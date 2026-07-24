STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt startet kaum verändert in den Tag. Die deutlichen Verluste an der Wall Street hinterlassen in Zürich kaum Spuren. Im Fokus der Märkte stehen die Eskalation der Spannungen im Nahen Osten mit steigenden Ölpreisen sowie wachsende Bedenken über die explodierenden Investitionsausgaben der grossen Tech-Konzerne im Bereich Künstliche Intelligenz. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,14 Prozent auf 14'235 Punkte - Dow Jones: -0,97 Prozent auf 51'712 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -2,15 Prozent auf 25'138 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -2,74 Prozent auf 64'605 Punkte - Rohöl Brent: -0,79 Prozent auf 99,89 USD - Rohöl WTI: -0,94 Prozent auf 91,32 USD - Gold: -0,34 Prozent auf 4034,97 USD pro Unze - Bitcoin: 65'471 USD (-0,44 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech will Hauptsitz von Hautemorges nach Ecublens VD verlegen - UBS: Moody's erhöht Ausblick für UBS Europe auf «stabil» von «negativ» - SGS H1: Umsatz 3683 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3633 Mio) Org. Wachstum 5,6 Prozent (AWP-Konsens: 5,3 Prozent) Reinergebnis 309 Mio Fr. (VJ 314 Mio) EBIT adj. 555 Mio Fr. (AWP-Konsens: 548 Mio) EBIT-Marge adj. 15,1 Prozent (AWP-Konsens: 15,1 Prozent) Digitalgeschäft und Nachhaltigkeit treiben Wachstum an ATS-Übernahme zeigt erste Synergieeffekte Digital Trust und Nachhaltigkeitsgeschäft gewinnen an Dynamik 2026: Ausblick für organisches Umsatzwachstum bei 5-7 Prozent bestätigt Adjustierte operative Marge von mindestens 16 Prozent prognostiziert 2027: Mittelfristziele für organisches Umsatzwachstum von 5-7 Prozent bestätigt vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - APG SGA H1: Umsatz 163,6 Mio Fr. (VJ 148,2 Mio) EBIT 18,6 Mio Fr. (VJ 14,9 Mio) Reinergebnis 15,2 Mio Fr. (VJ 12,1 Mio) Planungs- und Buchungsverhalten weiter stark von Kurzfristigkeit geprägt - BB Biotech Q2: Reinergebnis 451 Mio Fr. (VJ -100 Mio) Zwölf neue Investitionen getätigt 2026: Dividendenpolitik weiterentwickelt Ab GJ 2026 gilt Zieldividendenrendite von 3-5 Prozent vorbörsliche Indikation -0,6 Prozent - Calida H1: Umsatz 93,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 99,3 Mio) Umsatz Aubade 26,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 28,0 Mio) Umsatz Calida 62,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 65,7 Mio) Umsatz Cosabella 4,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5,9 Mio) ber. EBIT -0,3 Mio Fr. (VJ -1,8 Mio) Reinergebnis -0,6 Mio Fr. (VJ +0,9 Mio) Verkauf von Cosabella an Crown Brands Group stoppt geplanten Aktienrückkauf über bis zu 2 Prozent - HBM Q1: Reingewinn 238 Mio Fr. (VJ -140,0 Mio) Portfoliovon einer starker M&A- und IPO-Dynamik getragen 2026: Dank des freundlichen Marktumfelds ist Ausblick positiv - Orell Füssli H1: Umsatz 121,41 Mio Fr. (VJ 120,1 Mio) Bereinigter EBIT 6,9 Mio Fr. (VJ 10,2 Mio) EBIT-Marge 5,6 Prozent (VJ 8,5 Prozent) Reinergebnis 4,39 Mio Fr. (VJ 7,2 Mio) 2026: Weiterhin EBIT-Marge von rund 9 Prozent erwartet Umsatzwachstum leicht unterhalb Korridor von 4-6 Prozent erwartet rechnet im H2 mit stärkeren Geschäftsentwicklung 2028: Umsatzziel von 300 Mio Fr. bestätigt EBIT-Margen-Ziel von mindestens 8 Prozent bestätigt Sieht sich auf Kurs für Strategieziele - Schweiter H1: Umsatz 450,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 436,1 Mio) EBITDA 45 Mio Fr. (VJ 43,4 Mio) EBIT 25,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 18,8 Mio) Reinergebnis 16,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11,7 Mio) 2026: Rechnen mit Umsatz im zweiten Halbjahr weiter unter Vorjahr Profitabilität über Vorjahr