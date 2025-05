Im Ringen um eine Waffenruhe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine schlägt Russland weitere direkte Gespräche mit Kiew an diesem Montag in Istanbul vor. Die russische Delegation sei bereit, dort dem ukrainischen Team ein Memorandum vorzustellen und «nötige Erklärungen» dazu abzugeben, sagte Aussenminister Sergej Lawrow der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. In dem Memorandum lege Russland seine Position zu «allen Aspekten einer zuverlässigen Überwindung der Grundursachen der Krise» dar.