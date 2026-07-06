STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag etwas tiefer in den Handel starten. Damit würde er nach den deutlichen Gewinnen in der Vorwoche mit Rekordständen erst einmal eine kleine Pause einlegen. Die Wall Street war am Freitag zwar feiertagsbedingt geschlossen, die Futures deuten aktuell aber auf eine freundliche US-Eröffnung hin. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,34 Prozent auf 14'375 Punkte - Dow Jones: +1,14 Prozent auf 52'900 Punkte (Donnerstag) - Nasdaq Comp: -0,80 Prozent auf 25'833 Punkte (Donnerstag) - Nikkei 225: -0,13 Prozent auf 69'655 Punkte - Rohöl Brent: +0,08 Prozent auf 72,18 USD - Rohöl WTI: +0,38 Prozent auf 68,95 USD - Gold: -0,48 Prozent auf 4155,86 USD pro Unze - Bitcoin: 63'018 USD UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis übernimmt Myricx Bio für 1,1 Milliarden US-Dollar vorbörsliche Indikation -0,4 Prozent - DKSH weitet Partnerschaft mit Lilly auf Hongkong und Macau aus - Dormakaba: übernimmt britische Style Group für mobiles Trennwandgeschäft durch Transaktion ab ersten Tag positiven Beitrag für EPS erwartet Abschluss der Transaktion erfolgte am 5. Juli - Implenia erhält Modernisierungsaufträge über mehr als 180 Mio Franken - Molecular Partners treibt Entwicklung von Radio-DARPin-Pipeline voran NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie Mai 1,9 Prozent gg Vormonat (Prognose 1,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,054 Prozent PRESSE MONTAG - Finma-Präsidentin will mehr Transparenz und Bussen aussprechen können (NNZaS) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Ausland: - ZO: Sentix-Investorenvertrauen 7/26 (10.30 Uhr) Erzeugerpreise 5/26 (11.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz 5/26 (11.00 Uhr) - US: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 (2. Veröff., 15.45 Uhr) ISM-Index 6/26 (16.00 Uhr) ISM-Index Service 6/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (geplant am 09.07.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN 07.07: - Burckhardt (18,00 Fr.) 08.07: - PEH (1,00 Fr.) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9199 (+0,08 Prozent seit Freitagabend) - USD/CHF: 0,8053 (+0,21 Prozent seit Freitagabend) INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): +0,50 Prozent auf 14'424 Punkte - SLI (Freitag): +0,60 Prozent auf 2'313 Punkte - SPI (Freitag): +0,59 Prozent auf 20'327 Punkte - DAX (Freitag): +0,78 Prozent auf 25'779 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,39 Prozent auf 8'508 Punkte

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