STIMMUNG
Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich gemäss den vorbörslichen Kursen eine 
freundliche Eröffnung ab. Damit könnte es nach einer aufgrund der jüngsten 
Deeskalation im Nahost-Konflikt durchzogenen Woche zum zweiten Mal in Folge 
aufwärtsgehen. Die Vorgaben aus den USA sind positiv, wobei vor allem 
Tech-Aktien nach verschiedenen Rücksetzern wieder sehr gefragt waren. Hier wird 
das Sentiment von der am Berichtstag bevorstehenden Zweit-Börsennotierung des 
koranischen Speicherchip-Herstellers SK Hynix geprägt. Die Hoffnungen auf ein 
starkes Börsendebüt in den USA seien gross, heisst es dazu in Marktkreisen.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,07 Prozent auf 14'225 Punkte
- Dow Jones:              +0,27 Prozent auf 52'487 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +1,30 Prozent auf 26'207 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +1,07 Prozent auf 68'469 Punkte
- Rohöl Brent:            -0,29 Prozent auf 76,08 USD
- Rohöl WTI:              -0,24 Prozent auf 71,91 USD
- Gold:                   -0,17 Prozent auf 4114,78 USD pro Unze
- Bitcoin:                63'916 USD (+1,85 Prozent in den letzten 24h)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Ems-Chemie H1: Umsatz 1012 Mio Fr. (AWP-Konsens: 983 Mio)
                 EBITDA 336 Mio Fr. (AWP-Konsens: 326 Mio)
                 EBIT 310 Mio Fr. (AWP-Konsens: 299 Mio)
                 EBIT-Marge 30,6 Prozent (AWP-Konsens: 30,4 Prozent)
                 Absatzmengen sind gewachsen
                 Spezialitäten massgeblich verantw. für höhere Profitabilität
                 Rohstoffkosten wurden durch Verkaufspreise zeitnah kompensiert
           2026: Umsatzerwartung etwas erhöht - nur noch «leicht» unter VJ
                 EBIT unverändert leicht über Vorjahr prognostiziert
              vorbörsliche Indikation +3,6 Prozent

- DKSH übernimmt Gale & Cosm und stärkt Präsenz im italienischen Kosmetikmarkt
        vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent

- Naturenergie nimmt neue Schnellladestationen in Weil am Rhein in Betrieb

- SFS: übernimmt Heartland Precision Fasteners und erschliesst US-Luftfahrtmarkt
       Heartland hatte 2025 Umsatz von rund 30 Mio USD - 70 Mitarbeiter
       vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
- Aebi Schmidt erhält Grossauftrag für deutsche Autobahnen

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz: - 

Ausland
DE: VERBRAUCHERPREISE JUNI -0,3 Prozent GG VM (PROG -0,3) - 2. SCHÄTZUNG
    VERBRAUCHERPREISE JUNI 2,3 Prozent GG VJ (PROG 2,3) - 2. SCHÄTZUNG 
    VERBRAUCHERPREISE HVPI JUNI -0,2 Prozent GG VM (PROG -0,2) - 2. SCHÄTZUNG
    VERBRAUCHERPREISE HVPI JUNI 2,4 Prozent GG VJ (PROG 2,4) - 2. SCHÄTZUNG

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Leonteq: Alon Gonen meldet Anteil von <3 Prozent
- Meier Tobler: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent
- Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,075 Prozent

PRESSE FREITAG
- SBB beauftragt Simpletrain für Geschäft mit internationalen Gruppen (CH Media)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Freitag:
- Ems-Chemie: MK Ergebnis H1 (9.00 Uhr)

Montag:
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2026

Dienstag:
- ZGKB: Ergebnis H1

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- Seco: Konsumentenstimmungsindex Juni (9.00 Uhr)
- BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni (Dienstag)

Ausland:
- FR: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung; 8.45 Uhr)
- ZO: Treffen der EU-Finanzminister

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026

  SIX-Indexanpassungen am 21.9.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma und 
Sandoz

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN
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DEVISEN (08.41 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9211 (-0,12 Prozent seit Vorabend)
- USD/CHF: 0,8049 (-0,20 Prozent seit Vorabend)

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,29 Prozent auf 14'215 Punkte
- SLI (Vortag):              +0,34 Prozent auf 2'276 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,33 Prozent auf 19'998 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,89 Prozent auf 25'118 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,90 Prozent auf 8'327 Punkte

awp-robot/to/mk/tp

(AWP)