STIMMUNG
Der Leitindex SMI dürfte gemäss den vorbörslichen Indikationen am Donnerstag 
tiefer in den Handel starten. Im Mittelpunkt steht eine Flut von 
Unternehmenszahlen, während die anhaltende Eskalation im Nahen Osten den Ölpreis
weiter nach oben treibt.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,43 Prozent auf 14'255 Punkte
- Dow Jones:              -0,01 Prozent auf 52'219 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -0,57 Prozent auf 25'691 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +0,29 Prozent auf 66'307 Punkte

- Rohöl Brent:            +2,33 Prozent auf 96,26 USD
- Rohöl WTI:              +1,67 Prozent auf 88,28 USD
- Gold:                   -0,23 Prozent auf 4121,07 USD pro Unze
- Bitcoin:                65'753 USD (-0,28 Prozent in den letzten 24h)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Galderma H1: Umsatz 3134 Mio USD (AWP-Konsens: 3070 Mio)
               Umsatz Injizierb. Ästhetik 1437 Mio USD (AWP-Konsens: 1426 Mio)
               Kern-Reinergebnis 547 Mio USD (AWP-Konsens: 504 Mio)
               Umsatz Therap. Dermatologie 848 Mio USD (AWP-Konsens: 798 Mio)
               Umsatz Dermat. Hautpflege 848 Mio USD (AWP-Konsens: 846 Mio)
               Kern-EBITDA-Marge 25,6 Prozent (AWP-Konsens: 25,1 Prozent)
               In allen Segmenten über Marktniveau gewachsen
               Kern-EBITDA 802 Mio USD (AWP-Konsens: 770 Mio)
            2026: Umsatz neu +19-21 Prozent erwartet - bisher +17-20 Prozent
                 EBITDA-Marge weiter bei etwa 26 Prozent erwartet

- Givaudan H1: Org. Wachstum 3,6 Prozent (AWP-Konsens: 3,0 Prozent)
               Umsatz 3799 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3789 Mio)
               Umsatz Aromen 1789 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1794 Mio)
               Umsatz Riechstoffe 2010 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2001 Mio)
               EBITDA 820 Mio Fr. (AWP-Konsens: 891 Mio)
               EBITDA adj. 923 Mio Fr. (AWP-Konsens: 925 Mio)
               EBITDA-Marge adj. 24,3 Prozent (AWP-Konsens: 24,4 Prozent)
               Reinergebnis 475 Mio Fr. (AWP-Konsens: 541 Mio)
           Q2: Org. Wachstum bei +4,3 Prozent (+2,8 Prozent im Q1)
               Aromen-Segment mit org. Wachstum von +7,1 Prozent (+5,9 Prozent im Q1)
               Duftstoff-Segment mit org. Wachstum von +1,5 Prozent (-0,4 Prozent im Q1)
            bestätigt Mittelfristziele: Org. Wachstum 4-6 Prozent und FCF >12 Prozent

- Kühne+Nagel Q2: Umsatz 6616 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6253 Mio)
                  EBIT 381 Mio Fr. (AWP-Konsens: 365 Mio) Prozent)
                  Reinergebnis 276 Mio Fr. (VJ 252 Mio)
                  Konversionsrate 17 Prozent (AWP-Konsens: 16,1
                  Umsatz Luftfracht steigt in LW um 25 Prozent
               2026: Neu operatives EBIT von 1,35 - 1,55 Mrd Fr. angestrebt
                    Einsparungen von 120 Mio Fr. durch Sparprogramm
              Erwarten KI-Produktivitätgewinne von 100-150 Mio Fr. bis 2027
              CEO: Geschäftsentwicklung hat im Q2 stark an Momentum gewonnen

