STIMMUNG Nach dem zuletzt deutlichen Rückschlag zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag eine Stabilisierung ab. Da der Kalender weiterhin dünn bleibt, dürften die Schlagzeilen rund um den Nahen Osten weiterhin die Richtung an den Märkten vorgeben. Und Fakt bleibt, dass die Ölpreise weiter anziehen. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,60 Prozent auf 14'260 Punkte - Dow Jones: -1,09 Prozent auf 52'348 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,20 Prozent auf 25'871 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +1,51 Prozent auf 67'831 Punkte - Rohöl Brent: -0,18 Prozent auf 77,88 USD - Rohöl WTI: -0,24 Prozent auf 73,34 USD - Gold: +0,54 Prozent auf 4099,90 USD pro Unze - Bitcoin: 62'742 USD (+0,28 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Indexveränderungen bei SIX Galderma und Sandoz neu in SMI, Kühne+Nagel und Swisscom fallen heraus Swisscom, Kühne+Nagel, DSM-Firmenich neu in SMIM - Clariant fallen heraus - Roche erhält CE-Zulassung für Bluttest zur TB-Erkennung - UBS erhält von US-Behörden Rechtssicherheit bezüglich Abwicklungsfähigkeit Finma: SEC-Letter wichtig für grenzüberschreitende Abwicklungsfähigkeit - Barry Callebaut kehrt im dritten Quartal zu Volumenwachstum zurück Q3: Anhaltender Aufschwung in Region AMEA Stabilisierung der Servicelevel in Nordamerika 9 Mte: Umsatz 9557,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9735 Mio) Volumenwachstum -2,8 Prozent (AWP-Konsens: -4,6 Prozent) Verkaufsmenge 1557 Tsd t (AWP-Konsens: 1528 Tsd) 2025/26: Volumenrückgang von rund 1 Prozent erwartet (bisher: 1-3 Prozent) EBIT sinkt im mittleren zweistelligen Prozent-Bereich Graduelle Verbesserung im globalen Schokoladenmarkt erwartet organisiert Regionen mit «Focus for Growth» teils neu vorbörsliche Indikation +4,6 Prozent - BCJ H1: Geschäftserfolg 20,7 Mio Fr. (VJ 16,6 Mio) Reingewinn 9,0 Mio Fr. (VJ 8,9 Mio) 2026: Vergleichbarer Gewinn wie im Vorjahr erwartet - Bellevue Asset Management engagiert neuen Vertriebsexperten - DKSH schliesst Vertriebsabkommen mit Granatum für Nordamerika und Italien - Mindmaze unterstützt Studie zu Kombitherapie nach Schlaganfall - Ypsomed gewinnt im ersten Quartal 2026/27 14 neue Kundenprojekte vorbörsliche Indikation +2,6 Prozent NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - Post ernennt Mobilezone-COO Lars Keller zum neuen Leiter Postnetz PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - SHL: Sphera Funds Management meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Barry Callebaut: Umsatz Q3 (Conf. Call 9.00 Uhr) - BCJ: Ergebnis H1 - Infracore SA: Börsengang an SIX Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis H1 (MK 9 Uhr) Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2026 ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Ausland: - EU: EZB Sitzungsprotokoll 10/11.6.26 (13.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 6/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 SIX-Indexanpassungen per per 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma und Sandoz Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (heute) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9224 (-0,03 Prozent seit Vorabend) - USD/CHF: 0,8060 (-0,19 Prozent seit Vorabend) INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -1,30 Prozent auf 14'174 Punkte - SLI (Vortag): -1,42 Prozent auf 2'268 Punkte - SPI (Vortag): -1,34 Prozent auf 19'932 Punkte - DAX (Vortag): -2,23 Prozent auf 24'897 Punkte - CAC 40 (Vortag): -2,18 Prozent auf 8'253 Punkte

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