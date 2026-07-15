STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte insgesamt wenig bewegt eröffnen. Die US-Vorgaben sind widersprüchlich, und auch aus Asien gibt es unterschiedliche Signale. Bei den Einzeltiteln fallen Richemont nach Zahlen sehr positiv auf und sind damit vorbörslich einziger Gewinner im SMI. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,44 Prozent auf 14'305 Punkte - Dow Jones: +0,02 Prozent auf 52'508 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,90 Prozent auf 26'107 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +1,35 Prozent auf 68'655 Punkte - Rohöl Brent: +0,68 Prozent auf 85,31 USD - Rohöl WTI: +0,44 Prozent auf 79,69 USD - Gold: -0,66 Prozent auf 4028,97 USD pro Unze - Bitcoin: 65'052 USD (+3,82 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont Q1: Umsatz 6329 Mio EUR (AWP-Konsens: 5912 Mio) Umsatz Schmuck 4732 Mio EUR (AWP-Konsens: 4364 Mio) Umsatz Uhren 873 Mio EUR (AWP-Konsens: 845 Mio) Org. Wachstum 20 Prozent (AWP-Konsens: 11,5 Prozent) Netto-Cash-Position Ende Juni bei 9,1 Mrd EUR (Ende März: 8,5 Mrd) VRP: Rückkehr zu Wachstum im Nahen Osten Schmuck-Geschäft in China, Hong Kong, Macau stark gewachsen - Roche erhält FDA-Priority Review für Gazyva/Gazyvaro Gazyva/Gazyvaro könnte erste FDA-zugelassene Therapie bei pMN werden - Sandoz ernennt Pascal Bouye zum President Generics Manufacturing & Supply - SGS benennt Speziallabor in Glasgow in SGS Biosafety Laboratory um - BLKB nimmt 155 Mio. Fr. bis 2034 auf - Burckhardt schliesst Übernahme von Fornovo Gas ab - DocMorris H1: Umsatz 627,8 Mio Fr. (VJ 572,1 Mio) Umsatz Deutschland 593,9 Mio Fr. (VJ 538,6 Mio) Q2: Umsatz 309,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 301,7 Mio) Umsatz Deutschland 292,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 284,6 Mio) Umsatz Deutschland Rx 79,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 73,7 Mio) Umsatz Dtl Non-Rx 212,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 210,9 Mio) Umsatz Europa 17,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,2 Mio) Weiterhin Break-even bei adj. EBITDA im Laufe 2026 erwartet 2026: Guidance-Update am 19. August angekündigt Voll auf Kurs, EBITDA-Breakeven im Jahresverlauf zu erreichen Auswirken auf Guidance durch AI-Strategie folgen am 19.8. - Molecular Partners präsentiert bispezifische Radio-Darpins in den USA - Naturenergie H1: EBIT rund 68 Mio Euro erwartet (VJ rund 91 Mio Euro) EBIT adj. rund 62 Mio Euro erwartet, rund 26 Mio Euro tiefer Gesamtjahr 2026 weiterhin EBIT von rund 120 Mio Euro erwartet - Sensirion bringt neue kompakte Durchflusssensoren weltweit auf den Markt NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - CHINA Q2 2026 REAL GDP +0.9 Prozent Q/Q VS MEDIAN +0.9 Prozent Q/Q - CHINA JUN RETAIL SALES +1.0 Prozent Y/Y VS MEDIAN -0.1 Prozent Y/Y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Calida: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,015 Prozent - Infracore: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,098 Prozent PRESSE MITTWOCH - Galenica-Chef kritisiert Gesundheitspolitik und fordert schnellere Digitalisierung (Agefi) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Partners Group: AuM H1 (Webcast 18.15 Uhr) Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - SHL: GV Freitag: - DKSH: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Mikron: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Rieter: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Juni (1. Schätzung, 14.00 Uhr) - BFS: Parahotellerie Q1 (Donnerstag) - SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - US: Empire State Index 7/26 (14.30 Uhr) Erzeugerpreise 6/26 (14.30 Uhr) Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 SIX-Indexanpassungen am 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9252 (Vorabend*: 0,9243) - USD/CHF: 0,8088 (Vorabend*: 0,8091) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,17 Prozent auf 14'242 Punkte - SLI (Vortag): -0,10 Prozent auf 2'286 Punkte - SPI (Vortag): -0,14 Prozent auf 20'037 Punkte - DAX (Vortag): +0,13 Prozent auf 25'147 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,03 Prozent auf 8'367 Punkte

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