- Nestlé H1: Org. Wachstum 3,6 Prozent (AWP-Konsens: 3,6 Prozent)
             RIG 1,5 Prozent (AWP-Konsens: 1,6 Prozent)
             Umsatz 43'109 Mio Fr. (AWP-Konsens: 43'041 Mio)
             EBIT adj. 7081 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7004 Mio)
             EBIT-Marge adj. 16,4 Prozent (AWP-Konsens: 16,3 Prozent)
             Reinergebnis 3472 Mio Fr. (VJ 5065 Mio)
             Kosteneinsparungen nun 1,7 Mrd. Fr. - auf Kurs für 2 Mrd. für 2026
             Abschreibungen für zum Verkauf stehende Geschäfte von 1,3 Mrd Fr.
             Organ. Wachstum Europa 2,7 Prozent (Q1: 3,9 Prozent; Q4: 4,6 Prozent)
             Organ. Wachstum AMS 3,3 Prozent (Q1: 3,8 Prozent; Q4: 3,3 Prozent)
             Organ. Wachstum AOA 4,3 Prozent (Q1: 2,4 Prozent; Q4: 4,3 Prozent)
             Organ. Wachstum Nespresso 4,3 Prozent (Q1: 5,1 Prozent; Q4: 4,2 Prozent)
             Free Cash flow 3,4 Mrd Fr. (VJ 2,3 Mrd)
         Q2: Org. Wachstum 3,7 Prozent (AWP-Konsens: 3,6 Prozent)
             RIG 1,8 Prozent (AWP-Konsens: 1,9 Prozent)
             Org. Wachstum China 2,0 Prozent (Q1: -10,6 Prozent)
             Rückruf Säuglingsnahrung belastete org. Wachstum mit 30 BP
             OG in allen Zonen/globalen Geschäftseinheiten etc. positiv
             Wachstumsplattformen mit OG von 7 Prozent bei mittlerem einstelligen RIG
          Erwarten bei Babynahrung bis Ende Jahr wieder Marktanteilsgewinne
          Nettoverschuldung per 30.6. bei 56,3 Mrd (Ende 2025 51,4 Mrd)
          2026: Ausblick präzisiert - erwartetes org. Wachstum definitiv 3-4 Prozent
               operative Marge in H2 nun etwa ähnlich wie in H1 erwartet
               Free Cash flow bei über 9 Mrd Fr. erwartet

- Nestlé gründet 50/50-Joint Venture für Wassergeschäft mit Platinum Equity
         Wassergeschäft wird mit 4,5 Mrd Fr. bewertet - Erlös 2,8 Mrd. Fr.
          Wasser-JV heisst Peranel it Sitz in Paris
     CEO: Wasser-Partnerschaft ist wichtiger Schritt zur Portfolioschärfung
          Wasser-JV schafft globalen Marktführer im Wassergeschäft

- Roche H1: Umsatz Pharma 23'629 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23'606 Mio)
            Umsatz 30'364 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30'357 Mio)
            Umsatz Pathology Lab 874 Mio Fr. (Q1: 419 Mio)
            Umsatz Diagnostics 6735 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6748 Mio)
            Umsatz Near Patient Care 909 Mio Fr. (Q1: 465 Mio)
            Kern-EBIT 11'856 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'300 Mio)
            Kern-EPS 10,85 Fr. (AWP-Konsens: 10,08 Fr.)
            Reinergebnis 7325 Mio Fr. (VJ 7832 Mio)
        Q2: Umsatz Rituxan 317 Mio Fr. (Q1: 292 Mio; Q2: 332 Mio)
            Umsatz Avastin 190 Mio Fr. (Q1: 224 Mio; Q4: 210 Mio)
            Umsatz Ocrevus 1778 Mio Fr. (Q1: 1692 Mio; Q4: 1820 Mio)
            Umsatz Herceptin 228 Mio Fr. (Q1: 234 Mio; Q4: 211 Mio)
            Umsatz Tecentriq 893 Mio Fr. (Q1: 811 Mio; Q3: 883 Mio)
            Umsatz 15'642 Mio Fr. (VJ 15'504 Mio)
            Umsatz Hemlibra 1302 Mio Fr. (Q1: 1190 Mio; Q4: 1228 Mio)
            Umsatz Vabysmo 1035 Mio Fr. (Q1: 1024 Mio; Q4: 1039 Mio)
            Umsatz Evrysdi 504 Mio Fr. (Q1: 464 Mio; Q3: 424 Mio)
         2026: Ausblick bestätigt
              Umsatzerosion durch Biosimilars weiter bei rund 0,6 Mrd Fr. erw.
              Kerngewinnplus weiter im hohen einstelligen Prozentbereich erw.
              Umsatzwachstum weiter im mittleren einstelligen Prozent-Bereich erw.
              FX-Effekt: Umsatz weiter-4 Prozent; Kerngewinn -6 Prozent erw.

