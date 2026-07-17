STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag gemäss vorbörslichen Indikationen 
etwas tiefer eröffnen. Die Vorgaben sind vor allem für Technologie-Werte sehr 
schwach.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,30 Prozent auf 14'225 Punkte
- Dow Jones:              -0,20 Prozent auf 52'553 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -1,47 Prozent auf 25'882 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -4,07 Prozent auf 64'113 Punkte
- Rohöl Brent:            +0,08 Prozent auf 84,30 USD
- Rohöl WTI:              +0,27 Prozent auf 79,16 USD
- Gold:                   +0,67 Prozent auf 3999,46 USD pro Unze
- Bitcoin:                62'936 USD (-2,74 Prozent in den letzten 24h)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis erhält FDA-Zulassung für Fabhalta bei Nierenerkrankung 

- DKSH H1: Umsatz 5471 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5405 Mio)
           Org. Wachstum 4,1 Prozent (AWP-Konsens: 3,4 Prozent)           
           EBIT 158 Mio Fr. (VJ 166 Mio)
           Kern-EBIT 163,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 165,1 Mio)
           Reinergebnis 105,2 Mio Fr. (VJ 96,3 Mio)
     2026: Gute M&A-Pipeline für H2
     Mittelfristige Road-Map bestätigt

- Georg Fischer H1: Umsatz 1584 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1527 Mio)
                    Auftragseingang 1846 Mio Fr. (VJ 2300 Mio)
                    EBIT adj. 164 Mio Fr. (AWP-Konsens: 156 Mio)
                    EBIT-Marge adj. 9,7 Prozent (AWP-Konsens: 10,2 Prozent)
                    Extremwetter, Irankrieg und schwache Baumärkte im H1
                    Flow-Solutions-Geschäft gewann ab April deutlich an Dynamik
                    Auftragseingang bei Rechenzentren verdoppelt
                H2: Erwarten Beschleunigung des Geschäfts
              2026: Ausblick für Flow Solutions Geschäft erhöht
                    Neu organisches Wachstum im mittleren 1-stell. Bereich
                    vergleichbare EBITDA-Marge von 14-16 Prozent für Flow Solutions
                    Ziel für Kosteneinsparungen 2026 auf 60 Mio. Fr erhöht 
                    Schuldenabbau soll freien Cashflow bis Jahresende stützen 
              gut positioniert, um Ziele der Strategie 2030 zu erreichen
   
- Mikron H1: Umsatz 180,5 Mio Fr. (VJ 191,9 Mio)
             Auftragseingang 134,5 Mio Fr. (VJ 220,7 Mio)
             EBIT 16,1 Mio Fr. (VJ 21,6 Mio)
             Reinergebnis 13,8 Mio Fr. (VJ 18,3 Mio)  
       2026: Erwarten weiterhin Nettoumsatz im Bereich von 340-380 Mio Fr.
             Erwarten weiterhin operative Betriebsgewinnmarge von 7-10 Prozent
             Positiver Trend beim Auftragseingang im zweiten Halbjahr erw.
             Neue Tool-Produktionsstätte in den USA startet im Q3

- Rieter H1: Auftragseingang 554,1 Mio Fr. (VJ 355,4 Mio)
             Umsatz 576,7 Mio Fr. (VJ 336,2 Mio)
             EBIT -39,9 Mio Fr. (VJ -17,3 Mio)
             operatives EBIT -6,3 Mio Fr. (VJ -2,7 Mio)
             operative EBIT-Marge -1,1 Prozent (VJ 1,3 Prozent)
             Reinergebnis -54,9 Mio Fr. (VJ -20,0 Mio)
             Erste Erholungsanzeichen in Indien und Components&Technology
          2026: Ausblick bestätigt
          Angestrebte Barmag-Synergien bis Ende 2028 mind. 20 Mio Fr.

- Comet: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess im Rechtsstreit mit XP Power an
         erwartet nach Urteil keine wesentlichen Folgen aus Gerichtsrückweisung
- Elma verlängert vorzeitig Privatplatzierung von 10 Mio. Fr. um 6 Jahre

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
-

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz: -

Ausland: -

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- AMS Osram: Capital Group meldet Anteil von 3,041 Prozent
- DocMorris: Astaris Capital meldet Anteil von <3 Prozent; Benjamin Levine 6,538 Prozent
- Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent

PRESSE FREITAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Freitag:
- DKSH: Webcast zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr)
- Georg Fischer: Conf. Call zu Ergebnis H1 (9.00 Uhr)
- Mikron: Conf. Call zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr)
- Rieter: Conf. Call zu Ergebnis H1 (9.00 Uhr)

Montag:
- Belimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

Dienstag:
- Julius Bär: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr)
- Novartis: Ergebnis Q2 (Webcast 14.00 Uhr)
- Schindler: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Also: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr)
- Bossard: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr)
- CPH: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- WKB: Ergebnis H1

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/H1 (Dienstag)

Ausland:
- ZO: Leistungsbilanz 5/26 (10.00 Uhr)
      Verbraucherpreise 6/26 (endgültig, 11.00 Uhr)

- US: Im- und Exportpreise 6/26 (14.30 Uhr)
      Baubeginne- und genehmigungen 6/26 (vorläufig, 14.30 Uhr)
      Industrieproduktion 6/26 (15.15 Uhr)
      Kapazitätsauslastung 6/26 (15.15 Uhr)
      Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig, 16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: PER HEUTE 17.07.

  SIX-Indexanpassungen am 21.9.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN
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DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9250 (Vorabend*: 0,9252)
- USD/CHF: 0,8079 (Vorabend*: 0,8089)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,28 Prozent auf 14'267 Punkte
- SLI (Vortag):              -0,24 Prozent auf 2'291 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,21 Prozent auf 20'069 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,34 Prozent auf 24'915 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,05 Prozent auf 8'378 Punkte

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(AWP)