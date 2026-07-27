STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die erste Sitzung der neuen Woche mit höheren Kursen eröffnen. Im Handel wird dabei vor allem auf die Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran verwiesen. Auch der Iran setzte seine Angriffe vorerst aus und begründete den Schritt damit, dass es mit seinem Vorgehen lediglich Vergeltung auf US-Angriffe übe. "Die Angriffspause bringt eine gewisse Hoffnung auf Frieden, was an der Finanzmärkten natürlich gut ankommt", meinte ein Händler. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,44 Prozent auf 14'390 Punkte - Dow Jones: +0,46 Prozent auf 51'947 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: -0,64 Prozent auf 24'976 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: +0,54 Prozent auf 64'957 Punkte - Rohöl Brent: -6,12 Prozent auf 90,86 USD - Rohöl WTI: -6,10 Prozent auf 83,86 USD - Gold: +1,04 Prozent auf 4098,25 USD pro Unze - Bitcoin: 65'504 USD UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich: Finma untersucht laut Pressebericht Kontrollen im Vorsorgegeschäft vorbörsliche Indikation -0,6 Prozent - DKSH: übernimmt Meliane-Markenrechte von Bayer in 30 Märkten Meliane erzielte 2025 einen Nettoumsatz von rund 15 Millionen Franken übernimmt Vertrieb für Galaxy-Produkte in 16 europäischen Märkten vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent - Idorsia: schliesst Vermarktungsvereinbarung mit Jamjoom Pharma für Quviviq Vereinbarung mit Jamjoom Pharma umfasst Saudi-Arabien und Levante erhält Vorauszahlung und Umsatzbeteiligungen aus Partnerschaft - Naturenergie H1: Umsatz 661,6 Mio Euro (VJ 810,2 Mio) EBIT 68,3 Mio EUR (VJ 91,4 Mio) Reinergebnis 46 Mio Euro (VJ 70,3 Mio) 2026: Rechnen weiterhin mit EBIT von rund 120 Mio Euro NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DKSH: Blackrock meldet Anteil von 3,016 Prozent - R&S: Moneta ASSET Management meldet Anteil von 3,032 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Ankündigung Dienstag: - Sika: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - SIG: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Carlo Gavazzi: GV (10.30 Uhr) - Forbo: Ergebnis H1 (MK/Webcast 10.30 Uhr) - Landis+Gyr: Trading Update Q1 (Conf. Call 18.30 Uhr) - Lem: Ergebnis Q1 - Sulzer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Logitech: Ergebnis Q1 (Conf. Call 22.30 Uhr) Mittwoch: - UBS: Ergebnis Q2 (Webcast 09.00 Uhr) - Ascom: Ergebnis H1 (Webcast) - Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Glencore: Production Report H1 ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Juli (Mittwoch) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 7/26 (10.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (vorläufig, 14.30 Uhr) Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 7/26 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen am 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Übernahmeangebote: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9293 (Freitagabend*: 0,9302) - USD/CHF: 0,8141 (Freitagabend*: 0,8181) - EUR/USD: 1,1415 (Freitagabend*: 1,1371) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): +0,79 Prozent auf 14'327 Punkte - SLI (Freitag): +0,75 Prozent auf 2'277 Punkte - SPI (Freitag): +0,69 Prozent auf 20'070 Punkte - DAX (Freitag): +1,36 Prozent auf 25'099 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,88 Prozent auf 8'372 Punkte

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