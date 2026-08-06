STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Indikationen kaum verändert in den Handel starten. Die US-Märkte liefern keine klaren Impulse. Nach drei Gewinntage in Folge komme es zu ersten Gewinnmitnahmen. Hierzulande prägen zahlreiche Unternehmenszahlen das Geschehen, welche bei den Einzeltitel für Bewegung sorgen könnten. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,20 Prozent auf 14'580 Punkte - Dow Jones: +0,49 Prozent auf 54'349 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,83 Prozent auf 26'363 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -1,01 Prozent auf 65'630 Punkte - Rohöl Brent: +0,16 Prozent auf 79,58 USD - Rohöl WTI: +0,03 Prozent auf 75,24 USD - Gold: +0,16 Prozent auf 4253,69 USD pro Unze - Bitcoin: 64'821 USD (+0,80 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re H1: Reinergebnis 2833 Mio USD (AWP-Konsens: 2718 Mio) Combined Ratio CorSo 86,1 Prozent (AWP-Konsens: 86,7 Prozent) Combined Ratio P&C 76,7 Prozent (AWP-Konsens: 80,1 Prozent) Reingewinn L&H Re 1045 Mio USD (AWP-Konsens: 920 Mio) Versicherungsumsatz 20'264 Mio USD (AWP-Konsens: 20'350 Mio) Vertragserneuerungen Juni und Juli mit Preissenkung von 1,2 Prozent Rendite auf Kapitalanlagen ROI 4,0 Prozent (VJ 4,1 Prozent) Velina Peneva wird neuer CEO L&H Re, Paul Murray verlässt Swiss Re Martin Zingg wird neuer Group CIO Kostensenkungsziel erhöht auf 500 Mio USD bis 2028 vorbörsliche Indikation -0,9 Prozent - Swisscom H1: Umsatz 7221 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7208 Mio) EBITDAaL 2557 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2505 Mio) Reinergebnis 668 Mio Fr. (AWP-Konsens: 650 Mio) 2026: Alle Ziele bestätigt Umsatz von 14,7 bis 14,9 Mrd Fr. angepeilt EBITDAaL 5,0 bis 5,1 Mrd Fr. erwartet Dividende von 27,00 Fr. angepeilt Investitionen 3,0 bis 3,1 Mrd Fr. erwartet Dirk Wierzbitzki wird CEO Schweiz Thomas Wettstein Interim-Leiter der Firmenkunden vorbörsliche Indikation +1,5 Prozent - Zurich H1: Life BOP 1271 Mio USD (AWP-Konsens: 1144 Mio) Farmers BOP 1176 Mio USD (AWP-Konsens: 1210 Mio) P&C BOP 2806 Mio USD (AWP-Konsens: 2682 Mio) Eigenkapital 31'323 Mio USD (AWP-Konsens: 30'982 Mio) Reinergebnis 3489 Mio USD (AWP-Konsens: 3426 Mio) Betriebsergebnis 4767 Mio USD (AWP-Konsens: 4612 Mio) P&C Combined ratio 92,7 Prozent (AWP-Konsens: 92,4 Prozent) SST-Quote geschätzt 266 Prozent (Ende 2025: 259 Prozent) P&C Versicherungsumsatz 24'965 Mio USD (VJ 23'014 Mio) Bruttoprämien Nichtleben 29'859 Mio USD (VJ 27'144 Mio) Bruttoprämien Lebensversicherung 19'501 Mio USD (18'233 Mio) Bereinigte Eigenkapitalrendite 27,1 Prozent (VJ 26,3 Prozent) 2026: Life-BOP soll um mindestens 10 Prozent wachsen Liegen bei allen Zielen über Planvorgaben Abschluss der Beazley-Übernahme weiterhin im H2 erwartet vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - Adecco Q2: Umsatz 5997 Mio EUR (AWP-Konsens: 5941 Mio) Bruttogewinn-Marge 18,6 Prozent (AWP-Konsens: 18,6 Prozent) EBITA-Marge adj. 2,8 Prozent (AWP-Konsens: 2,7 Prozent) Reinergebnis 47 Mio EUR (VJ 58 Mio) Org. Wachstum adj. 5,6 Prozent (AWP-Konsens: 4,5 Prozent) EBITA adj. 165 Mio EUR (AWP-Konsens: 163 Mio) Haben weitere Marktanteile gewonnen Marktanteil um 160 Basispunkte gesteigert Q3: Sequentielle Verbesserung Bruttomarge erwartet 2026: KI-Agent Ziel von 50 Prozent Umsatz bereits erreicht, erhöht auf 70 Prozent vorbörsliche Indikation +2,6 Prozent - CFT H1: Umsatz IFRS 597,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 613,2 Mio) - Galenica H1: Reinergebnis 92 Mio Fr. (AWP-Konsens: 99 Mio) Umsatz 2137 