STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag schwächer in den Handel starten. Belastet wird die Stimmung durch die anhaltende Eskalation im Nahen Osten und den deutlichen Anstieg der Ölpreise. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,46 Prozent auf 14'200 Punkte - Dow Jones: -0,26 Prozent auf 52'499 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -1,55 Prozent auf 25'873 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +0,75 Prozent auf 67'747 Punkte - Rohöl Brent: +2,42 Prozent auf 85,32 USD - Rohöl WTI: +2,67 Prozent auf 80,23 USD - Gold: +0,56 Prozent auf 4024,10 USD pro Unze - Bitcoin: 62'647 USD (-0,26 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält Zulassung für Vanrafia in Kanada - Roche lanciert cobas Hepatitis D Virus (HDV) Test - Flughafen Zürich: Passagierzahl Juni 2,92 Mio (-0,3 Prozent gg VJ) Kommerzumsatz Juni 57,0 Mio Fr. (unv. gg VJ) - Naturenergie investiert 10 Millionen Euro in Albbruck-Stromnetz - SoftwareOne ernennt Raphael Erb zum alleinigen CEO ab 1. August 2026 - SoftwareOne ernennt Raphael Erb ab August zum alleinigen CEO - Wisekey mit Umsatzverdopplung im ersten Halbjahr - ZGKB H1: Reinergebnis 71,38 Mio Fr. (VJ 70,9 Mio) Geschäftsertrag 169,11 Mio Fr. (VJ 168 Mio) Geschäftserfolg 82,26 Mio Fr. (VJ 82,4 Mio) 2026: Rechnen mit niedrigerem Ergebnis als im Vorjahr H2: Erwartetn weiterhin anspruchsvolles Zinsumfeld NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Infracore: Cohen & Steers meldet Anteil von 3,011 Prozent, Aevis Victoria/MPT 72,496 Prozent PRESSE DIENSTAG - Swiss Medtech kritisiert Tempo bei Zulassung von US-Medizintechnik (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Richemont: Ergebnis Q1 2026/27 - DocMorris: Trading Update Q2 - Partners Group: AuM H1 (nachbörslich, Webcast 18.15 Uhr) Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - SHL: GV ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni (08.30 Uhr) Logiernächte Juni (1. Schätzung, Mittwoch) Parahotellerie Q1 (Donnerstag) - SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - US: ADP-Arbeitsmarktbericht (14.15 Uhr) Verbraucherpreise 6/26 (14.30 Uhr) Realeinkommen 6/26 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 SIX-Indexanpassungen am 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9271 (Vorabend*: 0,9270) - USD/CHF: 0,8140 (Vorabend*: 0,8142) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,22 Prozent auf 14'266 Punkte - SLI (Vortag): +0,22 Prozent auf 2'288 Punkte - SPI (Vortag): +0,21 Prozent auf 20'065 Punkte - DAX (Vortag): +0,19 Prozent auf 25'114 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,31 Prozent auf 8'365 Punkte

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