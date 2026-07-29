STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt dürfte sich die jüngste Rekordjagd auch zur Wochenmitte weiter fortsetzen. Dabei gilt es eine Vielzahl an Nachrichten und Daten zu verarbeiten - allen voran die Quartalszahlen der beiden Blue Chips UBS und Logitech. VORGABEN (07.58 Uhr) - SMI vorbörslich bei IG: +0,16 Prozent auf 14'601 Punkte - Dow Jones: +1,03 Prozent auf 52'747 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,22 Prozent auf 24'877 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -2,08 Prozent auf 61'070 Punkte - Rohöl Brent: +3,78 Prozent auf 87,27 USD - Rohöl WTI: +3,42 Prozent auf 81,97 USD - Gold: +0,08 Prozent auf 4032,11 USD pro Unze - Bitcoin: 63'955 USD (+0,84 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech Q1: EBIT 258,6 Mio USD (AWP-Konsens: 181 Mio) Umsatz 1227 Mio USD (AWP-Konsens: 1202 Mio) Reinergebnis 235,7 Mio USD (AWP-Konsens: 165 Mio) Reingewinn non-GAAP 269,0 Mio USD (AWP-Konsens: 195 Mio) EBIT non-GAAP 290,4 Mio USD (AWP-Konsens: 209 Mio) Bruttomarge non-GAAP 49,8 Prozent (AWP-Konsens: 43,7 Prozent) 2026/27: Nachfrage-Momentum aus Q1 dürfte sich fortsetzen Op. Marge am oberen Ende der langfr. Zielspanne (15-18 Prozent) erw. Q2: Umsatz von 1185 bis 1220 Mio USD erwartet, Wachstum 0-3 Prozent Non-GAAP EBIT von 185 bis 210 Mio USD erwartet Ausblick mit Gegenwind von rd. 20 Mio USD aus Zulieferer-Ausfall Q3: Zulieferer-Ausfall könnte bis 200 Mio USD Umsatz kosten Zulieferer-Problem sollte bis zum Q4 gelöst sein CEO: Besonders erfreut über beschleunigtes Wachstum in Gaming Geografische Diversifikation hat sich ausgezahlt Sind trotz Zulieferer-Problem zuversichtlich für Q2 Haben weitere Zulieferer, aber Angebotslage derzeit angespannt KI ist ein starker Rückenwind für Video Collaboration CFO: Haben Lagerbestand, um Auswirkungen abzufedern Ahnlicher einfluss Iran-krieg in Q2 wie in Q1 erwartet vorbörsliche Indikation -7,1 Prozent - UBS Q2: Gewinn vor Steuern 3594 Mio USD (AWP-Konsens: 3116 Mio) Gewinn vor Steuern adj. 3887 Mio USD (AWP-Konsens: 3505 Mio) Konzernergebnis 2800 Mio USD (AWP-Konsens: 2385 Mio) Cost-Income-Ratio 72,9 Prozent, bereinigt 70,0 Prozent Rendite (RoCET1) 15,4 Prozent, bereinigt 16,4 Prozent AuM 7326 Mrd USD (Ende März: 6881 Mrd) Harte Kernkapitalquote (CET) 14,4 Prozent (VQ 14,7 Prozent) Leverage Ratio (CET) 4,4 Prozent (VQ 4,4 Prozent) Netto-Neugeldzufluss GWM 36 Mrd USD Netto-Neugelder AM 6 Mrd USD Personalbestand FTE intern 99'085 (Ende März: 101'594) Geschäftsertrag 13'700 Mio USD (AWP-Konsens: 13'202 Mio) Betriebsaufwand 9986 Mio USD (VJ 9756 Mio) Zusätzliche Einsparungen von 1,1 Mrd USD brutto erzielt Einsparungen gegenüber Kostenbasis 2022 aktuell bei 12,6 Mrd USD Auf gutem Weg für Einsprungen von 13,5 Mrd USD bis Ende 2026 Neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 3 Mrd USD (bis Ende Q2 2027) Aktienrückkäufe von mind. 1 Mrd USD in nächsten 3 Monaten geplant Gut aufgestellt, um bis Ende 2026 RoCET1-Ziel von 15 Prozent zu übertreffen Gut aufgestellt, um angestrebtes Cost/Income-Ziel zu erreichen Abschluss der CS-Integration zum Jahresende 2026 auf gutem Weg Abgrenzung für Dividende im mittleren 10 Prozent-Bereich vorgenommen 90 Prozent der alten CS IT-Anwendungen per 30.6. stillgelegt vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - Kühne+Nagel baut Luftfrachtnetz für Pharmaprodukte aus - Nestlé gewinnt KitKat-Streit in Indien (Presse) - Roche: Management-Verkauf über 2,08 Mio Fr. - Ascom H1: Auftragseingang 174,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 161,7 Mio) EBITDA-Marge 9,7 Prozent (AWP-Konsens: 9,1 Prozent) EBITDA 13,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12,9 Mio) Umsatz 139,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 141,3 Mio) Reinergebnis 5,4 Mio Fr. (VJ 2,2 Mio) strukturelle Nachfragefaktoren bleiben bestehen Lisa Reck neu Head of Marketing und GL-Mitglied 2026: Ausblick bestätigt Hoher Auftragsbestand ermöglicht guten Start ins H2 2026 - Autoneum H1: Umsatz 1155 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1151 