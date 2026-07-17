STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag gemäss vorbörslichen Indikationen etwas tiefer eröffnen. Die Vorgaben sind vor allem für Technologie-Werte sehr schwach. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,30 Prozent auf 14'225 Punkte - Dow Jones: -0,20 Prozent auf 52'553 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -1,47 Prozent auf 25'882 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -4,07 Prozent auf 64'113 Punkte - Rohöl Brent: +0,08 Prozent auf 84,30 USD - Rohöl WTI: +0,27 Prozent auf 79,16 USD - Gold: +0,67 Prozent auf 3999,46 USD pro Unze - Bitcoin: 62'936 USD (-2,74 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält FDA-Zulassung für Fabhalta bei Nierenerkrankung - DKSH H1: Umsatz 5471 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5405 Mio) Org. Wachstum 4,1 Prozent (AWP-Konsens: 3,4 Prozent) EBIT 158 Mio Fr. (VJ 166 Mio) Kern-EBIT 163,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 165,1 Mio) Reinergebnis 105,2 Mio Fr. (VJ 96,3 Mio) 2026: Gute M&A-Pipeline für H2 Mittelfristige Road-Map bestätigt - Georg Fischer H1: Umsatz 1584 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1527 Mio) Auftragseingang 1846 Mio Fr. (VJ 2300 Mio) EBIT adj. 164 Mio Fr. (AWP-Konsens: 156 Mio) EBIT-Marge adj. 9,7 Prozent (AWP-Konsens: 10,2 Prozent) Extremwetter, Irankrieg und schwache Baumärkte im H1 Flow-Solutions-Geschäft gewann ab April deutlich an Dynamik Auftragseingang bei Rechenzentren verdoppelt H2: Erwarten Beschleunigung des Geschäfts 2026: Ausblick für Flow Solutions Geschäft erhöht Neu organisches Wachstum im mittleren 1-stell. Bereich vergleichbare EBITDA-Marge von 14-16 Prozent für Flow Solutions Ziel für Kosteneinsparungen 2026 auf 60 Mio. Fr erhöht Schuldenabbau soll freien Cashflow bis Jahresende stützen gut positioniert, um Ziele der Strategie 2030 zu erreichen - Mikron H1: Umsatz 180,5 Mio Fr. (VJ 191,9 Mio) Auftragseingang 134,5 Mio Fr. (VJ 220,7 Mio) EBIT 16,1 Mio Fr. (VJ 21,6 Mio) Reinergebnis 13,8 Mio Fr. (VJ 18,3 Mio) 2026: Erwarten weiterhin Nettoumsatz im Bereich von 340-380 Mio Fr. Erwarten weiterhin operative Betriebsgewinnmarge von 7-10 Prozent Positiver Trend beim Auftragseingang im zweiten Halbjahr erw. Neue Tool-Produktionsstätte in den USA startet im Q3 - Rieter H1: Auftragseingang 554,1 Mio Fr. (VJ 355,4 Mio) Umsatz 576,7 Mio Fr. (VJ 336,2 Mio) EBIT -39,9 Mio Fr. (VJ -17,3 Mio) operatives EBIT -6,3 Mio Fr. (VJ -2,7 Mio) operative EBIT-Marge -1,1 Prozent (VJ 1,3 Prozent) Reinergebnis -54,9 Mio Fr. (VJ -20,0 Mio) Erste Erholungsanzeichen in Indien und Components&Technology 2026: Ausblick bestätigt Angestrebte Barmag-Synergien bis Ende 2028 mind. 20 Mio Fr. - Comet: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess im Rechtsstreit mit XP Power an erwartet nach Urteil keine wesentlichen Folgen aus Gerichtsrückweisung - Elma verlängert vorzeitig Privatplatzierung von 10 Mio. Fr. um 6 Jahre NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Capital Group meldet Anteil von 3,041 Prozent - DocMorris: Astaris Capital meldet Anteil von <3 Prozent; Benjamin Levine 6,538 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - DKSH: Webcast zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Georg Fischer: Conf. Call zu Ergebnis H1 (9.00 Uhr) - Mikron: Conf. Call zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Rieter: Conf. Call zu Ergebnis H1 (9.00 Uhr) Montag: - Belimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dienstag: - Julius Bär: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr) - Novartis: Ergebnis Q2 (Webcast 14.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Also: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Bossard: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - CPH: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - WKB: Ergebnis H1 ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/H1 (Dienstag) Ausland: - ZO: Leistungsbilanz 5/26 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 6/26 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: Im- und Exportpreise 6/26 (14.30 Uhr) Baubeginne- und genehmigungen 6/26 (vorläufig, 14.30 Uhr) Industrieproduktion 6/26 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 6/26 (15.15 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: PER HEUTE 17.07. SIX-Indexanpassungen am 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9250 (Vorabend*: 0,9252) - USD/CHF: 0,8079 (Vorabend*: 0,8089) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,28 Prozent auf 14'267 Punkte - SLI (Vortag): -0,24 Prozent auf 2'291 Punkte - SPI (Vortag): -0,21 Prozent auf 20'069 Punkte - DAX (Vortag): -0,34 Prozent auf 24'915 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,05 Prozent auf 8'378 Punkte

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