Das Aussenministerium verwies bei der Einberufung der Botschafter nun auf das Konsortium MBDA mit Hauptsitz in Frankreich als Hersteller der Marschflugkörper. Bei weiteren Vorfällen dieser Art trügen London und Paris die Verantwortung für die Eskalation des Konflikts, heisst es in der Pressemitteilung der Behörde. Enthalten ist auch eine Forderung an beide Länder, den ukrainischen Angriff als Terroranschlag zu verurteilen.