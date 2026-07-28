STIMMUNG Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine wenig veränderte Eröffnung ab. Am Vortag hatten die Entspannungssignale im Nahen Osten dem Leitindex SMI zu neuen Höchstständen verholfen. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,05 Prozent auf 14'415 Punkte - Dow Jones: +0,51 Prozent auf 52'210 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,18 Prozent auf 24'932 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -4,03 Prozent auf 62'313 Punkte - Rohöl Brent: -1,20 Prozent auf 87,30 USD - Rohöl WTI: -0,96 Prozent auf 81,82 USD - Gold: -0,65 Prozent auf 4050,36 USD pro Unze - Bitcoin: 63'544 USD (-2,97 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika H1: Umsatz 5589,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5442 Mio) EBITDA 1063 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1021 Mio) EBITDA-Marge 19,0 Prozent (AWP-Konsens: 18,7 Prozent) Reinergebnis 552,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 523 Mio) Q2: Org. Wachstum +5,7 Prozent (Q1 -0,2 Prozent) Mittelfristige Ziele im Rahmen der Strategie 2028 bestätigt Effizienzprogramm Fast Forward ist auf Kurs Alle Regionen verzeichneten ein stärkeres Umsatzwachstum 2026: hebt Wachstumsprognose nach starkem Halbjahr an Umsatzwachstum von 3 Prozent bis 6 Prozent in Lokalwährungen erwartet EBITDA-Marge von 19,0 Prozent bis 19,5 Prozent prognostiziert Werden aktuelle Konsenserwartungen für das EBITDA in CHF erreichen Sprecher: EBITDA-Konsens 2026 liegt bei rund 2,16 Mrd Fr Das entspricht einer EBITDA-Marge von 19,3 Prozent vorbörsliche Indikation +4,9 Prozent - Forbo H1: Umsatz 545,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 535,1 Mio) Umsatz Movement Systems 175,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 169,5 Mio) Umsatz Flooring Systems 370,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 364,8 Mio) EBIT 41,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 41,6 Mio) EBIT-Marge 7,7 Prozent (AWP-Konsens: 7,8 Prozent) Reinergebnis 30,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,1 Mio) H1 war geprägt von anhaltender Schwäche in globaler Konjunktur 2026: Weiter Umsatz leicht tiefer, op. Gewinn leicht höher erwartet Neue mittelfr. Strategie wird am CMD im Oktober präsentiert vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent - Lem Q1: Auftragseingang 104,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 80,6 Mio) Umsatz 85,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 72,2 Mio) EBIT 12,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6,8 Mio) EBIT-Marge 14,6 Prozent (AWP-Konsens: 9,4 Prozent) Reinergebnis 9,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4,1 Mio) hält an Mittelfristzielen fest Sehen gute Anzeichen weiterer Erholung der Auftragslage Globales makro-ökonomisches Umfeld bleibt unsicher - Schlatter: CEO Werner Schmidli tritt per 31. Juli 2026 zurück Chief Sales Officer Daniel Zappa wird CEO ab 1. August 2026 Roger Widmer wird Chief Sales Officer per 1. August 2026 Strategie und finanzielle Erwartungen für 2026 unverändert - SIG Group H1: Org. Wachstum +0,4 Prozent (Q1: -0,2 Prozent) Umsatz 1559,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 1541 Mio) EBIT adj. 243,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 224,2 Mio) EBIT-Marge adj. 15,6 Prozent (AWP-Konsens: 14,6 Prozent) Reinergebnis adj. 133,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 121,3 Mio) auf steigende Rohstoff- und Frachtkosten reagiert Q2: Bag-in-Boxes und Standbeutel in Nordamerika leicht gewachsen starke Entwicklung in Amerika bei aseptischen Kartonpackungen identifizieren weiterhin Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung 2026: Ausblick bestätigt bereinigtes Wachstum 0-2 Prozent; EBIT-Marge zwischen 15,7-16,2 Prozent vorbörsliche Indikation +4,4 Prozent - Sulzer H1: Umsatz 1673 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1693 Mio) Auftragseingang 1787 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1767 Mio) EBITDA-Marge 15,5 Prozent (AWP-Konsens: 15,0 Prozent) EBITDA 258,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 253,8 Mio) Reinergebnis 138,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 143,5 Mio) 2026: Bisherige Prognosen bestätigt H2 dürfte stärker ausfallen als H1 Potential bleibt hoch, insbes. bei Wasser, Energie, Chemikalien vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent - Warteck Invest kauft zwei Gebäude mit 28 Wohnungen in Münchenstein NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - Groupe E mit nächstem Wechsel auf der CFO-Position - Bobst erleidet im ersten Semester deutlichen Verlust PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cosmo: Capital meldet Anteil von 4,934 Prozent - DocMorris: BNP Paribas meldet Anteil von 5,327 Prozent - R&S: Moneta ASSET Management meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Sika: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - SIG: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Carlo Gavazzi: GV (10.30 Uhr) - Forbo: Ergebnis H1 (MK/Webcast 10.30 Uhr) - Landis+Gyr: Trading Update Q1 (Conf. Call 18.30 Uhr) - Sulzer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Logitech: Ergebnis Q1 (Conf. Call 22.30 Uhr) Mittwoch: - UBS: Ergebnis Q2 (Webcast 09.00 Uhr) - Ascom: Ergebnis H1 (Webcast) - Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Glencore: Production Report H1 Donnerstag: - Avolta: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Bachem: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Bucher: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - DSM-Firmenich: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Kardex: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Lastminute: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Zehnder: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Juli (Mittwoch) - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q2 (Donnerstag) - KOF Konjunkturbarometer Juli (Donnerstag) Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 7/26 (08.45 Uhr) - DE: Monatsbericht (12.00 Uhr) - US: ADP-Index (14.15 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 6/26 (vorläufig, 14.30 Uhr) FHFA Hauspreisindex 5/26 (15.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 7/26 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 7/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen am 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Übernahmeangebote: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9314 (Vorabend*: 0,9311) - USD/CHF: 0,8191 (Vorabend*: 0,8189) - EUR/USD: 1,1370 (Vorabend*: 1,1369) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,66 Prozent auf 14'422 Punkte - SLI (Vortag): +0,63 Prozent auf 2'291 Punkte - SPI (Vortag): +0,57 Prozent auf 20'184 Punkte - DAX (Vortag): +1,04 Prozent auf 25'361 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,40 Prozent auf 8'406 Punkte

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