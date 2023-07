Neben dem Strafverfahren gegen Chang in New York ist auch ein Zivilverfahren in London anhängig, in dem Mosambik von Credit Suisse unter anderem Entschädigungszahlungen fordert. Die Anwälte der CS haben in London gemäss einer Meldung der "Financial Times" von Mitte Juni eine Abweisung der Klage beantragt. Ein faires Verfahren sei nicht möglich, weil die Regierung Mosambiks keine Dokumente offenlege, argumentierten die Anwälte.