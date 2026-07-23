STIMMUNG Der Leitindex SMI dürfte gemäss den vorbörslichen Indikationen am Donnerstag tiefer in den Handel starten. Im Mittelpunkt steht eine Flut von Unternehmenszahlen, während die anhaltende Eskalation im Nahen Osten den Ölpreis weiter nach oben treibt. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,43 Prozent auf 14'255 Punkte - Dow Jones: -0,01 Prozent auf 52'219 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,57 Prozent auf 25'691 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +0,29 Prozent auf 66'307 Punkte - Rohöl Brent: +2,33 Prozent auf 96,26 USD - Rohöl WTI: +1,67 Prozent auf 88,28 USD - Gold: -0,23 Prozent auf 4121,07 USD pro Unze - Bitcoin: 65'753 USD (-0,28 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma H1: Umsatz 3134 Mio USD (AWP-Konsens: 3070 Mio) Umsatz Injizierb. Ästhetik 1437 Mio USD (AWP-Konsens: 1426 Mio) Kern-Reinergebnis 547 Mio USD (AWP-Konsens: 504 Mio) Umsatz Therap. Dermatologie 848 Mio USD (AWP-Konsens: 798 Mio) Umsatz Dermat. Hautpflege 848 Mio USD (AWP-Konsens: 846 Mio) Kern-EBITDA-Marge 25,6 Prozent (AWP-Konsens: 25,1 Prozent) In allen Segmenten über Marktniveau gewachsen Kern-EBITDA 802 Mio USD (AWP-Konsens: 770 Mio) 2026: Umsatz neu +19-21 Prozent erwartet - bisher +17-20 Prozent EBITDA-Marge weiter bei etwa 26 Prozent erwartet - Givaudan H1: Org. Wachstum 3,6 Prozent (AWP-Konsens: 3,0 Prozent) Umsatz 3799 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3789 Mio) Umsatz Aromen 1789 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1794 Mio) Umsatz Riechstoffe 2010 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2001 Mio) EBITDA 820 Mio Fr. (AWP-Konsens: 891 Mio) EBITDA adj. 923 Mio Fr. (AWP-Konsens: 925 Mio) EBITDA-Marge adj. 24,3 Prozent (AWP-Konsens: 24,4 Prozent) Reinergebnis 475 Mio Fr. (AWP-Konsens: 541 Mio) Q2: Org. Wachstum bei +4,3 Prozent (+2,8 Prozent im Q1) Aromen-Segment mit org. Wachstum von +7,1 Prozent (+5,9 Prozent im Q1) Duftstoff-Segment mit org. Wachstum von +1,5 Prozent (-0,4 Prozent im Q1) bestätigt Mittelfristziele: Org. Wachstum 4-6 Prozent und FCF >12 Prozent - Kühne+Nagel Q2: Umsatz 6616 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6253 Mio) EBIT 381 Mio Fr. (AWP-Konsens: 365 Mio) Prozent) Reinergebnis 276 Mio Fr. (VJ 252 Mio) Konversionsrate 17 Prozent (AWP-Konsens: 16,1 Umsatz Luftfracht steigt in LW um 25 Prozent 2026: Neu operatives EBIT von 1,35 - 1,55 Mrd Fr. angestrebt Einsparungen von 120 Mio Fr. durch Sparprogramm Erwarten KI-Produktivitätgewinne von 100-150 Mio Fr. bis 2027 CEO: Geschäftsentwicklung hat im Q2 stark an Momentum gewonnen - Nestlé H1: Org. Wachstum 3,6 Prozent (AWP-Konsens: 3,6 Prozent) RIG 1,5 Prozent (AWP-Konsens: 1,6 Prozent) Umsatz 43'109 Mio Fr. (AWP-Konsens: 43'041 Mio) EBIT adj. 7081 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7004 Mio) EBIT-Marge adj. 16,4 Prozent (AWP-Konsens: 16,3 Prozent) Reinergebnis 3472 Mio Fr. (VJ 5065 Mio) Kosteneinsparungen nun 1,7 Mrd. Fr. - auf Kurs für 2 Mrd. für 2026 Abschreibungen für zum Verkauf stehende Geschäfte von 1,3 Mrd Fr. Organ. Wachstum Europa 2,7 Prozent (Q1: 3,9 Prozent; Q4: 4,6 Prozent) Organ. Wachstum AMS 3,3 Prozent (Q1: 3,8 Prozent; Q4: 3,3 Prozent) Organ. Wachstum AOA 4,3 Prozent (Q1: 2,4 Prozent; Q4: 4,3 Prozent) Organ. Wachstum