktbericht 6/26 (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 5/26 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (geplant am 09.07.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN 03.07: - Ypsomed (4,40 Fr.) - Züblin (2,25 Fr.) DEVISEN (08.41 Uhr) - EUR/CHF: 0,9209 - USD/CHF: 0,8085 INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,56 Prozent auf 14'114 Punkte - SLI (Vortag): -0,31 Prozent auf 2'267 Punkte - SPI (Vortag): -0,49 Prozent auf 19'918 Punkte - DAX (Vortag): +0,18 Prozent auf 25'040 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,79 Prozent auf 8'337 Punkte

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