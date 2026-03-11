Peskow: Istanbul Option für Verhandlungsort

Peskow sagte, dass Istanbul in der Türkei der Ort für eine neue Verhandlungsrunde im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs zwischen Russland und der Ukraine unter US-Vermittlung sein könnte. Alle Seiten stünden dem positiv gegenüber. Genaue Informationen über Termin und Ort der Gespräche gebe es aber nicht. Selenskyj und der US-Sondergesandte Steve Witkoff hatten zuletzt von Überlegungen gesprochen, das Treffen auf nächste Woche zu verschieben.