Nespresso 4,3 Prozent (Q1: 5,1 Prozent; Q4: 4,2 Prozent) Free Cash flow 3,4 Mrd Fr. (VJ 2,3 Mrd) Q2: Org. Wachstum 3,7 Prozent (AWP-Konsens: 3,6 Prozent) RIG 1,8 Prozent (AWP-Konsens: 1,9 Prozent) Org. Wachstum China 2,0 Prozent (Q1: -10,6 Prozent) Rückruf Säuglingsnahrung belastete org. Wachstum mit 30 BP OG in allen Zonen/globalen Geschäftseinheiten etc. positiv Wachstumsplattformen mit OG von 7 Prozent bei mittlerem einstelligen RIG Erwarten bei Babynahrung bis Ende Jahr wieder Marktanteilsgewinne Nettoverschuldung per 30.6. bei 56,3 Mrd (Ende 2025 51,4 Mrd) 2026: Ausblick präzisiert - erwartetes org. Wachstum definitiv 3-4 Prozent operative Marge in H2 nun etwa ähnlich wie in H1 erwartet Free Cash flow bei über 9 Mrd Fr. erwartet - Nestlé gründet 50/50-Joint Venture für Wassergeschäft mit Platinum Equity Wassergeschäft wird mit 4,5 Mrd Fr. bewertet - Erlös 2,8 Mrd. Fr. Wasser-JV heisst Peranel it Sitz in Paris CEO: Wasser-Partnerschaft ist wichtiger Schritt zur Portfolioschärfung Wasser-JV schafft globalen Marktführer im Wassergeschäft - Roche H1: Umsatz Pharma 23'629 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23'606 Mio) Umsatz 30'364 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30'357 Mio) Umsatz Pathology Lab 874 Mio Fr. (Q1: 419 Mio) Umsatz Diagnostics 6735 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6748 Mio) Umsatz Near Patient Care 909 Mio Fr. (Q1: 465 Mio) Kern-EBIT 11'856 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'300 Mio) Kern-EPS 10,85 Fr. (AWP-Konsens: 10,08 Fr.) Reinergebnis 7325 Mio Fr. (VJ 7832 Mio) Q2: Umsatz Rituxan 317 Mio Fr. (Q1: 292 Mio; Q2: 332 Mio) Umsatz Avastin 190 Mio Fr. (Q1: 224 Mio; Q4: 210 Mio) Umsatz Ocrevus 1778 Mio Fr. (Q1: 1692 Mio; Q4: 1820 Mio) Umsatz Herceptin 228 Mio Fr. (Q1: 234 Mio; Q4: 211 Mio) Umsatz Tecentriq 893 Mio Fr. (Q1: 811 Mio; Q3: 883 Mio) Umsatz 15'642 Mio Fr. (VJ 15'504 Mio) Umsatz Hemlibra 1302 Mio Fr. (Q1: 1190 Mio; Q4: 1228 Mio) Umsatz Vabysmo 1035 Mio Fr. (Q1: 1024 Mio; Q4: 1039 Mio) Umsatz Evrysdi 504 Mio Fr. (Q1: 464 Mio; Q3: 424 Mio) 2026: Ausblick bestätigt Umsatzerosion durch Biosimilars weiter bei rund 0,6 Mrd Fr. erw. Kerngewinnplus weiter im hohen einstelligen Prozentbereich erw. Umsatzwachstum weiter im mittleren einstelligen Prozent-Bereich erw. FX-Effekt: Umsatz weiter-4 Prozent; Kerngewinn -6 Prozent erw. - Bellevue H1: Reinergebnis 1,77 Mio Fr. (VJ 0,2 Mio) Verwaltete Kundenvermögen 4,8 Mrd. Fr. (-8,7 Prozent) Geschäftsertrag 26,2 Mio Fr. (VJ 25 Mio) Gut positioniert, um von Erholung in Health-Care zu profitieren Straffung Organisation wird noch volles Potenzial entfalten - Burckhardt: 5-jährige Servicevereinbarung für LNG-Flotte erneuert - Bystronic H1: Umsatz 302,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 286,0 Mio) Auftragseingang 337,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 314,4 Mio) Reinergebnis -25,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -14,5 Mio) EBIT -23,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -13,7 Mio) EBIT vor allem von schwachem Q1 belastet Anziehende Auftragsdynamik im Kerngeschäft Integration von Rofin verläuft planmässig Rofin profitiert von Trends in Halbleiter- und Medizintechbranche 2026: bestätigt - Nettoumsatz über VJ, Profitabilität unter VJ - Cembra H1: Geschäftsertrag 267,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 272 