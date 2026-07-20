STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag gemäss vorbörslichen Indikationen mit
leichten Verlusten starten. Vor allem die Sorgen um eine erneute Ausweitung des 
Iran-Kriegs belasten laut Händlern das Sentiment an den Finanzmärkten.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,17 Prozent auf 14'320 Punkte
- Dow Jones:              -0,77 Prozent auf 52'146 Punkte (Freitag)
- Nasdaq Comp:            -1,40 Prozent auf 25'520 Punkte (Freitag)
- Nikkei 225:             -4,03 Prozent auf 64'141 Punkte

- Rohöl Brent:            +2,93 Prozent auf 90,68 USD
- Rohöl WTI:              +2,55 Prozent auf 84,59 USD
- Gold:                   -0,15 Prozent auf 4004,74 USD pro Unze
- Bitcoin:                63'930 USD

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Galderma bringt Alastin in Japan und Asien-Pazifik auf den Markt

- Belimo H1: Umsatz 676,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 650,6 Mio)
             EBIT 152,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 143,8 Mio)
             EBIT-Marge 22,5 Prozent (AWP-Konsens: 22,1 Prozent)             
             Reinergebnis 124,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 115,4 Mio)
             Starke Umsatzentwicklung in allen Regionen
             Rechenzentren waren ein wichtiger Wachstumstreiber im US-Geschäft
             Auch in Asien waren Rechenzentren wichtigster Treiber
       2026: EBIT-Marge weiter bei über 20 Prozent erwartet
             H2 anhaltend hoche Nachfrage im HLK-Geschäft + Rechenzentren erw
             H2 Umsatz durch zunehmenden Basiseffekt beeinflusst
            vorbörsliche Indikation +5,9 Prozent

- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Franken je Aktie 
               Übernahmeangebot entspricht Prämie von 40 Prozent auf Schlusskurs 10.04.
               Geschäftsleitung empfiehlt Aktionären Annahme der Offerte
               Grösster Einzelaktionär Draupnir Holding unterstützt Offerte
               vorläufiger H1-Umsatz +41,6 Prozent auf 236,6 Mio EUR
               vorläufige H1-EBITDA-Marge 20,7 Prozent (H1 2025: 2,7 Prozent)
               Samsung-Offerte bewertet Polypeptide mit rund 1,5 Mrd Fr.
         2026: Umsatzwachstum von 25 bis 30 Prozent erwartet
               EBITDA-Marge im hohen Zehnerprozentbereich erwartet
               vorbörsliche Indikation +6,4 Prozent

- Avolta eröffnet erste Standorte am Flughafen Venedig Marco Polo
- Clariant mit weiterer Ethylen-Schadenersatzklage von Dow Europe konfrontiert 
- Rieter beteiligt sich an neuem Textilrecycling-Unternehmen
- Sunrise ernennt Andreas Tolpeit zum neuen Finanzchef
- Wisekey: reicht Uunterlagen für geplante Sitzverlagerung bei SEC ein
           plant aoGV zur Abstimmung über Fusion am 9. September 2026

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:
- DE: Erzeugerpreise Juni +1,8 Prozent gg Vorjahr (Prognose +1,8) 
      Erzeugerpreise Juni -0,3 Prozent gg Vormonat (Prognose -0,3) 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- DocMorris: Nicolas Mathys meldet Anteil von <3 Prozent; JPMorgan 13,724 Prozent
- Dormakaba: Swisscanto meldet Anteil von 3,001 Prozent
- R&S: Swisscanto meldet Anteil von 4,989 Prozent

PRESSE MONTAG
- Raiffeisen will Anlage- und Vorsorgegeschäft ausbauen (CH Media)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag:
- Belimo: Conf. Call Ergebnis H1  (09.00 Uhr)

Dienstag:
- Novartis: Ergebnis Q2 (Webcast 14.00 Uhr)
- Julius Bär: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr)
- Schindler: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Also: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr)
- Bossard: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr)
- CPH: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- WKB: Ergebnis H1

Mittwoch:
- VAT: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)
- Cicor: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- EFG International: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr)
- Leclanché: aoGV (u.a. Décharge)
- Lonza: Ergebnis H1 (MK 9.00/Webcast 14.00 Uhr)
- Temenos: Ergebnis Q2 (Conf. Call 18.30 Uhr)
- V-Zug: Ergebnis H1 (Webcast 10.30 Uhr)

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/H1 (Dienstag)
- BFS: Logiernächte Juni (2. Schätzung, Mittwoch)

Ausland:
- ZO: Bauproduktion 5/26 (11.00 Uhr)
- DE: Bundesbank Monatsbericht 7/26 (12.00 Uhr)
- US: Frühindikator 6/26 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.08.

  SIX-Indexanpassungen am 21.9.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  Übernahmeangebote: 
- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie 

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN
-

DEVISEN (08.08 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9234 (Freitagabend*: 0,9234)
- USD/CHF: 0,8072 (Freitagabend*: 0,8074)
- EUR/USD: 1,1440 (Freitagabend*: 1,1436)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Freitag):              +0,54 Prozent auf 14'344 Punkte
- SLI (Freitag):              +0,33 Prozent auf 2'298 Punkte
- SPI (Freitag):              +0,44 Prozent auf 20'156 Punkte
- DAX (Freitag):              -0,34 Prozent auf 24'831 Punkte
- CAC 40 (Freitag):           -0,47 Prozent auf 8'339 Punkte

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(AWP)