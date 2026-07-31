STIMMUNG Zum Wochenschluss heisst es am Schweizer Aktienmarkt noch mal durchstarten. Die Vorgaben aus Übersee und Asien liefern dabei für die nötige Euphorie. Vor allem die Technologiebranche dürfte einmal mehr die treibende Kraft sein. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,50 Prozent auf 14'465 Punkte - Dow Jones: +1,19 Prozent auf 52'208 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +2,78 Prozent auf 25'122 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +3,93 Prozent auf 64'299 Punkte - Rohöl Brent: -1,49 Prozent auf 87,70 USD - Rohöl WTI: -1,85 Prozent auf 82,04 USD - Gold: -0,60 Prozent auf 4078,87 USD pro Unze - Bitcoin: 64'356 USD (+0,61 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: Management-Verkauf über 1,44 Mio Fr. (18'799 Aktien) vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent - Holcim H1: Umsatz 7925 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7795 Mio) Org. Wachstum 5,2 Prozent (VJ: +1,4 Prozent) EBIT adj. 1438 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1391 Mio) EBIT-Marge adj. 18,1 Prozent (AWP-Konsens: 17,8 Prozent) Reinergebnis 913 Mio Fr. (VJ 908 Mio) Q2: Umsatz 4405 Mio Fr. (VJ 4175 Mio) Org. Wachstum 6,4 Prozent (Q1: +3,9 Prozent) EBIT adj. 1007 Mio Fr. (VJ 955 Mio) EBIT-Marge adj. 22,9 Prozent (VJ 22,9 Prozent) 2026: Prognose angehoben Rund 5 Prozent organisches Umsatzwachstum Rund 10 Prozent organisches Wachstum des wiederkehrenden EBIT Weitere Verbesserung der wiederkehrenden EBIT-Marge erwartet Rund 2 Mrd Fr. Free Cashflow erwartet Über 20 Prozent Zuwachs bei recycelten Bau- und Abbruchmaterialien erw. vorbörsliche Indikation +3,9 Prozent - Logitech ernennt Henry Levak zum Leiter «Team Workspace Solutions» - Clariant Q2: Umsatz 941,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 914 Mio) EBITDA 142,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 153 Mio) EBITDA adj. 171,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 157 Mio) EBITDA-Marge 15,1 Prozent (AWP-Konsens: 16,7 Prozent) EBITDA-Marge adj. 18,2 Prozent (AWP-Konsens: 17,4 Prozent) H1: Operativer Cashflow 169 Mio Fr. (VJ 116 Mio) Reingewinn 85 Mio Fr. (VJ 44 Mio) 2026: Bisherige Prognosen bestätigt Mittelfristziele werden bis spätestens 2027 erreicht vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent - Coltene H1: Umsatz 112,8 Mio Fr. (VJ 118,1 Mio) EBIT-Marge 5,1 Prozent (VJ 6,4 Prozent) EBIT 5,8 Mio Fr. (VJ 7,5 Mio) Reinergebnis 4,1 Mio Fr. (VJ 4,3 Mio) 2026: Weiter moderates Wachstum und Verbesserung Profitabilität erw. Weiter operative Marge im Bereich von 9 bis 10 Prozent erwartet Weiter Wachstum im tiefen einstelligen Bereich in LW erwartet Weiter mittelfr. org. Wachstum von 3-5 Prozent erwartet Weiter EBIT-Marge 13-15 Prozent erwartet Für H2 Belebung der Nachfrage erwartet Bereits im Juni spürbar verbesserte Bestelldynamik Halten an Ausschüttungspolitik von über 70 Prozent fest - Comet H1: Umsatz 239,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 241,9 Mio) EBITDA 31,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29,4 Mio) EBITDA-Marge 13,1 Prozent (AWP-Konsens: 12,3 Prozent) Reinergebnis 13,5 Mio Fr. (VJ 10,1 Mio) Haben bislang keine Lieferkettenprobleme 2026: Umsatz 540-570 Mio Fr. erwartet EBITDA-Marge 14-17 Prozent erwartet Aufschwung im Halbleiterzyklus setzt sich im 2. HJ fort Umsatz 540-570 Mio Fr., EBITDA-Marge 14,0-17,0 Prozent vorbörsliche Indikation +5,5 Prozent - Interroll H1: Umsatz 269,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 257,0 Mio) EBITDA 39,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 38,3 Mio) EBITDA-Marge 14,8 Prozent (AWP-Konsens: 14,9 Prozent) EBIT 27 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,1 Mio) EBIT-Marge 10 Prozent (AWP-Konsens: 10,5 Prozent) Reinergebnis 19,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 