erwartet Konsumentenstimmund dürfte gedämpft bleiben - StarragTornos H1: Umsatz 220,5 Mio Fr. (VJ 218,2 Mio) EBIT 1,02 Mio Fr. (VJ -3,1 Mio) Reinergebnis 0,1 Mio Fr. (VJ -9,1 Mio) Auftragseingang 262,59 Mio Fr. (VJ 196,5 Mio) Hoher Anteil an Aufträgen mit langen Projektlaufzeiten Diese werden erst in kommenden Berichtsperioden umsatzwirksam Bilden solide Grundlage für die mittelfristige Entwicklung 2026: Auftragseingang auf Niveau Vorjahr erwartet Ergebnis über Vorjahr erwartet Solid. Auftragsbestand gute Grundlage für kommende Monate - Vontobel H1: Geschäftsertrag 852 Mio Fr. (AWP-Konsens: 754,8 Mio) Reinergebnis 216 Mio Fr. (AWP-Konsens: 164,8 Mio) Nettoneugeld 2,5 Mrd CHF (AWP-Konsens: 2,2 Mrd) AuM 252,2 Mrd CHF (AWP-Konsens: 251,4 Mrd) NNM Private Clients 2,5 Mrd Fr. - NNM Inst. Clients bei Null Bedeutende Fortschritte bei den Wachstumsinitiativen erzielt Fortschritte Effizienzprogramm über 100 Mio. schneller als geplant übertrifft Erwartungen mit starkem Halbjahresergebnis (HEADLINE) Antoine Boublil wird neuer Chief Financial Officer vorbörsliche Indikation +3,1 Prozent - Avolta verlängert Vertrag am Flughafen von Aruba um 8 Jahre - Cembra: platziert 601'801 eigene Aktien für rund 52 Mio Fr. - DKSH schliesst Distributionsvereinbarung mit Brilliant in Europa (HEADLINE) - EFG International: Management-Verkauf über 1,35 Mio Fr. (83'393 Aktien) - Gurit: CEO Tobias Lührig tritt per sofort zurück - CFO übernimmt ad interim - Montana Aerospace schliesst langfristigen Vertrag mit Lockheed Martin ab NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - Pfandbriefzentrale baut Anleihenbestand im 1. Halbjahr weiter aus PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Swissmem zu US-Zöllen: Rechtsverbindliches Abkommen wäre für Industrie wichtig - US-Regierung: Schweiz bleibt auf Beobachtungsliste für Währungsmanipulationen Ausland: - DE: GFK-Konsumklima für August -29,6 Pkt (Prognose -28,5); gg -29,3 VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Centiel: Anton Zahner meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent; Astaris Capital Management LLP <3 Prozent PRESSE FREITAG - Lindt&Sprüngli in USA wegen Vorwurf der Kinderarbeit verklagt (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Calida: Webcast Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Schweiter: Conf. Call Ergebnis H1 (11.00 Uhr) - Vontobel: Webcast Ergebnis H1 (09.30 Uhr) Montag: - Naturenergie: Ergebnis H1 Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q1 (Conf. Call 22.30 Uhr) - SIG: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Sika: Ergebnis H1 - Forbo: Ergebnis H1 (MK/Webcast 10.30 Uhr) - Landis+Gyr: Trading Update Q1 (Conf. Call 18.30 Uhr) - Lem: Ergebnis Q1 - Sulzer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Carlo Gavazzi: GV (10.30 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - DE: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröff., 09.30 Uhr) - FR: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröff., 09.15 Uhr) - ZO: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröff., 10.00 Uhr) - US: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröff., 15.45 Uhr) Verkauf neuer Häuser 6/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen am 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Übernahmeangebote: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9300 (Vorabend*: 0,9294) - USD/CHF: 0,8168 (Vorabend*: 0,8168) - EUR/USD: 1,1386 (Vorabend*: 1,1378) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,71 Prozent auf 14'215 Punkte - SLI (Vortag): -0,90 Prozent auf 2'260 Punkte - SPI (Vortag): -0,79 Prozent auf 19'932 Punkte - DAX (Vortag): -1,56 Prozent auf 24'763 Punkte - CAC 40 (Vortag): -1,64 Prozent auf 8'299 Punkte

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