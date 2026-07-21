STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag leicht fester in den Handel starten. Zwar sorgt der Nahostkonflikt weiterhin für Unsicherheit, doch die auf Hochtouren laufende Berichtssaison liefert mit mehreren überzeugenden Unternehmensabschlüssen positive Impulse. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,21 Prozent auf 14'285 Punkte - Dow Jones: -0,59 Prozent auf 51'839 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,05 Prozent auf 25'508 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +3,00 Prozent auf 66'068 Punkte - Rohöl Brent: -1,08 Prozent auf 88,26 USD - Rohöl WTI: -1,57 Prozent auf 81,92 USD - Gold: +1,69 Prozent auf 4074,01 USD pro Unze - Bitcoin: 65'953 USD (+3,22 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis Q2: Umsatz 14'408 Mio USD (AWP-Konsens: 14'019 Mio) Kern-EBIT-Marge 41,2 Prozent (AWP-Konsens: 38,0 Prozent) Kern-EPS 2,41 USD (AWP-Konsens: 2,17 USD) Reinergebnis 3257 Mio USD (VJ 4024 Mio) Kern-Reinergebnis 4578 Mio USD (AWP-Konsens: 4130 Mio) Umsatz Kesimpta 1424 Mio USD (Q1: 1164 Mio; Q4: 1228 Mio) Umsatz Zolgensma 365 Mio USD (Q1: 302 Mio; Q4: 307 Mio) Umsatz Leqvio 480 Mio USD (Q1: 452 Mio; Q4: 335 Mio) Umsatz Scemblix 562 Mio USD (Q1: 433 Mio; Q4: 391 Mio) Umsatz Cosentyx 1824 Mio USD (Q1: 1566 Mio; Q4: 1807 Mio) Kern-EBIT 5940 Mio USD (AWP-Konsens: 5333 Mio) Volumensteigerungen tragen 18 Prozentpunkte zum Umsatzplus bei Generika belasten Umsatz mit 14 Prozentpunkten (Q1: 14 PP) Umsatz Entresto 1181 Mio USD (Q1: 1305 Mio; Q4: 1253 Mio) Umsatz Kisqali 1695 Mio USD (Q1: 1516 Mio; Q4: 1321 Mio) Umsatz Pluvicto 651 Mio USD (Q1: 642 Mio; Q4: 605 Mio) CEO: Solides Ergebnis im zweiten Quartal 2026: Ausblick bestätigt Weiter Umsatzplus im niedrigen einstelligen Prozent-Bereich erw. Weiter Gewinnrückgang im niedrigen 1-stell.-Prozentbereich erw Währungseffekte von +1 Prozentpunkte auf Umsatz erwartet Währungseffekte von +1 PP auf operatives Kernergebnis erw. - Julius Bär H1: Reinergebnis 673 Mio Fr. (AWP-Konsens: 630 Mio) Nettoneugeld 5,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,2 Mrd) Geschäftsertrag 2276 Mio Fr. (VJ 1910,3 Mio) AuM 547 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 546,2 Mrd) Adj. Betriebsertrag 2276 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2287 Mio) Adj. Cost/Income-Ratio 62,6 Prozent (AWP-Konsens: 64,7 Prozent) Bruttogewinn-Marge 87 Bp (AWP-Konsens: 83 Bp) Reinergebnis adj. 673 Mio Fr. (AWP-Konsens: 632 Mio) Erhöhte Kundenaktivität und Allzeithoch bei AuM Sparprogramm brachte 11 Mio Fr. - Umsetzungskosten 7 Mio Mittelfristziele bestätigt CEO: Solider Start in unseren neuen dreijährigen Strategiezyklus CEO: Weiterhin konstruktiver Dialog mit Finma - keine Neuigkeiten - Lindt H1: Umsatz 2332,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2348 Mio) Org. Wachstum 4,3 Prozent (AWP-Konsens: 4,5 Prozent) EBIT 260 Mio Fr. (AWP-Konsens: 231 Mio) EBIT-Marge 11,2 Prozent (AWP-Konsens: 9,9 Prozent) Reinergebnis 192 Mio Fr. (AWP-Konsens: 161 Mio) Preiserhöhungen +11,8 Prozent (VJ +15,8 Prozent) - Volumen/Mix -7,5 Prozent (VJ -4,6 Prozent) org. Wachstum Nordamerika +12,7 Prozent, getragen vom Premiumsegment 2026: Jahresziele bestätigt - organ. Wachstum von 4 bis 6 Prozent erwartet Verbesserung der EBIT-Marge um 20 - 40 BP zum VJ Massnahmen zur Stabilisierung der Volumenentwicklung im H2 «Starke Massnahmen» für Erreichen der Ziele 2026 Mittelfristziele bestätigt - org. Wachstum 6-8 Prozent, EBIT-Marge +20-40 BP Trend zur Premiumisierung im Schokoladenmarkt dürfte anhalten CEO: nicht zufrieden mit Volumen-Entwicklung - Massnahmen eingeleitet El Niño belastet nächste Ernte, grosser Überschuss nicht erwartet - Schindler Q2: Umsatz 2736 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2773 Mio) EBIT 369 Mio Fr. (AWP-Konsens: 362 Mio) Reinergebnis 280 Mio Fr. (AWP-Konsens: 284 Mio) EBIT-Marge adj. 13,9 Prozent (AWP-Konsens: 13,6 Prozent) Auftragseingang 2968 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2951 Mio) Wachstum in LW 1,4 Prozent EBIT adj. 379 Mio Fr. (AWP-Konsens: 378 Mio) - Servicegeschäft solide neue Produktplattform treibt Wachstum im Neuanlagengeschäft EBIT-Marge steigt dank Effizienz, Produktmix & Preispolitik 2026: Umsatzwachstum im tiefen bis mittl. einstell. Bereich in LW EBIT-Marge von rund 13 Prozent erwartet - Also H1: Umsatz 7090 Mio EUR (AWP-Konsens: 6964 Mio) EBITDA 162 Mio EUR (AWP-Konsens: 157 Mio) Reinergebnis 69 Mio EUR (AWP-Konsens: 64,2 Mio) 2026: Weiter EBITDA von 300 bis 340 Mio EUR angepeilt Weiter Eigenkapitalrendite von über 20 Prozent erwartet Mittelfristig unverändert attraktive Wachstumsperspektiven In 3-5 Jahren weiterhin EBITDA zw. 425 und 525 Mio EUR erwartet H2: Visibilität eingeschränkt - Bachem: Unterzeichnung