- Bellevue H1: Reinergebnis 1,77 Mio Fr. (VJ 0,2 Mio)
               Verwaltete Kundenvermögen 4,8 Mrd. Fr. (-8,7 Prozent)
               Geschäftsertrag 26,2 Mio Fr. (VJ 25 Mio)
           Gut positioniert, um von Erholung in Health-Care zu profitieren
            Straffung Organisation wird noch volles Potenzial entfalten

- Burckhardt: 5-jährige Servicevereinbarung für LNG-Flotte erneuert

- Bystronic H1: Umsatz 302,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 286,0 Mio)
                Auftragseingang 337,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 314,4 Mio)
                Reinergebnis -25,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -14,5 Mio)
                EBIT -23,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -13,7 Mio)
                EBIT vor allem von schwachem Q1 belastet
                Anziehende Auftragsdynamik im Kerngeschäft
            Integration von  Rofin verläuft planmässig
             Rofin profitiert von Trends in Halbleiter- und Medizintechbranche
             2026: bestätigt - Nettoumsatz über VJ, Profitabilität unter VJ

- Cembra H1: Geschäftsertrag 267,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 272 Mio)
             Reinergebnis 92,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 96 Mio)
          kauft wesentlichen Teil von Schweizer Santander-Fahrzeugfinanzierung
          Zukauf erweitert den Vertrieb und erhöht Gewinn pro Aktie ab 2027
          Santander-Kauf reduziert EKP-Rendite 2026 auf rund 14 Prozent
          2026: Bisheriger Ausblick bestätigt - unter Ausklammerung Übernahme
          strebt für 2026 weiter Dividende von mindestens 4,60 Franken an

- Cosmo H1: Reinergebnis -4,73 Mio EUR (VJ -2 Mio)
            Umsatz 50,2 Mio EUR (VJ 51,7 Mio)
            Schuldenfrei mit über 205 Mio Euro an Barmitteln und Finanzanlagen
         2026: bestätigt - Gesamtumsatz 105 bis 110 Mio Euro
              EBITDA 10,5 bis 13,5 Mio Eur erw.
              wiederkehrende Umsätze 98 - 102 Mio EUR erw.
         H2: Anhaltende Dynamik in zweiter Jahreshälfte erwartet
            Zweistelliges Wachstum bei GI Genius und Winlevi erwartet

- Dätwyler H1: Reinergebnis 40,8 Mio Fr. (VJ 37,9 Mio)
               EBIT 75,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 76,6 Mio)
               Umsatz 582,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 573,8 Mio)
               EBIT-Marge 13,0 Prozent (AWP-Konsens: 13,4 Prozent)
         2026: Weitere schrittweise Steigerung der Profitabilität erwartet
               Weitere schrittweise Steigerung des Umsatz erwartet
            H2: Für Division Industrial Verbesserung Profitabilität gg H1 erw.

- Leclanché genehmigt Entlastung und Wiederwahl des Verwaltungsrats an GV

- Leonteq H1: Geschäftsertrag 111,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 108,2 Mio)
              Vorsteuerergebnis 12,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11,8 Mio)
              Betriebsaufwand 99,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 96,3 Mio)
              Reinergebnis 12,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10,0 Mio)
          Aktienrückkauf Anfang 2027 falls CET1-Kapitalquote deutlich über 15 Prozent
          2026: Weiterhin positives Ergebnis vor Steuern erwartet
                Geschäftsaufwand weiter bei rund 200 Millionen Franken erwartet

- Medacta bringt NextAR Hip für Hüftoperationen auf den Markt

- Medmix H1: EBITDA-Marge adj. 20,3 Prozent (AWP-Konsens: 20,9 Prozent)
             EBITDA adj. 43,5 Mio Fr. (VJ 44,9 Mio)
             Umsatz 214,4 Mio Fr. (VJ 225,4 Mio)
             Org. Wachstum -1,6 Prozent (AWP-Konsens: -0,3 Prozent)
             Reinergebnis 0,8 Mio Fr. (VJ 6,9 Mio)
             Effizienzprogramm bringt weitere Fortschritte
             Tieferer Gewinn wegen Abschreibungen und Restrukturierungskosten
          2026: Ziele bestätigt, Mittelfristziele bestätigt

- Meier Tobler H1: Reinergebnis 6,84 Mio Fr. (VJ 7,3 Mio)
                   Umsatz 242,66 Mio Fr. (VJ 234,8 Mio)
                   EBITDA-Marge 7,1 Prozent (VJ 7,4 Prozent)
                   EBITDA 17,26 Mio Fr. (VJ 17,3 Mio)
               Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms im H2 geplant
                2026: Anhaltende Markterholung erwartet
                     EBITDA über Vorjahr erwartet
                   Weiter steigender Umsatz erwartet
                Finanzchef Lukas Leuenberger geht Mitte 2027

- SFS H1: Umsatz 1559,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1548 Mio)
          EBIT 211,2 Mio Fr. (VJ 168,1 Mio)
          Org. Wachstum 4 Prozent (AWP-Konsens: 3,1 Prozent)
          EBIT adj. 206 Mio Fr. (AWP-Konsens: 182,7 Mio)
          EBIT-Marge adj. 13,3 Prozent (AWP-Konsens: 11,9 Prozent)
          Reinergebnis 149,1 Mio Fr. (VJ 111,8 Mio)
      Umsetzung Sparprogramm wird fortgeführt
       2026: Weiter adj. EBIT-Marge von 12-15 Prozent erwartet
            Weiter Umsatzplus in LW inkl. Konsolidierungseff. von 3-6 Prozent erw.

