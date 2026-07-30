STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag auf eine etwas tiefere Eröffnung
zu. Seit dem Rekordhoch über 14'650 Punkten im frühen Handel des Vortages geht 
es damit weiter bergab. Weniger der Entscheid der US-Notenbank, die Zinsen 
unverändert zu lassen, sorgt für eine gewisse Verunsicherung, als vielmehr die 
unklare Kommunikation des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,59 Prozent auf 14'400 Punkte
- Dow Jones:              -2,19 Prozent auf 51'594 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -1,74 Prozent auf 24'443 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +0,61 Prozent auf 61'808 Punkte

- Rohöl Brent:            +2,73 Prozent auf 93,22 USD
- Rohöl WTI:              +1,66 Prozent auf 85,88 USD
- Gold:                   -0,71 Prozent auf 4037,26 USD pro Unze
- Bitcoin:                63'975 USD (-0,64 Prozent in den letzten 24h)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Avolta H1: Kern-Umsatz 6437 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6443 Mio)
             Org. Kern-Wachstum +3,7 Prozent (AWP-Konsens: 3,6 Prozent)
             Organisches Wachstum +3,7 Prozent; ohne Naher Osten bei +5,2 Prozent
             Kern-EBITDA 583 Mio Fr. (AWP-Konsens: 587 Mio)
             Kern-EBITDA-Marge 9,1 Prozent (AWP-Konsens: 9,1 Prozent)
             Kern-Reinergebnis 201 Mio Fr. (VJ 226 Mio)
             Equity FCF 207 Mio Fr. (AWP-Konsens: 174 Mio)
       2026: Org. Wachstum im Juli +4,1 Prozent, ohne Naher Osten +4,8 Prozent
             Einfluss Nahost-Konflikt wird weiter als temporär eingeschätzt
      Bei Kern-EBITDA-Marge bis 2027 weiter +20-40 BP pro Jahr erwartet
      Weiter organisches Umsatzwachstum von jährlich 5-7 Prozent bis 2027 erwartet  
      Abschluss der Übernahme von DFS-Okinawa wird in Kürze erwartet
            vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent

- Bachem H1: Umsatz 326,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 322,3 Mio)
             EBIT 54,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 45,1 Mio)
             EBIT-Marge 16,6 Prozent (AWP-Konsens: 13,9 Prozent)
             EBITDA 82,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 75,1 Mio)
             EBITDA-Marge 25,4 Prozent (AWP-Konsens: 23,3 Prozent)
             Reinergebnis 50,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33,8 Mio)
             Hochfahren der Produktion entscheidend für Umsatzrealisierung
             beruft Chief Commercial Officer Boris Corpataux in Geschäftsleitung
       2026: Umsatzwachstum in LW zwischen 35 und 40 Prozent erwartet
             EBITDA-Marge in Lokalwährungen im tiefen Dreissigerbereich erw.
             CAPEX-Investitionen von 350-400 Millionen Franken
              vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent

- Bucher H1: Umsatz 1471 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1477 Mio)
             EBIT 105 Mio Fr. (AWP-Konsens: 118 Mio)
             EBIT-Marge 7,1 Prozent (AWP-Konsens: 8,0 Prozent)
             Reinergebnis 88 Mio Fr. (VJ 143 Mio)
             Auftragseingang 1241 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1237 Mio)
       2026: Leicht weniger Umsatz erwartet
             Betriebsgewinnmarge unter Vorjahresniveau ohne Grundstückverkauf
             Nachfrageerholung durch mehr politische Unsicherheiten gedämpft
             vorbörsliche Indikation -4,3 Prozent

- Clariant: Amsterdamer Landgericht weisst Shells Schadensersatzklage zurück
           vorbörsliche Indikation +10,7 Prozent

- DSM-Firmenich H1: Umsatz 4664 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4630 Mio)
                    EBITDA adj. 900 Mio Fr. (AWP-Konsens: 896 Mio)
                    EBITDA-Marge adj. 19,3 Prozent (VJ 19,5 Prozent)
                    Reinergebnis 221 Mio EUR (VJ 541 Mio)
                Q2: Org. Wachstum 6,0 Prozent (AWP-Konsens: 4,0 Prozent)
              2026: Ausblick bestätigt
                    organ. Wachstum 2-4 Prozent und EBITDA-Marge rund 20 Prozent bestätigt
              2027: Weiterer Margensprung dank Restrukturierungsprogramm
               Sparprogramm könnte in 18-24 Monaten rund 1000 Stellen kosten
               Aktienrückkaufp. über 540 Mio EUR per 24.Juli zu 62 Prozent umgesetzt  

