STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich gemäss den vorbörslichen Kursen eine freundliche Eröffnung ab. Damit könnte es nach einer aufgrund der jüngsten Deeskalation im Nahost-Konflikt durchzogenen Woche zum zweiten Mal in Folge aufwärtsgehen. Die Vorgaben aus den USA sind positiv, wobei vor allem Tech-Aktien nach verschiedenen Rücksetzern wieder sehr gefragt waren. Hier wird das Sentiment von der am Berichtstag bevorstehenden Zweit-Börsennotierung des koranischen Speicherchip-Herstellers SK Hynix geprägt. Die Hoffnungen auf ein starkes Börsendebüt in den USA seien gross, heisst es dazu in Marktkreisen. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,07 Prozent auf 14'225 Punkte - Dow Jones: +0,27 Prozent auf 52'487 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +1,30 Prozent auf 26'207 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +1,07 Prozent auf 68'469 Punkte - Rohöl Brent: -0,29 Prozent auf 76,08 USD - Rohöl WTI: -0,24 Prozent auf 71,91 USD - Gold: -0,17 Prozent auf 4114,78 USD pro Unze - Bitcoin: 63'916 USD (+1,85 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Ems-Chemie H1: Umsatz 1012 Mio Fr. (AWP-Konsens: 983 Mio) EBITDA 336 Mio Fr. (AWP-Konsens: 326 Mio) EBIT 310 Mio Fr. (AWP-Konsens: 299 Mio) EBIT-Marge 30,6 Prozent (AWP-Konsens: 30,4 Prozent) Absatzmengen sind gewachsen Spezialitäten massgeblich verantw. für höhere Profitabilität Rohstoffkosten wurden durch Verkaufspreise zeitnah kompensiert 2026: Umsatzerwartung etwas erhöht - nur noch «leicht» unter VJ EBIT unverändert leicht über Vorjahr prognostiziert vorbörsliche Indikation +3,6 Prozent - DKSH übernimmt Gale & Cosm und stärkt Präsenz im italienischen Kosmetikmarkt vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent - Naturenergie nimmt neue Schnellladestationen in Weil am Rhein in Betrieb - SFS: übernimmt Heartland Precision Fasteners und erschliesst US-Luftfahrtmarkt Heartland hatte 2025 Umsatz von rund 30 Mio USD - 70 Mitarbeiter vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - Aebi Schmidt erhält Grossauftrag für deutsche Autobahnen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland DE: VERBRAUCHERPREISE JUNI -0,3 Prozent GG VM (PROG -0,3) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE JUNI 2,3 Prozent GG VJ (PROG 2,3) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI JUNI -0,2 Prozent GG VM (PROG -0,2) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI JUNI 2,4 Prozent GG VJ (PROG 2,4) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Leonteq: Alon Gonen meldet Anteil von <3 Prozent - Meier Tobler: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,075 Prozent PRESSE FREITAG - SBB beauftragt Simpletrain für Geschäft mit internationalen Gruppen (CH Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Ems-Chemie: MK Ergebnis H1 (9.00 Uhr) Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2026 Dienstag: - ZGKB: Ergebnis H1 ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Juni (9.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni (Dienstag) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung; 8.45 Uhr) - ZO: Treffen der EU-Finanzminister SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 SIX-Indexanpassungen am 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma und Sandoz Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.41 Uhr) - EUR/CHF: 0,9211 (-0,12 Prozent seit Vorabend) - USD/CHF: 0,8049 (-0,20 Prozent seit Vorabend) INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,29 Prozent auf 14'215 Punkte - SLI (Vortag): +0,34 Prozent auf 2'276 Punkte - SPI (Vortag): +0,33 Prozent auf 19'998 Punkte - DAX (Vortag): +0,89 Prozent auf 25'118 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,90 Prozent auf 8'327 Punkte
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(AWP)