STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die erste Sitzung der neuen Woche mit höheren 
Kursen eröffnen. Im Handel wird dabei vor allem auf die Angriffspause der USA im
Krieg mit dem Iran verwiesen. Auch der Iran setzte seine Angriffe vorerst aus 
und begründete den Schritt damit, dass es mit seinem Vorgehen lediglich 
Vergeltung auf US-Angriffe übe. "Die Angriffspause bringt eine gewisse Hoffnung 
auf Frieden, was an der Finanzmärkten natürlich gut ankommt", meinte ein 
Händler.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,44 Prozent auf 14'390 Punkte
- Dow Jones:              +0,46 Prozent auf 51'947 Punkte (Freitag)
- Nasdaq Comp:            -0,64 Prozent auf 24'976 Punkte (Freitag)
- Nikkei 225:             +0,54 Prozent auf 64'957 Punkte

- Rohöl Brent:            -6,12 Prozent auf 90,86 USD
- Rohöl WTI:              -6,10 Prozent auf 83,86 USD
- Gold:                   +1,04 Prozent auf 4098,25 USD pro Unze
- Bitcoin:                65'504 USD

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Zurich: Finma untersucht laut Pressebericht Kontrollen im Vorsorgegeschäft
  vorbörsliche Indikation -0,6 Prozent

- DKSH:  übernimmt Meliane-Markenrechte von Bayer in 30 Märkten
         Meliane erzielte 2025 einen Nettoumsatz von rund 15 Millionen Franken
         übernimmt Vertrieb für Galaxy-Produkte in 16 europäischen Märkten
        vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent

- Idorsia: schliesst Vermarktungsvereinbarung mit Jamjoom Pharma für Quviviq
           Vereinbarung mit Jamjoom Pharma umfasst Saudi-Arabien und Levante
           erhält Vorauszahlung und Umsatzbeteiligungen aus Partnerschaft

- Naturenergie H1: Umsatz 661,6 Mio Euro (VJ 810,2 Mio)
                   EBIT 68,3 Mio EUR (VJ 91,4 Mio)
                   Reinergebnis 46 Mio Euro (VJ 70,3 Mio)
             2026: Rechnen weiterhin mit EBIT von rund 120 Mio Euro

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
-

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz: -

Ausland: -

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- DKSH: Blackrock meldet Anteil von 3,016 Prozent
- R&S: Moneta ASSET Management meldet Anteil von 3,032 Prozent

PRESSE MONTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag:
- keine Ankündigung

Dienstag:
- Sika: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr)
- SIG: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Carlo Gavazzi: GV (10.30 Uhr)
- Forbo: Ergebnis H1 (MK/Webcast 10.30 Uhr)
- Landis+Gyr: Trading Update Q1 (Conf. Call 18.30 Uhr)
- Lem: Ergebnis Q1
- Sulzer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Logitech: Ergebnis Q1 (Conf. Call 22.30 Uhr)

Mittwoch:
- UBS: Ergebnis Q2 (Webcast 09.00 Uhr)
- Ascom: Ergebnis H1 (Webcast)
- Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr)
- Glencore: Production Report H1

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- UBS-CFA Index Juli (Mittwoch)

Ausland:
- DE: Ifo-Geschäftsklima 7/26 (10.00 Uhr)
- US: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (vorläufig, 14.30 Uhr)
      Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 7/26 (16.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.08.

  SIX-Indexanpassungen am 21.9.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  Übernahmeangebote: 
- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie 

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN
-

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9293 (Freitagabend*: 0,9302)
- USD/CHF: 0,8141 (Freitagabend*: 0,8181)
- EUR/USD: 1,1415 (Freitagabend*: 1,1371)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Freitag):              +0,79 Prozent auf 14'327 Punkte
- SLI (Freitag):              +0,75 Prozent auf 2'277 Punkte
- SPI (Freitag):              +0,69 Prozent auf 20'070 Punkte
- DAX (Freitag):              +1,36 Prozent auf 25'099 Punkte
- CAC 40 (Freitag):           +0,88 Prozent auf 8'372 Punkte

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(AWP)