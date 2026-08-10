STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich eine leicht positive Eröffnung ab. Die Vorgaben aus den USA vom Freitag und vor allem aus Japan am Montagmorgen sind freundlich. Der am vergangenen Freitag vorgelegte Arbeitsmarktbericht in den USA fiel klar schwächer aus als erwartet. In der Folge haben sich die Erwartungen der Ökonomen für eine Zinserhöhung durch das Fed im September abgeschwächt, was das Börsensentiment grundsätzlich stützt. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,10 Prozent auf 14'560 Punkte - Dow Jones: +0,28 Prozent auf 54'037 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: +1,30 Prozent auf 26'691 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: +2,05 Prozent auf 66'950 Punkte - Rohöl Brent: unverändert auf 83,55 USD - Rohöl WTI: -0,15 Prozent auf 78,06 USD - Gold: +0,12 Prozent auf 4348,77 USD pro Unze - Bitcoin: 65'191 USD UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Aryzta H1: Reinergebnis 47,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 43,7 Mio) Umsatz 1064 Mio EUR (AWP-Konsens: 1084 Mio) EBITDA-Marge 13,2 Prozent (AWP-Konsens: 13,3 Prozent) EBITDA 139,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 143,5 Mio) Org. Wachstum -2,7 Prozent (AWP-Konsens: -0,2 Prozent) Org. Wachstum Rest der Welt 2,7 Prozent Org. Wachstum Europa -3,4 Prozent Sparprogramm bis 2028 mit 20-30 Mio EUR - 18-20 Mio bereits konkret 2026: organisches Wachstum am unteren Ende der Prognosespanne weiterhin Verbesserung von EBITDA und EBIT gegenüber 2025 prüft nach schwacher Entwicklung für Deutschland «alle Optionen» will 2027 Kapital über Dividenden und/od. Aktienrückkäufe zurückführen - Infracore: Teilweise Ausübung der Mehrzuteilungsoption 48 Prozent der gesamten Mehrzuteilungsoption ausgeübt Free Float nun bei rund 28,8 Prozent - Mindmaze schliesst organisatorische Vereinfachung mit Fokus auf Neurologie ab NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - Justizkrimi um Ex-Raiffeisen-Chef wird ab heute in Zürich neu aufgerollt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - US: Verbraucherkredite Juni 14,17 Mrd USD gg Vormonat (Prognose 11,85) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - EFG International: Gruppe EFG/BTG meldet 57,925 Prozent; Gruppe Latsis/Collardi 49,071 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von 3,145 Prozent PRESSE MONTAG - Finma stockt UBS-Aufsicht kräftig auf (Le Temps) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Aryzta: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q2 (nachbörslich US, Conf. Call 11.08.) Dienstag: - Alcon: Conf. Call Q2 (14.00 Uhr) - Bell: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - UBS: MK der SR-Kommission WAK-S zum Bankengesetz (14.30 Uhr) Mittwoch: - BEKB: Ergebnis H1 - BLKB: Ergebnis H1 - IVF Hartmann: Ergebnis H1 - SGKB: Ergebnis H1 (MK 9.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2026 ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - ZO: Sentix-Investorvertrauen 8/26 (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen per 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Landis+Gyr: Aktienrückkauf über 50 Mio Fr. (4. - 18. August) EX-DIVIDENDE DATEN 11.08: - Ems-Chemie (18,40 Fr.) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9343 (Freitagabend*: 0,9339) - USD/CHF: 0,8085 (Freitagabend*: 0,8076) - EUR/USD: 1,1555 (Freitagabend*: 1,1565) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): +0,18 Prozent auf 14'545 Punkte - SMIM (Freitag): +1,13 Prozent auf 3'229 Punkte - SPI (Freitag): +0,31 Prozent auf 20'510 Punkte - DAX (Freitag): +0,69 Prozent auf 26'319 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,17 Prozent auf 8'715 Punkte

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