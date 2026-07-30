STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag auf eine etwas tiefere Eröffnung zu. Seit dem Rekordhoch über 14'650 Punkten im frühen Handel des Vortages geht es damit weiter bergab. Weniger der Entscheid der US-Notenbank, die Zinsen unverändert zu lassen, sorgt für eine gewisse Verunsicherung, als vielmehr die unklare Kommunikation des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,59 Prozent auf 14'400 Punkte - Dow Jones: -2,19 Prozent auf 51'594 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -1,74 Prozent auf 24'443 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +0,61 Prozent auf 61'808 Punkte - Rohöl Brent: +2,73 Prozent auf 93,22 USD - Rohöl WTI: +1,66 Prozent auf 85,88 USD - Gold: -0,71 Prozent auf 4037,26 USD pro Unze - Bitcoin: 63'975 USD (-0,64 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Avolta H1: Kern-Umsatz 6437 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6443 Mio) Org. Kern-Wachstum +3,7 Prozent (AWP-Konsens: 3,6 Prozent) Organisches Wachstum +3,7 Prozent; ohne Naher Osten bei +5,2 Prozent Kern-EBITDA 583 Mio Fr. (AWP-Konsens: 587 Mio) Kern-EBITDA-Marge 9,1 Prozent (AWP-Konsens: 9,1 Prozent) Kern-Reinergebnis 201 Mio Fr. (VJ 226 Mio) Equity FCF 207 Mio Fr. (AWP-Konsens: 174 Mio) 2026: Org. Wachstum im Juli +4,1 Prozent, ohne Naher Osten +4,8 Prozent Einfluss Nahost-Konflikt wird weiter als temporär eingeschätzt Bei Kern-EBITDA-Marge bis 2027 weiter +20-40 BP pro Jahr erwartet Weiter organisches Umsatzwachstum von jährlich 5-7 Prozent bis 2027 erwartet Abschluss der Übernahme von DFS-Okinawa wird in Kürze erwartet vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent - Bachem H1: Umsatz 326,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 322,3 Mio) EBIT 54,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 45,1 Mio) EBIT-Marge 16,6 Prozent (AWP-Konsens: 13,9 Prozent) EBITDA 82,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 75,1 Mio) EBITDA-Marge 25,4 Prozent (AWP-Konsens: 23,3 Prozent) Reinergebnis 50,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33,8 Mio) Hochfahren der Produktion entscheidend für Umsatzrealisierung beruft Chief Commercial Officer Boris Corpataux in Geschäftsleitung 2026: Umsatzwachstum in LW zwischen 35 und 40 Prozent erwartet EBITDA-Marge in Lokalwährungen im tiefen Dreissigerbereich erw. CAPEX-Investitionen von 350-400 Millionen Franken vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent - Bucher H1: Umsatz 1471 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1477 Mio) EBIT 105 Mio Fr. (AWP-Konsens: 118 Mio) EBIT-Marge 7,1 Prozent (AWP-Konsens: 8,0 Prozent) Reinergebnis 88 Mio Fr. (VJ 143 Mio) Auftragseingang 1241 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1237 Mio) 2026: Leicht weniger Umsatz erwartet Betriebsgewinnmarge unter Vorjahresniveau ohne Grundstückverkauf Nachfrageerholung durch mehr politische Unsicherheiten gedämpft vorbörsliche Indikation -4,3 Prozent - Clariant: Amsterdamer Landgericht weisst Shells Schadensersatzklage zurück vorbörsliche Indikation +10,7 Prozent - DSM-Firmenich H1: Umsatz 4664 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4630 Mio) EBITDA adj. 900 Mio Fr. (AWP-Konsens: 896 Mio) EBITDA-Marge adj. 19,3 Prozent (VJ 19,5 Prozent) Reinergebnis 221 Mio EUR (VJ 541 Mio) Q2: Org. Wachstum 6,0 Prozent (AWP-Konsens: 4,0 Prozent) 2026: Ausblick bestätigt organ. Wachstum 2-4 Prozent und EBITDA-Marge rund 20 Prozent bestätigt 2027: Weiterer Margensprung dank Restrukturierungsprogramm Sparprogramm könnte in 18-24 Monaten rund 1000 Stellen kosten Aktienrückkaufp. über 540 Mio EUR per 24.Juli zu 62 Prozent umgesetzt - Idorsia H1: Umsatz 110 Mio Fr. (VJ 131 Mio) Umsatz Quviviq 91 Mio Fr. (VJ 56 Mio) Betriebsergebnis -63 Mio Fr. (VJ 64 Mio) Flüssige Mittel 89 Mio Fr. (2025: 89 Mio) Q2: Reinergebnis -107 Mio Fr. (VJ -11 Mio) 2026: Weiter operativer Verlust nach US GAAP von 160 Mio Fr. erw. - Inficon Q2: Umsatz 198,1 Mio USD (AWP-Konsens: 189,8 Mio) EBIT-Marge 21,3 Prozent (AWP-Konsens: 19,1 Prozent) Rekordhoher Auftragseingang, book-to-bill über 1 EBIT 42,3 Mio USD (AWP-Konsens: 36,2 Mio) Reinergebnis 32,3 Mio USD (AWP-Konsens: 29,6 Mio) 2026: Hebt erneut Ausblick an Neu EBIT-Marge von 19-20 Prozent erwartet (alt 18-20 Prozent) Neu Umsatz von 750 bis 780 Mio USD erw. (alt 710-750 Mio) vorbörsliche Indikation +7,7 Prozent - Kardex H1: Umsatz 440,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 434,3 Mio) Umsatz Remstar 251,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 263,4 Mio) Umsatz Mlog/AS 189,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 169,6 Mio) EBIT 30,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 29,0 Mio) Reinergebnis 22,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 20,7 Mio) Auftragseingang 571,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 518,3 Mio) 2026: EBIT-Marge von 8-10 Prozent prognostiziert Umsatzwachstum von 15-20 Prozent erwartet Auftragseingang soll um 15-20 Prozent steigen Mittelfristziele für die Jahre 2029-2031 bestätigt - Lastminute H1: Umsatz 189,7 Mio EUR (VJ 182,8 Mio) EBITDA adj. 28,4 Mio EUR (VJ 28,9 Mio) Reinergebnis -0,5 Mio EUR (VJ 7,8 Mio) Q2 branchenweiter Trend kürzerer Buchungsvorläufe wegen Nahost 2026: Umsatzwachstum neu im mittleren einstelligen Prozentbereich EBITDA adj. mittl. einstelliger Prozentbereich bis ca. 10 Prozent - Perrot Duval 2025/26: Umsatz 15,3 Mio Fr. (VJ 13,9 Mio) Reinergebnis -3,95 Mio Fr. (VJ -1,9 Mio) (KORREKTUR) Verzicht auf Dividendenzahlung 2026/27: Wachstum aus abgelaufenen Jahr dürfte sich fortsetzen - Perrot Duval übernimmt IT- und Cloud-Dienstleister Infomaniak Reverse-Takeover-Transaktion mit Infomaniak-Aktionären Im Gegenzug beteiligen sich Infomaniak-Aktionäre an der Gruppe Aktionäre stimmen an GV vom 24. September über Transakton ab Gleichzeitig Verkauf von Füll Process ans Management geplant - Vontobel: Moody's bestätigt Kreditrating und erhöht Ausblick - Zehnder H1: Umsatz 394,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 391,0 Mio) Umsatz Lüftungen 272,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 265,2 Mio) Umsatz Heizkörper 122,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 126,6 Mio) EBIT adj. 37,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 34,6 Mio) EBIT-Marge adj. 9,5 Prozent (AWP-Konsens: 9,0 Prozent) EBIT 32,2 Mio EUR (VJ 32,7 Mio) Reinergebnis 23,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 23,1 Mio) Bautätigkeit in Europa bleibt insgesamt auf niedrigem Niveau Einmalkosten von 5,5 Mio EUR durch Reorganisation weiterhin Mittelfristziel 5 Prozent Umsatzwachstum und 9-11 Prozent EBIT-Marge Nahostkrieg könnte Bautätigkeit weiter belasten 2026: Umsatz zwischen 770 und 790 Mio EUR erwartet Bereinigte EBIT-Marge etwa auf H1-Niveau von 9,5 Prozent erwartet Erwarten sich stabilisierende Renovierungsmärkte Erwarten vorsichtige Erholung bei den Neubauten NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - ZKB zahlt Bail-in-Anleihe zurück PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - FR: BIP Q2 0,2 Prozent gg VQ (Prognose 0,2) - 1. Schätzung - US: Rohölbestände -7,2 Mio Barrel (Prog +0,3) gg Vorwoche auf 404,5 Benzinbestände 0,0 Mio Barrel (Prog -1,0) gg Vorwoche auf 211,3 Destillatebestände +1,1 Mio Barrel (Prog -0,1) gg Vorwoche auf 110,6 WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: FIL Limited meldet Anteil von 4,994 Prozent - Calida: VP Fund Solutions meldet Anteil von 5,054 Prozent - DKSH: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: BNP Paribas meldet Anteil von <3 Prozent; UBS Group AG 18,281 Prozent - Partners Group: Capital meldet Anteil von <3 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Tecan: The Goldman Sachs, Inc meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Avolta: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Bachem: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Bucher: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - DSM-Firmenich: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Kardex: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Lastminute: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Zehnder: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) Freitag: - Holcim: Ergebnis H1 (MK/Webcast 09.00/10.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis Q2 (Webcast 13.00 Uhr) - Coltene: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Comet: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Interroll: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Leclanché: Ergebnis 2025 - Medacta: Umsatz H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Perrot Duval: Ergebnis H1 - SNB: Ergebnis H1 Montag: - Sportradar: Ergebnis Q2 (Webcast 14.30 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q2 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Juli (09.00 Uhr) - BFS: Dienstleistungsumsätze Mai (Freitag) Detailhandelsumsätze Juni (Freitag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli (Montag) - KOF Beschäftigungsindikator Q3 (Montag) Ausland: - IT: BIP Q2/26 (vorab, 10.00 Uhr) - DE: BIP Q2/26 (Schnellmeldung, 10.00 Uhr) Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig, 14.00 Uhr) - ZO: Wirtschaftsvertrauen 7/26 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig, 11.00 Uhr) BIP Q2/26 (vorab, 11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 6/26 (11.00 Uhr) - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 6/26 (14.30 Uhr) Realeinkommen 6/26 (14.30 Uhr) PCE-Preisindex 6/26 (14.30 Uhr) BIP Q2/26 (vorab, 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen am 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Übernahmeangebote: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9338 (Vorabend*: 0,9332) - USD/CHF: 0,8157 (Vorabend*: 0,8148) - EUR/USD: 1,1448 (Vorabend*: 1,1453) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,58 Prozent auf 14'486 Punkte - SMIM (Vortag): +0,23 Prozent auf 3'134 Punkte - SPI (Vortag): -0,45 Prozent auf 20'310 Punkte - DAX (Vortag): -0,01 Prozent auf 25'460 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,60 Prozent auf 8'408 Punkte

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