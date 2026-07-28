STIMMUNG
Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine wenig veränderte 
Eröffnung ab. Am Vortag hatten die Entspannungssignale im Nahen Osten dem 
Leitindex SMI zu neuen Höchstständen verholfen.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,05 Prozent auf 14'415 Punkte
- Dow Jones:              +0,51 Prozent auf 52'210 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -0,18 Prozent auf 24'932 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -4,03 Prozent auf 62'313 Punkte

- Rohöl Brent:            -1,20 Prozent auf 87,30 USD
- Rohöl WTI:              -0,96 Prozent auf 81,82 USD
- Gold:                   -0,65 Prozent auf 4050,36 USD pro Unze
- Bitcoin:                63'544 USD (-2,97 Prozent in den letzten 24h)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Sika H1: Umsatz 5589,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5442 Mio)
           EBITDA 1063 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1021 Mio)
           EBITDA-Marge 19,0 Prozent (AWP-Konsens: 18,7 Prozent)
           Reinergebnis 552,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 523 Mio)
       Q2: Org. Wachstum +5,7 Prozent (Q1 -0,2 Prozent)
       Mittelfristige Ziele im Rahmen der Strategie 2028 bestätigt
       Effizienzprogramm Fast Forward ist auf Kurs
       Alle Regionen verzeichneten ein stärkeres Umsatzwachstum
       2026: hebt Wachstumsprognose nach starkem Halbjahr an
             Umsatzwachstum von 3 Prozent bis 6 Prozent in Lokalwährungen erwartet
             EBITDA-Marge von 19,0 Prozent bis 19,5 Prozent prognostiziert
             Werden aktuelle Konsenserwartungen für das EBITDA in CHF erreichen
             Sprecher: EBITDA-Konsens 2026 liegt bei rund 2,16 Mrd Fr
             Das entspricht einer EBITDA-Marge von 19,3 Prozent
        vorbörsliche Indikation +4,9 Prozent

- Forbo H1: Umsatz 545,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 535,1 Mio)
            Umsatz Movement Systems 175,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 169,5 Mio)
            Umsatz Flooring Systems 370,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 364,8 Mio) 
            EBIT 41,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 41,6 Mio)
            EBIT-Marge 7,7 Prozent (AWP-Konsens: 7,8 Prozent)
            Reinergebnis 30,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,1 Mio)
            H1 war geprägt von anhaltender Schwäche in globaler Konjunktur
      2026: Weiter Umsatz leicht tiefer, op. Gewinn leicht höher erwartet
      Neue mittelfr. Strategie wird am CMD im Oktober präsentiert
         vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent

- Lem Q1: Auftragseingang 104,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 80,6 Mio)
          Umsatz 85,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 72,2 Mio)
          EBIT 12,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6,8 Mio)
          EBIT-Marge 14,6 Prozent (AWP-Konsens: 9,4 Prozent)
          Reinergebnis 9,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4,1 Mio)
       hält an Mittelfristzielen fest
       Sehen gute Anzeichen weiterer Erholung der Auftragslage
       Globales makro-ökonomisches Umfeld bleibt unsicher
       
- Schlatter: CEO Werner Schmidli tritt per 31. Juli 2026 zurück
             Chief Sales Officer Daniel Zappa wird CEO ab 1. August 2026
             Roger Widmer wird Chief Sales Officer per 1. August 2026
             Strategie und finanzielle Erwartungen für 2026 unverändert

- SIG Group H1: Org. Wachstum +0,4 Prozent (Q1: -0,2 Prozent)
                Umsatz 1559,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 1541 Mio)
                EBIT adj. 243,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 224,2 Mio)
                EBIT-Marge adj. 15,6 Prozent (AWP-Konsens: 14,6 Prozent)
                Reinergebnis adj. 133,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 121,3 Mio)
                auf steigende Rohstoff- und Frachtkosten reagiert
            Q2: Bag-in-Boxes und Standbeutel in Nordamerika leicht gewachsen
                starke Entwicklung in Amerika bei aseptischen Kartonpackungen
             identifizieren weiterhin Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung
         2026: Ausblick bestätigt
               bereinigtes Wachstum 0-2 Prozent; EBIT-Marge zwischen 15,7-16,2 Prozent
       vorbörsliche Indikation +4,4 Prozent

- Sulzer H1: Umsatz 1673 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1693 Mio)
             Auftragseingang 1787 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1767 Mio)
             EBITDA-Marge 15,5 Prozent (AWP-Konsens: 15,0 Prozent)
             EBITDA 258,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 253,8 Mio)
             Reinergebnis 138,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 143,5 Mio)
        2026: Bisherige Prognosen bestätigt
              H2 dürfte stärker ausfallen als H1
              Potential bleibt hoch, insbes. bei Wasser, Energie, Chemikalien
          vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent

- Warteck Invest kauft zwei Gebäude mit 28 Wohnungen in Münchenstein

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
- Groupe E mit nächstem Wechsel auf der CFO-Position
- Bobst erleidet im ersten Semester deutlichen Verlust

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz: -

Ausland: -

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Cosmo: Capital meldet Anteil von 4,934 Prozent
- DocMorris: BNP Paribas meldet Anteil von 5,327 Prozent
- R&S: Moneta ASSET Management meldet Anteil von <3 Prozent

PRESSE DIENSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Dienstag:
- Sika: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr)
- SIG: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Carlo Gavazzi: GV (10.30 Uhr)
- Forbo: Ergebnis H1 (MK/Webcast 10.30 Uhr)
- Landis+Gyr: Trading Update Q1 (Conf. Call 18.30 Uhr)
- Sulzer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Logitech: Ergebnis Q1 (Conf. Call 22.30 Uhr)

Mittwoch:
- UBS: Ergebnis Q2 (Webcast 09.00 Uhr)
- Ascom: Ergebnis H1 (Webcast)
- Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr)
- Glencore: Production Report H1

Donnerstag:
- Avolta: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.30 Uhr)
- Bachem: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)
- Bucher: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr)
- DSM-Firmenich: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr)
- Idorsia: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr)
- Inficon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.30 Uhr)
- Kardex: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- Lastminute: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Zehnder: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr)

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- UBS-CFA Index Juli (Mittwoch)
- BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q2 (Donnerstag)
- KOF Konjunkturbarometer Juli (Donnerstag)

Ausland:
- FR: Verbrauchervertrauen 7/26 (08.45 Uhr)
- DE: Monatsbericht (12.00 Uhr)
- US: ADP-Index (14.15 Uhr)
      Lagerbestände Grosshandel 6/26 (vorläufig, 14.30 Uhr)
      FHFA Hauspreisindex 5/26 (15.00 Uhr)
      Richmond Fed Herstellerindex 7/26 (16.00 Uhr)
      Verbrauchervertrauen 7/26 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.08.

  SIX-Indexanpassungen am 21.9.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  Übernahmeangebote: 
- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie 

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN
-

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9314 (Vorabend*: 0,9311)
- USD/CHF: 0,8191 (Vorabend*: 0,8189)
- EUR/USD: 1,1370 (Vorabend*: 1,1369)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,66 Prozent auf 14'422 Punkte
- SLI (Vortag):              +0,63 Prozent auf 2'291 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,57 Prozent auf 20'184 Punkte
- DAX (Vortag):              +1,04 Prozent auf 25'361 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,40 Prozent auf 8'406 Punkte

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(AWP)