- Temenos Q2: Umsatz 282 Mio USD (AWP-Konsens: 296 Mio)
              EBIT adj. 116,1 Mio USD (AWP-Konsens: 110 Mio)
              EPS adj. 1,31 USD (AWP-Konsens: 1,24 USD)
              EBIT-Marge adj. 41,3 Prozent (AWP-Konsens: 37,3 Prozent)
              Umsatz Maintenance 134 Mio USD (AWP-Konsens: 133 Mio)
              Umsatz Subscription und SaaS 109 Mio USD (AWP-Konsens: 128 Mio)
              Umsatz Services 38,1 Mio USD (AWP-Konsens: 34 Mio)
          Q3: Subscription und SaaS-Wachstum von mindestens 30 Prozent erwartet
          Investieren weiter ins Geschäft mit Teams in Indien und in den USA
           Robuster Start ins Q3 dank starker Pipeline und neuen Deals
           bestätigt Guidance für 2026 und Mittelfristziele
      CEO: Erwarte Abschluss der verschobenen Deals im Q3
           Pipeline im H2 besser als im H2 2025 und H1 2026

- Valiant H1: Reinergebnis 75,85 Mio Fr. (AWP-Konsens: 77,1 Mio)
              Geschäftserfolg 113,87 Mio Fr. (AWP-Konsens: 113,7 Mio)
              Geschäftsertrag 277,28 Mio Fr. (AWP-Konsens: 276,1 Mio)
              Gut unterwegs bei Strategie « 2029»
           Angekündigtes Aktienrückkaufprogram per 1. Juni 2026 gestartet
           2026: Erwarten weiterhin «leicht höheren Konzerngewinn»

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
- SIX H1: Geschäftsertrag 893 Mio Fr. (VJ 823 Mio)
          Reinergebnis 192 Mio Fr. (VJ 42 Mio)

- Trafigura steigt in brasilianischen Strommarkt ein

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- 

Ausland:
- US: Rohölbestände +2,0 Mio Barrel (Prog -0,9) gg Vorwoche auf 411,7
      Benzinbestände +0,8 Mio Barrel (Prog -1,4) gg Vorwoche auf 211,3
      Destillatebestände +1,4 Mio Barrel (Prog +0,3) gg Vorwoche auf 109,6

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- DocMorris: Norges Bank meldet Anteil von 3,011 Prozent; JPMorgan 13,451 Prozent
- Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent

PRESSE DONNERSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Donnerstag:
- Nestlé: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr)
- Roche: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr)
- Givaudan: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- Kühne+Nagel: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30/14.00 Uhr)
- Bystronic: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- Cembra: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr/10.00 Uhr)
- Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr)
- Dätwyler: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.30 Uhr)
- Galderma: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr)
- Leonteq: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr)
- Medmix: Ergebnis H1 (Webcast 8.30 Uhr)
- SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Valiant: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr)

Freitag:
- SGS: Ergebnis H1 (Media Call 07.30 Uhr) 
- APG SGA: Ergebnis H1
- BB Biotech: Ergebnis Q2
- Calida: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)
- HBM: Ergebnis Q1
- Orell Füssli: Ergebnis H1
- Schweiter: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- StarragTornos: Ergebnis H1
- Vontobel: Ergebnis H1 (Webcast 09.30) 

Montag:
- Naturenergie: Ergebnis H1

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:

Ausland:
- FR: Geschäftsklima 7/26 (08.45 Uhr)
      Produzentenvertrauen 7/26 (08.45 Uhr)
- EU: EZB Zinsentscheid (14.15 Uhr, PK 14.45 Uhr)
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr)
      CFNA-Index 6/26 (14.30 Uhr)
- EU: Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig, 16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.08.

  SIX-Indexanpassungen am 21.9.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  Übernahmeangebote: 
- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie 

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN
-

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9298 (Vorabend*: 0,9296)
- USD/CHF: 0,8138 (Vorabend*: 0,8146)
- EUR/USD: 1,1426 (Vorabend*: 1,1411)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,12 Prozent auf 14'316 Punkte
- SLI (Vortag):              -0,24 Prozent auf 2'280 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,02 Prozent auf 20'091 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,58 Prozent auf 25'155 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,89 Prozent auf 8'438 Punkte

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(AWP)