- Idorsia H1: Umsatz 110 Mio Fr. (VJ 131 Mio)
              Umsatz Quviviq 91 Mio Fr. (VJ 56 Mio)
              Betriebsergebnis -63 Mio Fr. (VJ 64 Mio) 
              Flüssige Mittel 89 Mio Fr. (2025: 89 Mio)
          Q2: Reinergebnis -107 Mio Fr. (VJ -11 Mio)
        2026: Weiter operativer Verlust nach US GAAP von 160 Mio Fr. erw.
         
- Inficon Q2: Umsatz 198,1 Mio USD (AWP-Konsens: 189,8 Mio)
              EBIT-Marge 21,3 Prozent (AWP-Konsens: 19,1 Prozent)
              Rekordhoher Auftragseingang, book-to-bill über 1
              EBIT 42,3 Mio USD (AWP-Konsens: 36,2 Mio)
              Reinergebnis 32,3 Mio USD (AWP-Konsens: 29,6 Mio)
        2026: Hebt erneut Ausblick an
              Neu EBIT-Marge von 19-20 Prozent erwartet (alt 18-20 Prozent)
              Neu Umsatz von 750 bis 780 Mio USD erw. (alt 710-750 Mio)
           vorbörsliche Indikation +7,7 Prozent

- Kardex H1: Umsatz 440,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 434,3 Mio)
             Umsatz Remstar 251,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 263,4 Mio) 
             Umsatz Mlog/AS 189,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 169,6 Mio)
             EBIT 30,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 29,0 Mio)
             Reinergebnis 22,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 20,7 Mio)
             Auftragseingang 571,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 518,3 Mio)
       2026: EBIT-Marge von 8-10 Prozent prognostiziert
             Umsatzwachstum von 15-20 Prozent erwartet
             Auftragseingang soll um 15-20 Prozent steigen
          Mittelfristziele für die Jahre 2029-2031 bestätigt

- Lastminute H1: Umsatz 189,7 Mio EUR (VJ 182,8 Mio)
                 EBITDA adj. 28,4 Mio EUR (VJ 28,9 Mio)
                 Reinergebnis -0,5 Mio EUR (VJ 7,8 Mio)
                 Q2 branchenweiter Trend kürzerer Buchungsvorläufe wegen Nahost
           2026: Umsatzwachstum neu im mittleren einstelligen Prozentbereich
                 EBITDA adj. mittl. einstelliger Prozentbereich bis ca. 10 Prozent

- Perrot Duval 2025/26: Umsatz 15,3 Mio Fr. (VJ 13,9 Mio)
                        Reinergebnis -3,95 Mio Fr. (VJ -1,9 Mio) (KORREKTUR)
                        Verzicht auf Dividendenzahlung
               2026/27: Wachstum aus abgelaufenen Jahr dürfte sich fortsetzen

- Perrot Duval übernimmt IT- und Cloud-Dienstleister Infomaniak
               Reverse-Takeover-Transaktion mit Infomaniak-Aktionären
               Im Gegenzug beteiligen sich Infomaniak-Aktionäre an der Gruppe
               Aktionäre stimmen an GV vom 24. September über Transakton ab
              Gleichzeitig Verkauf von Füll Process ans Management geplant
                
