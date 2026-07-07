STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag dank der defensiven Schwergewichte
auf eine leicht positive Eröffnung zu. Nach dem Rücksetzer des Vortages könnte 
es damit zumindest in der Startphase wieder etwas nach oben gehen. 

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,30 Prozent auf 14'345 Punkte
- Dow Jones:              +0,29 Prozent auf 53'056 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +1,12 Prozent auf 26'121 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -1,90 Prozent auf 68'410 Punkte
- Rohöl Brent:            +1,04 Prozent auf 72,74 USD
- Rohöl WTI:              +0,96 Prozent auf 69,21 USD
- Gold:                   -0,85 Prozent auf 4129,71 USD pro Unze
- Bitcoin:                63'277 USD (+0,38 Prozent in den letzten 24h)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Alcon kooperiert mit RxSight zur Entwicklung anpassbarer Linsen
         zahlt Rxsight 60 Mio USD für Start der gemeinsamen Entwicklung
         
- Givaudan kündigt strategische Zusammenarbeit mit Microcaps an
         
- Roche präsentiert neue Langzeitdaten zu Trontinemab am AAIC 2026

- Adval Tech kauft SFS Bereich Tiefziehtechnik ab
             Gekaufter Bereich mit Jahresumsatz von rund 12 Mio Fr.

- Alpine Select H1: Gewinn von 5,6 Mio Fr. erwartet (VJ 1,2 Mio)
- Avolta eröffnet erstes Bill's Restaurant am Flughafen Heathrow
         
- Cembra vereinfacht Führungsstruktur
         bündelt Sales, Finance, Risk, Corporate Functions neu 
         
- Georg Fischer verkauft ehemalige Casting Solutions Division 
                erwartet Mittelzufluss von rund 220 Millionen Fr. aus Verkauf
  
- Matador 2030: Private-Equity-Portfoliowert von 125 bis 150 Mio Fr. angestrebt
                NAV von 85 bis 110 Mio Fr. angepeilt
           

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
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PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
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Ausland:
- DE: GESAMTPRODUKTION MAI 0,0 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -0,6) 
      GESAMTPRODUKTION MAI 0,9 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE 0,1) 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,801 Prozent
- Bystronic: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent
- DocMorris: Swisscanto meldet Anteil von 3,075 Prozent

PRESSE DIENSTAG
- Phoenix-Mecano-CEO: Momentum bei Nachfrage besteht weiterhin (FuW)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Dienstag: 
- keine Termine

Mittwoch: 
- keine Termine

Donnerstag:
- Barry Callebaut: Umsatz Q3 (Conf. Call 9.00 Uhr)
- BCJ: Ergebnis H1

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Ausland:
- US: Handelsbilanz 5/26 (14.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Infracore (geplant am 09.07.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN
Heute:
- Burckhardt (18,00 Fr.)

08.07:
- PEH (1,00 Fr.)

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9215 (+0,04 Prozent seit Vorabend)
- USD/CHF: 0,8062 (+0,15 Prozent seit Vorabend)

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,85 Prozent auf 14'302 Punkte
- SLI (Vortag):              -0,50 Prozent auf 2'302 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,79 Prozent auf 20'167 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,15 Prozent auf 25'818 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,33 Prozent auf 8'480 Punkte

awp-robot/hr/ls/to

(AWP)