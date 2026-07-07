STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag dank der defensiven Schwergewichte auf eine leicht positive Eröffnung zu. Nach dem Rücksetzer des Vortages könnte es damit zumindest in der Startphase wieder etwas nach oben gehen. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,30 Prozent auf 14'345 Punkte - Dow Jones: +0,29 Prozent auf 53'056 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +1,12 Prozent auf 26'121 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -1,90 Prozent auf 68'410 Punkte - Rohöl Brent: +1,04 Prozent auf 72,74 USD - Rohöl WTI: +0,96 Prozent auf 69,21 USD - Gold: -0,85 Prozent auf 4129,71 USD pro Unze - Bitcoin: 63'277 USD (+0,38 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon kooperiert mit RxSight zur Entwicklung anpassbarer Linsen zahlt Rxsight 60 Mio USD für Start der gemeinsamen Entwicklung - Givaudan kündigt strategische Zusammenarbeit mit Microcaps an - Roche präsentiert neue Langzeitdaten zu Trontinemab am AAIC 2026 - Adval Tech kauft SFS Bereich Tiefziehtechnik ab Gekaufter Bereich mit Jahresumsatz von rund 12 Mio Fr. - Alpine Select H1: Gewinn von 5,6 Mio Fr. erwartet (VJ 1,2 Mio) - Avolta eröffnet erstes Bill's Restaurant am Flughafen Heathrow - Cembra vereinfacht Führungsstruktur bündelt Sales, Finance, Risk, Corporate Functions neu - Georg Fischer verkauft ehemalige Casting Solutions Division erwartet Mittelzufluss von rund 220 Millionen Fr. aus Verkauf - Matador 2030: Private-Equity-Portfoliowert von 125 bis 150 Mio Fr. angestrebt NAV von 85 bis 110 Mio Fr. angepeilt NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: GESAMTPRODUKTION MAI 0,0 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -0,6) GESAMTPRODUKTION MAI 0,9 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE 0,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,801 Prozent - Bystronic: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: Swisscanto meldet Anteil von 3,075 Prozent PRESSE DIENSTAG - Phoenix-Mecano-CEO: Momentum bei Nachfrage besteht weiterhin (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Barry Callebaut: Umsatz Q3 (Conf. Call 9.00 Uhr) - BCJ: Ergebnis H1 ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Ausland: - US: Handelsbilanz 5/26 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (geplant am 09.07.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN Heute: - Burckhardt (18,00 Fr.) 08.07: - PEH (1,00 Fr.) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9215 (+0,04 Prozent seit Vorabend) - USD/CHF: 0,8062 (+0,15 Prozent seit Vorabend) INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,85 Prozent auf 14'302 Punkte - SLI (Vortag): -0,50 Prozent auf 2'302 Punkte - SPI (Vortag): -0,79 Prozent auf 20'167 Punkte - DAX (Vortag): +0,15 Prozent auf 25'818 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,33 Prozent auf 8'480 Punkte
awp-robot/hr/ls/to
(AWP)