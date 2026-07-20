STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag gemäss vorbörslichen Indikationen mit leichten Verlusten starten. Vor allem die Sorgen um eine erneute Ausweitung des Iran-Kriegs belasten laut Händlern das Sentiment an den Finanzmärkten. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,17 Prozent auf 14'320 Punkte - Dow Jones: -0,77 Prozent auf 52'146 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: -1,40 Prozent auf 25'520 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: -4,03 Prozent auf 64'141 Punkte - Rohöl Brent: +2,93 Prozent auf 90,68 USD - Rohöl WTI: +2,55 Prozent auf 84,59 USD - Gold: -0,15 Prozent auf 4004,74 USD pro Unze - Bitcoin: 63'930 USD UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma bringt Alastin in Japan und Asien-Pazifik auf den Markt - Belimo H1: Umsatz 676,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 650,6 Mio) EBIT 152,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 143,8 Mio) EBIT-Marge 22,5 Prozent (AWP-Konsens: 22,1 Prozent) Reinergebnis 124,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 115,4 Mio) Starke Umsatzentwicklung in allen Regionen Rechenzentren waren ein wichtiger Wachstumstreiber im US-Geschäft Auch in Asien waren Rechenzentren wichtigster Treiber 2026: EBIT-Marge weiter bei über 20 Prozent erwartet H2 anhaltend hoche Nachfrage im HLK-Geschäft + Rechenzentren erw H2 Umsatz durch zunehmenden Basiseffekt beeinflusst vorbörsliche Indikation +5,9 Prozent - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Franken je Aktie Übernahmeangebot entspricht Prämie von 40 Prozent auf Schlusskurs 10.04. Geschäftsleitung empfiehlt Aktionären Annahme der Offerte Grösster Einzelaktionär Draupnir Holding unterstützt Offerte vorläufiger H1-Umsatz +41,6 Prozent auf 236,6 Mio EUR vorläufige H1-EBITDA-Marge 20,7 Prozent (H1 2025: 2,7 Prozent) Samsung-Offerte bewertet Polypeptide mit rund 1,5 Mrd Fr. 2026: Umsatzwachstum von 25 bis 30 Prozent erwartet EBITDA-Marge im hohen Zehnerprozentbereich erwartet vorbörsliche Indikation +6,4 Prozent - Avolta eröffnet erste Standorte am Flughafen Venedig Marco Polo - Clariant mit weiterer Ethylen-Schadenersatzklage von Dow Europe konfrontiert - Rieter beteiligt sich an neuem Textilrecycling-Unternehmen - Sunrise ernennt Andreas Tolpeit zum neuen Finanzchef - Wisekey: reicht Uunterlagen für geplante Sitzverlagerung bei SEC ein plant aoGV zur Abstimmung über Fusion am 9. September 2026 NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - DE: Erzeugerpreise Juni +1,8 Prozent gg Vorjahr (Prognose +1,8) Erzeugerpreise Juni -0,3 Prozent gg Vormonat (Prognose -0,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Nicolas Mathys meldet Anteil von <3 Prozent; JPMorgan 13,724 Prozent - Dormakaba: Swisscanto meldet Anteil von 3,001 Prozent - R&S: Swisscanto meldet Anteil von 4,989 Prozent PRESSE MONTAG - Raiffeisen will Anlage- und Vorsorgegeschäft ausbauen (CH Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Belimo: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) Dienstag: - Novartis: Ergebnis Q2 (Webcast 14.00 Uhr) - Julius Bär: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Also: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Bossard: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - CPH: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - WKB: Ergebnis H1 Mittwoch: - VAT: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Cicor: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Leclanché: aoGV (u.a. Décharge) - Lonza: Ergebnis H1 (MK 9.00/Webcast 14.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q2 (Conf. Call 18.30 Uhr) - V-Zug: Ergebnis H1 (Webcast 10.30 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/H1 (Dienstag) - BFS: Logiernächte Juni (2. Schätzung, Mittwoch) Ausland: - ZO: Bauproduktion 5/26 (11.00 Uhr) - DE: Bundesbank Monatsbericht 7/26 (12.00 Uhr) - US: Frühindikator 6/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen am 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Übernahmeangebote: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.08 Uhr) - EUR/CHF: 0,9234 (Freitagabend*: 0,9234) - USD/CHF: 0,8072 (Freitagabend*: 0,8074) - EUR/USD: 1,1440 (Freitagabend*: 1,1436) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): +0,54 Prozent auf 14'344 Punkte - SLI (Freitag): +0,33 Prozent auf 2'298 Punkte - SPI (Freitag): +0,44 Prozent auf 20'156 Punkte - DAX (Freitag): -0,34 Prozent auf 24'831 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,47 Prozent auf 8'339 Punkte

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