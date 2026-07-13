STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montag im vorbörslichen Geschäft tiefer. Belastet wird die Stimmung zum Start in die neue Woche von weiteren Angriffswellen der USA auf den Iran und gleichzeitig deutlich gestiegenen Ölpreisen. Die Wirkung des gelungenen US-Börsenstarts des koreanischen Speicherchip-Giganten SK Hynix vom Freitag ist bereits wieder verpufft. VORGABEN (08.01 Uhr) - SMI vorbörslich bei IG: -0,60 Prozent auf 14'154 Punkte - Dow Jones: +0,29 Prozent auf 52'637 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: +0,29 Prozent auf 26'282 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: -2,37 Prozent auf 66'936 Punkte - Rohöl Brent: +4,45 Prozent auf 79,39 USD - Rohöl WTI: +4,48 Prozent auf 74,61 USD - Gold: -1,20 Prozent auf 4062,23 USD pro Unze - Bitcoin: 62'768 USD UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis verkauft Standort-Areal in Tirol an deutsche Innexis - Centiel: Erster US-Auftrag im Wert von 8,7 Mio USD erhalten - Santhera erweitert Vereinbarung mit Biomedica für AGAMREE in Zentralasien etc - StarragTornos: ernennt Jens Marquordt zum Chief Financial Officer Markus Jager geht am 31. März 2027 in den Ruhestand NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aevis: Kuwait Investment Office meldet Anteil von <3 Prozent - Cembra meldet Eigenanteil von <3 Prozent - Dormakaba: SEO Management meldet Anteil von 4,991 Prozent/2,638 Prozent - Landis+Gyr meldet Eigenanteil von 3,009 Prozent - Mindmaze: Gruppe um Albacore Capital meldet Anteil von <3 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von 3,041 Prozent - Temenos meldet Eigenanteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2026 Dienstag: - ZGKB: Ergebnis H1 Mittwoch: - Partners Group: AuM H1 (Webcast 18.15 Uhr) - Richemont: Ergebnis Q1 2026/27 - DocMorris: Trading Update Q2 ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni (Dienstag) - BFS: Logiernächte Juni (1. Schätzung, Mittwoch) Ausland: - DE: Leistungsbilanz 5/26 SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 SIX-Indexanpassungen am 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma und Sandoz Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9228 (-0,02 Prozent seit Freitagabend) - USD/CHF: 0,8090 (+0,06 Prozent seit Freitagabend) INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): +0,14 Prozent auf 14'235 Punkte - SLI (Freitag): +0,33 Prozent auf 2'283 Punkte - SPI (Freitag): +0,12 Prozent auf 20'023 Punkte - DAX (Freitag): -0,20 Prozent auf 25'067 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,15 Prozent auf 8'339 Punkte

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