Mio) EBIT 69,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 64,8 Mio) Reinergebnis 46,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 43,6 Mio) EBIT-Marge 6 Prozent (AWP-Konsens: 5,6 Prozent) Reingewinn Aktionäre 31,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 34,0 Mio) 2026: weiterhin Umsatz von 2,2 bis 2,4 Mrd Fr erwartet neu EBIT-Marge von 5,7 Prozent bis 6,2 Prozent, FCF über 110 Mio Fr erwartet vorbörsliche Indikation +4,9 Prozent - Landis+Gyr Q1: Umsatz 232,3 Mio USD (VJ 249,1 Mio USD) Auftragseingang 167,0 Mio USD (VJ 171,7 Mio USD) Bereinigte Bruttogewinnmarge 37,4 Prozent (VJ 34,6 Prozent) Bereinigter Bruttogewinn 87,0 Mio USD (VJ 86,2 Mio) Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Beschleunigung des Aktienrückkaufs durch Festpreisangebot Festpreisangebot für Rückkauf eigener Aktien von bis zu 50 Mio Fr Bedingungen des Festpreisangebots vorauss. am 3.8. veröffentlicht Treiben Vorbereitungen für eine Kotierung in den USA weiter voran vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - Basilea erhält weitere 30 Mio Dollar für Fosmanogepix-Studie von BARDA - Naturenergie erhält Stromnetz-Konzession in Maulburg bis 2046 - Temenos ordnet Führung im Produkt- und Technologiebereich neu NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - DE: EINFUHRPREISE JUNI +6,1 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +6,0) EINFUHRPREISE JUNI -0,7 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -0,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Capital meldet Anteil von 5,092 Prozent - LLB: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Medmix: Nicolas Mathys meldet Anteil von 3,344 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,007 Prozent - Siegfried: Swisscanto meldet Anteil von 5,02 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von 3,036 Prozent PRESSE MITTWOCH - Martullo will Bally retten und Schweizer Produktion wieder hochfahren (TA) - FIFA-Chef Infantino plant Investoren-Deal für WM-Rechte (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - UBS: Webcast Ergebnis Q2 (09.00 Uhr) - Ascom: Webcast Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Autoneum: Conf. Call Ergebnis H1 (9.00 Uhr) Donnerstag: - Avolta: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Bachem: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Bucher: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - DSM-Firmenich: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Kardex: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Lastminute: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Zehnder: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) Freitag: - Holcim: Ergebnis H1 (MK/Webcast 09.00/10.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis Q2 (Webcast 13.00 Uhr) - Coltene: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Comet: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Interroll: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Leclanché: Ergebnis 2025 - Medacta: Umsatz H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Perrot Duval: Ergebnis H1 ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Juli (10.00 Uhr) - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q2 (Donnerstag) - KOF Konjunkturbarometer Juli (Donnerstag) - SNB: Ergebnis H1 (Freitag) - BFS: Dienstleistungsumsätze Mai (Freitag) Detailhandelsumsätze Juni (Freitag) Ausland: - DE: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers - US: EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Kevin Warsh, 20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen am 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Übernahmeangebote: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9323 (Vorabend*: 0,9326) - USD/CHF: 0,8182 (Vorabend*: 0,8190) - EUR/USD: 1,1394 (Vorabend*: 1,1386) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +1,04 Prozent auf 14'571 Punkte - SMIM (Vortag): +1,31 Prozent auf 3'126 Punkte - SPI (Vortag): +1,08 Prozent auf 20'401 Punkte - DAX (Vortag): +0,41 Prozent auf 25'464 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,63 Prozent auf 8'459 Punkte

awp-robot/ra/ys