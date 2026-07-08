STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel etwas schwächer. Die Vorgaben aus den USA für den neuen Börsentag präsentieren sich verhalten. Der Leitindex Dow Jones hat am Montagabend nach einem neuen Rekordhoch im frühen Handel leicht schwächer geschlossen. Deutlicher waren die Abgaben beim technologielastigen Nasdaq-Index. Gedämpft wird die Stimmung zum Start in den neuen Tag von den wieder steigenden Spannungen im Nahen Osten. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,07 Prozent auf 14'350 Punkte - Dow Jones: -0,25 Prozent auf 52'925 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -1,16 Prozent auf 25'819 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -1,59 Prozent auf 67'172 Punkte - Rohöl Brent: +3,28 Prozent auf 76,59 USD - Rohöl WTI: +3,28 Prozent auf 72,75 USD - Gold: +0,47 Prozent auf 4126,59 USD pro Unze - Bitcoin: 62'523 USD (-1,19 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel eröffnet mit Mondadori Logistikzentrum in Italien - Infracore bestätigt IPO-Volumen - Börsendebüt am Donnerstag Free Float beträgt zunächst 27,5 Prozent Aevis hält nach Infracore-IPO noch 22,6 Prozent an Firma - Addex: Neue Studie belegt therapeutisches Potenzial von Mgu7-Modulation - BVZ ernennt Christian Hauser zum neuen Finanzchef - DKSH baut Healthcare-Geschäft in Singapur und Malaysia aus - Landis+Gyr liefert Netztechnologie an Benton REA in den USA - SF Urban verkauft zwei Liegenschaften und bestätigt Ausblick - Warteck ernennt Mireille Lehmann zur Chief Development Officers NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 12,263 Prozent/6,123 Prozent - Plazza: Felix Schmidheiny meldet Anteil von 18,479 Prozent - R&S: Jupiter Topco meldet Anteil von 5,717 Prozent; Janus Henderson Group plc <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - Keine Termine Donnerstag: - Barry Callebaut: Umsatz Q3 (Conf. Call 9.00 Uhr) - BCJ: Ergebnis H1 Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis H1 (MK 9 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Grosshandelslagerbestände (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) Fed-Sitzungsprotokoll 16./17.6.26 (20.00 Uhr) Konsumentenkredite (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (am 09.07.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN Heute: - PEH (1,00 Fr.) DEVISEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9225 (+0,03 Prozent seit Vorabend) - USD/CHF: 0,8080 (+0,04 Prozent seit Vorabend) INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,41 Prozent auf 14'360 Punkte - SLI (Vortag): -0,03 Prozent auf 2'301 Punkte - SPI (Vortag): +0,18 Prozent auf 20'203 Punkte - DAX (Vortag): -1,37 Prozent auf 25'465 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,51 Prozent auf 8'436 Punkte
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