Mio) Reinergebnis 92,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 96 Mio) kauft wesentlichen Teil von Schweizer Santander-Fahrzeugfinanzierung Zukauf erweitert den Vertrieb und erhöht Gewinn pro Aktie ab 2027 Santander-Kauf reduziert EKP-Rendite 2026 auf rund 14 Prozent 2026: Bisheriger Ausblick bestätigt - unter Ausklammerung Übernahme strebt für 2026 weiter Dividende von mindestens 4,60 Franken an - Cosmo H1: Reinergebnis -4,73 Mio EUR (VJ -2 Mio) Umsatz 50,2 Mio EUR (VJ 51,7 Mio) Schuldenfrei mit über 205 Mio Euro an Barmitteln und Finanzanlagen 2026: bestätigt - Gesamtumsatz 105 bis 110 Mio Euro EBITDA 10,5 bis 13,5 Mio Eur erw. wiederkehrende Umsätze 98 - 102 Mio EUR erw. H2: Anhaltende Dynamik in zweiter Jahreshälfte erwartet Zweistelliges Wachstum bei GI Genius und Winlevi erwartet - Dätwyler H1: Reinergebnis 40,8 Mio Fr. (VJ 37,9 Mio) EBIT 75,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 76,6 Mio) Umsatz 582,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 573,8 Mio) EBIT-Marge 13,0 Prozent (AWP-Konsens: 13,4 Prozent) 2026: Weitere schrittweise Steigerung der Profitabilität erwartet Weitere schrittweise Steigerung des Umsatz erwartet H2: Für Division Industrial Verbesserung Profitabilität gg H1 erw. - Leclanché genehmigt Entlastung und Wiederwahl des Verwaltungsrats an GV - Leonteq H1: Geschäftsertrag 111,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 108,2 Mio) Vorsteuerergebnis 12,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11,8 Mio) Betriebsaufwand 99,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 96,3 Mio) Reinergebnis 12,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10,0 Mio) Aktienrückkauf Anfang 2027 falls CET1-Kapitalquote deutlich über 15 Prozent 2026: Weiterhin positives Ergebnis vor Steuern erwartet Geschäftsaufwand weiter bei rund 200 Millionen Franken erwartet - Medacta bringt NextAR Hip für Hüftoperationen auf den Markt - Medmix H1: EBITDA-Marge adj. 20,3 Prozent (AWP-Konsens: 20,9 Prozent) EBITDA adj. 43,5 Mio Fr. (VJ 44,9 Mio) Umsatz 214,4 Mio Fr. (VJ 225,4 Mio) Org. Wachstum -1,6 Prozent (AWP-Konsens: -0,3 Prozent) Reinergebnis 0,8 Mio Fr. (VJ 6,9 Mio) Effizienzprogramm bringt weitere Fortschritte Tieferer Gewinn wegen Abschreibungen und Restrukturierungskosten 2026: Ziele bestätigt, Mittelfristziele bestätigt - Meier Tobler H1: Reinergebnis 6,84 Mio Fr. (VJ 7,3 Mio) Umsatz 242,66 Mio Fr. (VJ 234,8 Mio) EBITDA-Marge 7,1 Prozent (VJ 7,4 Prozent) EBITDA 17,26 Mio Fr. (VJ 17,3 Mio) Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms im H2 geplant 2026: Anhaltende Markterholung erwartet EBITDA über Vorjahr erwartet Weiter steigender Umsatz erwartet Finanzchef Lukas Leuenberger geht Mitte 2027 - SFS H1: Umsatz 1559,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1548 Mio) EBIT 211,2 Mio Fr. (VJ 168,1 Mio) Org. Wachstum 4 Prozent (AWP-Konsens: 3,1 Prozent) EBIT adj. 206 Mio Fr. (AWP-Konsens: 182,7 Mio) EBIT-Marge adj. 13,3 Prozent (AWP-Konsens: 11,9 Prozent) Reinergebnis 149,1 Mio Fr. (VJ 111,8 Mio) Umsetzung Sparprogramm wird fortgeführt 2026: Weiter adj. EBIT-Marge von 12-15 Prozent erwartet Weiter Umsatzplus in LW inkl. Konsolidierungseff. von 3-6 Prozent erw. - Temenos Q2: Umsatz 282 Mio USD (AWP-Konsens: 296 Mio) EBIT adj. 116,1 Mio USD (AWP-Konsens: 110 Mio) EPS adj. 1,31 USD (AWP-Konsens: 1,24 USD) EBIT-Marge adj. 41,3 Prozent (AWP-Konsens: 37,3 Prozent) Umsatz Maintenance 134 Mio USD (AWP-Konsens: 133 Mio) Umsatz Subscription und SaaS 109 Mio USD (AWP-Konsens: 128 Mio) Umsatz Services 38,1 Mio USD (AWP-Konsens: 34 Mio) Q3: Subscription und SaaS-Wachstum von mindestens 30 Prozent erwartet Investieren weiter ins Geschäft mit Teams in Indien und in den USA Robuster Start ins Q3 dank starker Pipeline und neuen Deals bestätigt Guidance für 2026 und Mittelfristziele CEO: Erwarte Abschluss der verschobenen Deals im Q3 Pipeline im H2 besser als im H2 2025 und H1 2026 - Valiant H1: Reinergebnis 75,85 Mio Fr. (AWP-Konsens: 77,1 Mio) Geschäftserfolg 113,87 Mio Fr. (AWP-Konsens: 113,7 Mio) Geschäftsertrag 277,28 Mio Fr. (AWP-Konsens: 276,1 Mio) Gut unterwegs bei Strategie « 2029» Angekündigtes Aktienrückkaufprogram per 1. Juni 2026 gestartet 2026: Erwarten weiterhin «leicht höheren Konzerngewinn» NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - SIX H1: Geschäftsertrag 893 Mio Fr. (VJ 823 Mio) Reinergebnis 192 Mio Fr. (VJ 42 Mio) - Trafigura steigt in brasilianischen Strommarkt ein PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - US: Rohölbestände +2,0 Mio Barrel (Prog -0,9) gg Vorwoche auf 411,7 Benzinbestände +0,8 Mio Barrel (Prog -1,4) gg Vorwoche auf 211,3 Destillatebestände +1,4 Mio Barrel (Prog +0,3) gg Vorwoche auf 109,6 WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Norges Bank meldet Anteil von 3,011 Prozent; JPMorgan 13,451 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Nestlé: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Roche: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Givaudan: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30/14.00 Uhr) - Bystronic: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Cembra: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr/10.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.30 Uhr) - Galderma: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Leonteq: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Medmix: Ergebnis H1 (Webcast 8.30 Uhr) - SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) Freitag: - SGS: Ergebnis H1 (Media Call 07.30 Uhr) - APG SGA: Ergebnis H1 - BB Biotech: Ergebnis Q2 - Calida: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - HBM: Ergebnis Q1 - Orell Füssli: Ergebnis H1 - Schweiter: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - StarragTornos: Ergebnis H1 - Vontobel: Ergebnis H1 (Webcast 09.30) Montag: - Naturenergie: Ergebnis H1 ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: Ausland: - FR: Geschäftsklima 7/26 (08.45 Uhr) Produzentenvertrauen 7/26 (08.45 Uhr) - EU: EZB Zinsentscheid (14.15 Uhr, PK 14.45 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) CFNA-Index 6/26 (14.30 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen am 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Übernahmeangebote: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9298 (Vorabend*: 0,9296) - USD/CHF: 0,8138 (Vorabend*: 0,8146) - EUR/USD: 1,1426 (Vorabend*: 1,1411) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,12 Prozent auf 14'316 Punkte - SLI (Vortag): -0,24 Prozent auf 2'280 Punkte - SPI (Vortag): -0,02 Prozent auf 20'091 Punkte - DAX (Vortag): +0,58 Prozent auf 25'155 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,89 Prozent auf 8'438 Punkte

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