21,3 Mio) Auftragseingang 295,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 294,5 Mio) Makroumfeld bleibt herausfordernd Momentum verbessert, gute Basis für Rest des Jahres - Medacta H1: Umsatz Knie 154 Mio EUR (AWP-Konsens: 157,2 Mio) Umsatz Hüfte 145 Mio EUR (AWP-Konsens: 143,9 Mio) Umsatz 368 Mio EUR (AWP-Konsens: 372,9 Mio) Umsatz Extremitäten 40 Mio EUR (AWP-Konsens: 42,6 Mio) Umsatz Wirbelsäule 29 Mio EUR (AWP-Konsens: 29,1 Mio) Sind in allen Regionen stärker als Gesamtmarkt gewachsen Alle Geschäftsbereiche trügen zum Wachstum bei Grundstück in USA für neue Produktionskapazitäten erworben Bedeutet Investition von bis zu 85 Mio USD in nächsten 5 Jahren 2026: Ausblick bestätigt weiter Umsatzwachstum von 10-14 Prozent erwwartet weiter Verbesserung der adj. EBITDA-Marge von etwa 50 BP erw. - SNB H1: Reinergebnis 25,17 Mrd Fr. (Q1: -0,5 Mrd) Ergebnis auf Frankenpositionen 81,8 Mio Fr. (Q1: 40,4 Mio) Ergebnis auf Goldbestand -6,35 Mrd Fr. (Q1: 7,8 Mrd) Q2: Reinergebnis 25,67 Mrd Fr. (Q1: -0,5 Mrd) - Adecco: Schroders hält 5,0 Prozent der Aktien - Allreal erhält Bewilligung für Wohnbauprojekt in Zürich Altstetten - AMS Osram verlängert Mandat von CEO Aldo Kamper bis 2031 NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - Edeka darf von Migros wohl weniger Tegut-Märkte übernehmen als geplant - Outdoormarke Mammut erhält neuen Besitzer aus China PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - CN: JUL MANUFACTURING PMI 49.2 VS 50.3 IN JUN WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Schroders plc meldet Anteil von 5,045 Prozent - AMS Osram: Capital Group meldet Anteil von 5,092 Prozent - Ascom: Retraites Populaires meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: UBS meldet Anteil von 5,358 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,011 Prozent PRESSE FREITAG - Nestlé-Chef will Schulden ohne L'Oréal-Verkauf abbauen (The Market) - Roche klagt in den USA gegen Perjeta-Biosimilar (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Holcim: Ergebnis H1 (MK/Webcast 09.00/10.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis Q2 (Webcast 13.00 Uhr) - Coltene: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Comet: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Interroll: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Medacta: Umsatz H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) Montag: - Sportradar: Ergebnis Q2 (Webcast 14.30 Uhr) Dienstag: - AMS Osram: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.45/MK 11.00 Uhr) - Swiss: Ergebnis H1 (Webcast 10.30 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Dienstleistungsumsätze Mai (08.30 Uhr) Detailhandelsumsätze Juni (08.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli (Montag) - KOF Beschäftigungsindikator Q3 (Montag) - BFS: Logiernächte Juni (Dienstag) Ausland: - DE: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden Arbeitslosenzahlen 7/26 (09.55 Uhr) - FR: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig, 08.45 Uhr) Erzeugerpreise 6/26 (08.45 Uhr) - JP: Zinsentscheid - US: Beschäftigungskostenindex Q2/26 (14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 7/26 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig, 16.00 Uhr) - ZO: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig, 11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen am 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Übernahmeangebote: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9289 (Vorabend*: 0,9275) - USD/CHF: 0,8069 (Vorabend*: 0,8040) - EUR/USD: 1,1513 (Vorabend*: 1,1536) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,65 Prozent auf 14'392 Punkte - SMIM (Vortag): +0,38 Prozent auf 3'146 Punkte - SPI (Vortag): -0,31 Prozent auf 20'246 Punkte - DAX (Vortag): +0,60 Prozent auf 25'612 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,92 Prozent auf 8'486 Punkte

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