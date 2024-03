An der Börse dürften die Zahlen allerdings nur noch eine Nebensache sein, denn Morphosys wird voraussichtlich bald von Novartis übernommen. Erste kartellrechtliche Freigaben aus Deutschland und Österreich liegen bereits vor, in den USA warten die Unternehmen noch auf grünes Licht. «Der Übernahmeprozess schreitet stetig voran und wir erwarten, dass die geplante Transaktion in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden kann», sagte Morphosys-Chef Jean-Paul Kress laut Mitteilung. Damit würde sich am bisherigen Zeitplan nichts ändern.