              
- Vontobel: Moody's bestätigt Kreditrating und erhöht Ausblick 

- Zehnder H1: Umsatz 394,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 391,0 Mio)
           Umsatz Lüftungen 272,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 265,2 Mio)
           Umsatz Heizkörper 122,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 126,6 Mio)             
           EBIT adj. 37,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 34,6 Mio)
           EBIT-Marge adj. 9,5 Prozent (AWP-Konsens: 9,0 Prozent)
           EBIT 32,2 Mio EUR (VJ 32,7 Mio)
           Reinergebnis 23,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 23,1 Mio)
           Bautätigkeit in Europa bleibt insgesamt auf niedrigem Niveau
           Einmalkosten von 5,5 Mio EUR durch Reorganisation
           weiterhin Mittelfristziel 5 Prozent Umsatzwachstum und 9-11 Prozent EBIT-Marge
           Nahostkrieg könnte Bautätigkeit weiter belasten
     2026: Umsatz zwischen 770 und 790 Mio EUR erwartet
           Bereinigte EBIT-Marge etwa auf H1-Niveau von 9,5 Prozent erwartet
           Erwarten sich stabilisierende Renovierungsmärkte
           Erwarten vorsichtige Erholung bei den Neubauten
        

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
- ZKB zahlt Bail-in-Anleihe zurück

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:
- FR: BIP Q2 0,2 Prozent gg VQ (Prognose 0,2) - 1. Schätzung
- US: Rohölbestände -7,2 Mio Barrel (Prog +0,3) gg Vorwoche auf 404,5
      Benzinbestände 0,0 Mio Barrel (Prog -1,0) gg Vorwoche auf 211,3
      Destillatebestände +1,1 Mio Barrel (Prog -0,1) gg Vorwoche auf 110,6

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: FIL Limited meldet Anteil von 4,994 Prozent
- Calida: VP Fund Solutions meldet Anteil von 5,054 Prozent
- DKSH: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- DocMorris: BNP Paribas meldet Anteil von <3 Prozent; UBS Group AG 18,281 Prozent
- Partners Group: Capital meldet Anteil von <3 Prozent
- Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Sunrise: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Tecan: The Goldman Sachs, Inc meldet Anteil von <3 Prozent

PRESSE DONNERSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Donnerstag:
- Avolta: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.30 Uhr)
- Bachem: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)
- Bucher: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr)
- DSM-Firmenich: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr)
- Idorsia: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr)
- Inficon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.30 Uhr)
- Kardex: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- Lastminute: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Zehnder: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr)

Freitag:
- Holcim: Ergebnis H1 (MK/Webcast 09.00/10.00 Uhr)
- Clariant: Ergebnis Q2 (Webcast 13.00 Uhr)
- Coltene: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr)
- Comet: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)
- Interroll: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr)
- Leclanché: Ergebnis 2025
- Medacta: Umsatz H1 (Conf. Call 15.00 Uhr)
- Perrot Duval: Ergebnis H1
- SNB: Ergebnis H1

Montag:
- Sportradar: Ergebnis Q2 (Webcast 14.30 Uhr)

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q2 (08.30 Uhr)
- KOF Konjunkturbarometer Juli (09.00 Uhr)
- BFS: Dienstleistungsumsätze Mai (Freitag)
       Detailhandelsumsätze Juni (Freitag)
- BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli (Montag)
- Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli (Montag)
- KOF Beschäftigungsindikator Q3 (Montag)

Ausland:
- IT: BIP Q2/26 (vorab, 10.00 Uhr)
- DE: BIP Q2/26 (Schnellmeldung, 10.00 Uhr)
      Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig, 14.00 Uhr)
- ZO: Wirtschaftsvertrauen 7/26 (11.00 Uhr)
      Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig, 11.00 Uhr)
      BIP Q2/26 (vorab, 11.00 Uhr)
      Arbeitslosenquote 6/26 (11.00 Uhr)
- GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr)
- US: Private Einkommen und Ausgaben 6/26 (14.30 Uhr)
      Realeinkommen 6/26 (14.30 Uhr)
      PCE-Preisindex 6/26 (14.30 Uhr)
      BIP Q2/26 (vorab, 14.30 Uhr)
      Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.08.

  SIX-Indexanpassungen am 21.9.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  Übernahmeangebote: 
- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie 

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN
-

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9338 (Vorabend*: 0,9332)
- USD/CHF: 0,8157 (Vorabend*: 0,8148)
- EUR/USD: 1,1448 (Vorabend*: 1,1453)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,58 Prozent auf 14'486 Punkte
- SMIM (Vortag):             +0,23 Prozent auf 3'134 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,45 Prozent auf 20'310 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,01 Prozent auf 25'460 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,60 Prozent auf 8'408 Punkte

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(AWP)