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2131 Mio) EBIT adj. 118 Mio Fr. (AWP-Konsens: 120 Mio) Umsatz Logistics & IT 1684,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1694 Mio) Umsatz Corporate& Elimination -515,7 Mio Fr. (VJ -489,6 Mio) 2026: Ausblick bestätigt vorbörsliche Indikation +0,6 Prozent - GAM H1: AuM 12,7 Mrd Fr. (2025: 12,5 Mrd) Nettomittelzuflüsse von +38 Mio Fr. (VJ -3,0 Mrd) Operatives Vorsteuerergebnis -24,0 Mio Fr. (VJ -34,1 Mio) Anlageperformance hat sich deutlich verbessert Reinergebnis -24,7 Mio Fr. (VJ -40,7 Mio) - Infracore H1: Mieteinnahmen +5,3 Prozent, Gewinn +5,5 Prozent 2026: Ausschüttung von 2,95 bis 3,05 Fr. je Aktie bestätigt Mieteinnahmen 74 Mio. und Funds from Operations 47 Mio. Fr. - Oerlikon H1: op. EBITDA-Marge 19,7 Prozent (AWP-Konsens: 19,0 Prozent) op. EBITDA 156 Mio Fr. (AWP-Konsens: 150 Mio) Auftragseingang 920 Mio Fr. (AWP-Konsens: 910 Mio) Umsatz 790 Mio Fr. (AWP-Konsens: 781 Mio) Jahresziel beim Schuldenabbau bereits erreicht Nettoverschuldung/operativer EBITDA bei 2,5x Q2: Umsatz 412 Mio Fr. (AWP-Konsens: 404 Mio) Auftragseingang 465 Mio Fr. (AWP-Konsens: 455 Mio) 2026: Umsatzwachstum neu mittlerer einstelliger Prozent-Bereich EBITDA-Marge neu 18,5-19,5 Prozent (bisher rund 17,5 Prozent) vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - Avolta erhält Duty-Free-Vertrag am Flughafen Kalkutta - Wisekey lädt zu Generalversammlung über Umzug in die BVI NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - US: Rohölbestände +2,5 Mio Barrel (Prog -1,4) gg Vorwoche auf 407,0 Benzinbestände -1,6 Mio Barrel (Prog -1,5) gg Vorwoche auf 209,7 Destillatebestände -3,5 Mio Barrel (Prog -0,1) gg Vorwoche auf 107,2 WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Centiel: T. Rowe Price Associates meldet Anteil von 3,151 Prozent - DKSH: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Georg Fischer: Swisscanto meldet Anteil von 3,002 Prozent - Metall Zug: Buhofer Trust I meldet Anteil von 59,642 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 18,33 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Partners Group steht vor Übernahme von Aroma-Zone (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swiss Re: Ergebnis H1 (MK/Conf. Call 10.30/14.15 Uhr) - Swisscom: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Zurich: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Adecco: Ergebnis Q2 (Webcast 09.30 Uhr) - Galenica: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Amrize: Ergebnis Q2 (nachbörslich, Conf. Call 7.8.) Freitag: - Amrize: Conf. Call Q2 - Mobimo: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) Samstag: - Ems-Chemie: GV Montag: - Alcon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 11.08.) - Aryzta: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz - Seco: Arbeitsmarktdaten Juli (09:00) Ausland: - ZO: Einzelhandelsumsatz 6/26 (11.00 Uhr) - US: Produktivität ex Agrar Q2/26 (vorläufig, 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) ISM Index Dienste 7/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen per 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Landis+Gyr: Aktienrückkauf über 50 Mio Fr. (4. - 18. August) EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9331 (Vorabend*: 0,9323) - USD/CHF: 0,8082 (Vorabend*: 0,8069) - EUR/USD: 1,1545 (Vorabend*: 1,1554) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,61 Prozent auf 14'552 Punkte - SMIM (Vortag): +1,24 Prozent auf 3'191 Punkte - SPI (Vortag): +0,67 Prozent auf 20'476 Punkte - DAX (Vortag): -0,29 Prozent auf 26'126 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,03 Prozent auf 8'669 Punkte

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