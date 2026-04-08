Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau kürzlich mehrfach eine Waffenruhe angeboten. «Wir sind bereit, spiegelbildlich zu antworten, wenn die Russen ihre Angriffe einstellen», schrieb er zuletzt in sozialen Medien. Peskow erklärte nun, Moskau hoffe, dass die US-Verhandler in absehbarer Zeit mehr Zeit und Möglichkeiten haben werden, sich im trilateralen Format zu treffen. Zuletzt hatten Teams aus Russland und der Ukraine in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in der Schweiz direkt miteinander verhandelt - allerdings ohne greifbare Ergebnisse. Die USA sassen als Vermittler am Tisch. Wegen des Iran-Kriegs lagen diese Gespräche auf Eis./ksr/DP/jha