STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag ohne klare Richtung in den Handel starten. Für Zurückhaltung sorgen weiterhin die Lage an der Strasse von Hormus und die wieder steigenden Ölpreise. Hierzulande dürfte auch die laufende Berichtsaison für gewisse Impulse sorgen. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,01 Prozent auf 14'635 Punkte - Dow Jones: -0,11 Prozent auf 53'976 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,32 Prozent auf 26'605 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +2,08 Prozent auf 66'970 Punkte - Rohöl Brent: +0,68 Prozent auf 88,32 USD - Rohöl WTI: +0,82 Prozent auf 82,81 USD - Gold: -0,47 Prozent auf 4368,32 USD pro Unze - Bitcoin: 63'943 USD (-1,93 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q2: Umsatz 2782 Mio USD (AWP-Konsens: 2782 Mio) Kern-Betriebsmarge 20,6 Prozent (AWP-Konsens: 18,9 Prozent) Kern-EPS 0,84 USD (AWP-Konsens: 0,77 USD) Ergebnis je Aktie 0 USD (VJ 0,35 USD) Wachstumstreiber sind unter anderem Unity, PanOptix Pro und Tryptyr 2026: Umsatzwachstum weiterhin zwischen 5 und 7 Prozent erwartet Operative Kernmarge neu Anstieg um 90 bis 190 Basispunkte erw. Wachstum Kern-EPS neu von 12-15 Prozent erwartet Investitionen im mittleren einstell. Prozentbereich des Umsatzes - Galderma erhält EU-Zulassung für Restylane(R) ShaypeT - UBS: Management-Verkauf über 3,47 Mio Fr. (80'000 Aktien) - Bell H1: Umsatz 2413 Mio Fr. (VJ 2403 Mio) EBIT 76 Mio Fr. (VJ 66,2 Mio) Reinergebnis 55 Mio Fr. (VJ 45,7 Mio) Bestes Halbjahr der Firmengeschichte - Höhere Margen in allen Units 2026: EBIT zwischen 180 und 195 Mio Fr. erwartet Investitionen geringer als geplant, total 300 Mio Fr. - CFT: Management-Verkauf über 2,79 Mio Fr. (10'000 Aktien) - Idorsia: US-Behörde will Quviviq in tiefste Klasse umstufen - Infracore veröffentlicht Informationen zu Stabilisierungstransaktionen - Tecan H1: Umsatz 427,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 427,9 Mio) EBITDA adj. 64,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 62,7 Mio) Reinergebnis 12,27 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,9 Mio) Umsetzung der angekündigten Einstellung von Geschäftsaktivitäten «Rewired»-Programm macht Fortschritte Mittelfristziele bestätigt 2026: Ausblick bestätigt Umsatzplus weiter im niedrigen 1-stelligen Prozentbereich erw. Bereinigte EBITDA-Marge weiter von 15,5 bis 16,5 Prozent erw. 'Rewired' liefert Grundlage für beschleunigtes Wachstum 2028: Wollen weiter bereinigte EBITDA-Marge von 20 Prozent erreichen Wollen weiter Umsatz von 1 Milliarde Fr. erreichen NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Norges Bank meldet Anteil von 3,224 Prozent - SIG: Blackrock meldet Anteil von 5,019 Prozent PRESSE DIENSTAG - Glencore steigt in Bieterkampf um Kobaltproduzenten Sherritt ein (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - UBS: MK der SR-Kommission WAK-S zum Bankengesetz (14.30 Uhr) - Alcon: Conf. Call Q2 (14.00 Uhr) - Bell: MK zu Ergebnis H1 (10.30 Uhr) - Tecan: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - On Holding AG: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr MEZ) Mittwoch: - BEKB: Ergebnis H1 - BLKB: Ergebnis H1 - SGKB: Ergebnis H1 (MK 9.00 Uhr) - IVF Hartmann: Ergebnis H1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2026 (nachbörslich) Donnerstag: - BKB: Ergebnis H1 - GLKB: Ergebnis H1 - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Kuros: Ergebnis H1 (Webcast 15.00 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q2 (Webcast 13.30 Uhr) - Polypeptide: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Schlatter: Ergebnis H1 - Swissquote: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - TKB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli (Donnerstag) Ausland: - US: ADP Beschäftigung (14.15 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 7/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen per 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Landis+Gyr: Aktienrückkauf über 50 Mio Fr. (4. - 18. August) EX-DIVIDENDE DATEN Heute: - Ems-Chemie (18,40 Fr.) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9355 (Vorabend*: 0,9352) - USD/CHF: 0,8108 (Vorabend*: 0,8101) - EUR/USD: 1,1538 (Vorabend*: 1,1544) *20.40 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,61 Prozent auf 14'634 Punkte - SMIM (Vortag): -0,47 Prozent auf 3'214 Punkte - SPI (Vortag): +0,37 Prozent auf 20'586 Punkte - DAX (Vortag): +0,02 Prozent auf 26'324 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,13 Prozent auf 8'726 Punkte

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