Vereinbarung über Lieferung grosser Mengen Peptide Investiert über 500 Mio Fr. in neue Produktionsanlage in Sisslerfeld erwartet Produktionsstart in Sisslerfeld im Jahr 2030 - Bossard H1: Umsatz 575,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 558 Mio) Umsatz Europa 349,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 335 Mio) Umsatz Asien 103,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 101 Mio) Umsatz Amerika 123 Mio Fr. (AWP-Konsens: 122 Mio) EBIT 72,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 61,8 Mio) EBIT-Marge 12,7 Prozent (AWP-Konsens: 11,1 Prozent) Reinergebnis 54,7 Mio Fr. (VJ 38,7 Mio) 2026: Organisches Wachstum im Rahmen Zielsetzung von >5 Prozent erwartet Verbesserte Profitabilität erwartet Auf gutem Weg für mittelfristige Ziele Aktuelle Marktentwicklungen stimmen insgesamt zuversichtlich Märkte deuten auf fortgesetzte Normalisierung der Nachfrage hin - CPH H1: Reinergebnis 14,3 Mio Fr. (VJ 17,1 Mio) EBITDA 28,3 Mio Fr. (VJ 30,2 Mio) Umsatz 176,1 Mio Fr. (VJ 176 Mio) 2026: Umsatz und EBITDA leicht über VJ erwartet EBIT und Gewinn neu auf Level Vorjahr erwartet will künftig 40 bis 60 Prozent des Gewinns als Divividende ausschütten - Swatch H1: Umsatz 3121 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3066 Mio) Org. Wachstum 8,5 Prozent (AWP-Konsens: 5,7 Prozent) EBIT 52 Mio Fr. (AWP-Konsens: 131 Mio) EBIT-Marge 1,7 Prozent (AWP-Konsens: 4,3 Prozent) Reinergebnis 16 Mio Fr. (AWP-Konsens: 95 Mio) China (inkl. HK, Macau) in eigenen Läden Wachstum von 9 Prozent Instabilität Mittleren Osten hat erhebliche negative Auswirkungen Starkes Umsatzwachstum mit Marktanteilsgewinnen Sehr deutliche Marktanteilsgewinne weltweit Starke Beschleunigung der weltweiten Verkäufe im Mai und Juni Nahostkonflikt erheblich negativer Effekt auf Verkaufsstellen vor Ort Umsatzwachstum in den USA von 27 Prozent erwartet deutliche Profitabilitätssteigerung im zweiten Halbjahr 2026 - WKB H1: Geschäftserfolg 72,51 Mio Fr. (VJ 70,5 Mio) Geschäftsertrag 147,12 Mio Fr. (VJ 143,5 Mio) Reinergebnis 63,62 Mio Fr. (VJ 61 Mio) 2026: Erwarten gute Ergebnisse NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte Juni zum VM nominal -4,3 Prozent, real -6,0 Prozent (saisonbereinigt) Importe Juni zum VM nominal +3,3 Prozent, real -1,6 Prozent (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Juni 3,8 Mrd Fr. (saisonbereinigt) - FH: Uhrenexporte Juni unbereinigt 2,4 Mrd. Fr. (nom. +11,2 Prozent gg VJ) Ausland: - GB: ARBEITSLOSENQUOTE MAI 4,9 Prozent (PROGNOSE 4,9) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,023 Prozent - Implenia: Swisscanto meldet Anteil von 3,025 Prozent - R&S: Swisscanto meldet Anteil von 5,002 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Novartis: Ergebnis Q2 (Webcast 14.00 Uhr) - Also: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Bossard: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - CPH: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Julius Bär: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) Mittwoch: - Lonza: Ergebnis H1 (MK 9.00/Webcast 14.00 Uhr) - Cicor: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - VAT: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - V-Zug: Ergebnis H1 (Webcast 10.30 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich; Conf. Call 18.30 Uhr) - aoGV: Leclanché (u.a. Décharge) Donnerstag: - Givaudan: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30/14.00 Uhr) - Nestlé: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Roche: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Bellevue: Ergebnis H1 - Bystronic: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Cembra: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr/10.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.30 Uhr) - Galderma: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Leonteq: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Medmix: Ergebnis H1 (Webcast 8.30 Uhr) - Meier Tobler: Ergebnis H1 - SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Juni (2. Schätzung, Mittwoch) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 7/26 (11.00 Uhr) - US: ADP-Arbeitsmarktbericht (14.15 Uhr) Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/26 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen am 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Übernahmeangebote: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9251 (Vorabend*: 0,9246) - USD/CHF: 0,8100 (Vorabend*: 0,8099) - EUR/USD: 1,1420 (Vorabend*: 1,1416) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,62 Prozent auf 14'254 Punkte - SLI (Vortag): -0,68 Prozent auf 2'283 Punkte - SPI (Vortag): -0,61 Prozent auf 20'033 Punkte - DAX (Vortag): +0,06 Prozent auf 24'847 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,02 Prozent auf 8'340 Punkte

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